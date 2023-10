Halloween in viola e arancione, come utilizzarli per una casa da paura

Fonte: iStock Come arredare casa con i colori di Halloween

Quando si tratta di scegliere i colori per l’arredamento di una nuova casa, c’è chi preferisce restare sul classico e chi invece lascia sfogo alla propria fantasia. Le possibilità sono infinite, perché non prendere spunto da una delle feste più amate da grandi e piccini? Se Halloween è per voi un momento atteso con grande gioia, allora l’ispirazione giusta per una casa da “brividi” è un arredamento nei toni dell’arancione e del viola. Vediamo qualche idea originale.

Arredare casa con l’arancione

Halloween non è una festa come le altre: è solo una notte l’anno, ma nient’affatto una notte comune. Quell’emozione da brivido che coglie grandi e piccini quando finalmente il sole scende, e la lunga serata dedicata ai mostri e ai fantasmi ha inizio, può essere rivissuta in casa senza troppe difficoltà. Se amate queste atmosfere un po’ tetre e misteriose, non vi resta che arredare casa in arancione e viola, così da non dover far altro che aggiungere qualche decorazione qua e là quando la festa tanto attesa si sta per avvicinare.

Come usare l’arancione per l’arredamento? Si tratta di un colore vivace e intenso, che bene si addice alla zona giorno, più vissuta da tutta la famiglia insieme. E visto che il soggiorno è spesso il fulcro della casa, spazio alla fantasia: un’ottima idea è scegliere un divano in tessuto nelle tonalità dell’arancio, abbinandovi complementi d’arredo in legno chiaro e pareti candide come la neve. Se invece preferite un tocco di colore in più, scegliete una parete dominante e tingetela di arancione, meglio ancora se usando delle vernici speciali che possono dare un effetto particolare, come quello spugnato.

Fonte: iStock

In questo caso, con l’arredamento potete rimanere in nuance più neutre, optando per un divano beige da impreziosire con cuscini dalle federe in fantasie vivaci, dove il colore predominante è ovviamente l’arancione. Potete poi divertirvi con le decorazioni e i complementi d’arredo, seguendo solo la vostra fantasia. E in cucina? Se volete una casa davvero originale, acquistate mobili arancioni (o dipingeteli da soli, non è così difficile come potreste pensare!). Certo, si tratta di una scelta piuttosto impegnativa, ricordate quindi di “stemperare” l’atmosfera aggiungendo un po’ di verde. Se non ve la sentite di osare tanto, non vi resta che usare l’arancio per i tantissimi complementi d’arredo che si trovano in ogni cucina, dal lampadario ai piatti da portare in tavola.

Fonte: iStock

Arredare casa con il viola

L’altro colore principe quando si parla di Halloween è il viola, soprattutto nelle sue tonalità più scure. Usarlo in casa per arredare non è facilissimo, perché si rischia di avere un’atmosfera troppo tetra, un po’ pesante da vivere tutti i giorni. Ecco perché è meglio restare sui complementi d’arredo, o al massimo sviluppare la passione per questo colore su una sola parete, magari evitando le nuance troppo scure. È importante, inoltre, abbinarci toni neutri che rendano l’ambiente più leggero. Vediamo qualche semplice ispirazione.

Visto che l’arancione è un colore troppo vivace per la camera da letto, ovvero un ambiente dove rilassarsi con tonalità più “spente”, potete puntare sul viola. Un’ottima idea consiste nel rivestire la parete dove poggia la testiera del letto con della boiserie scura, usando poi la biancheria da camera per giocare di contrasti: coperte viola scuro si abbinano perfettamente con cuscini lilla e bianchi (e naturalmente viceversa, in base alle vostre insindacabili preferenze). I comodini possono accogliere dei mazzolini di fiori nelle tonalità del viola, ma anche qualche decorazione particolare color oro: si tratta di un abbinamento vincente, provare per credere.

Fonte: iStock

Per gli amanti del viola, il bagno è la stanza perfetta dove sbizzarrirsi. Qui non c’è un colore “sbagliato”, ma solo tanta creatività per dare vita ad un ambiente che vi faccia davvero sentire a casa. L’importante è non esagerare: se scegliete il viola come colore dominante, meglio optare per il bianco come abbinamento che possa attenuare un po’ la sua “pesantezza”. Naturalmente, spazio alla fantasia per gli accessori: dagli asciugamani al portasapone, potete acquistare tutto in tinta per sentirvi come se fosse sempre Halloween.

Fonte: iStock

Halloween, una casa da paura

Seguendo qualche consiglio di arredamento per una casa nelle tonalità dell’arancione e del viola, ad ottobre non dovrete far altro che aggiungere qualche decorazione qua e là per essere pronti ad Halloween. Come fare? Bisogna ovviamente partire dalla zucca, la regina di questa festa. Potete intagliarne qualcuna voi, magari divertendovi con i vostri bambini, per poi posizionare ognuna di esse in giro per casa, dal tavolino del soggiorno ad un angolo del bagno. Inseritevi una candela scura, per creare maggior atmosfera.

Sulle decorazioni di Halloween, poi, si potrebbe parlare all’infinito. Lasciatevi stuzzicare la fantasia prendendo spunto dal web, per agghindare la vostra casa in occasione di questa festa. Piccoli scheletri che ballano alle finestre, festoni da appendere sopra il camino, candele sparse in ogni angolo dell’appartamento, una ragnatela gigante sulla parete accanto al divano: basta davvero pochissimo per un’atmosfera da brivido, e sarete davvero felici di aver scelto un arredamento viola e arancione da vivere appieno proprio durante questo periodo dell’anno.