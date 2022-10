Come addobbare casa per Halloween: le decorazioni fai da te

Fonte: 123rf Halloween come decorare casa fai da te

Il momento più “spaventoso” dell’anno merita una casa a tema: Halloween anche in Italia sta diventando sempre di più un appuntamento imperdibile e così, proprio come nei Paesi anglosassoni dove l’abitazione si trasforma in occasione di Ognissanti, anche da noi le case si addobbano in attesa della notte più “paurosa”. Ed è il momento perfetto per mettere alla prova le proprie capacità creative realizzando da soli le decorazioni. Un “do it yourself” in piena regola che diventa ancora più divertente se si hanno dei bambini con cui condividere la preparazione degli addobbi.

Parola d’ordine: fantasia, perché non serve acquistare tutto già fatto se si ha voglia e tempo di sperimentare e lasciare spazio alla propria creatività! Tante decorazioni fai da te per addobbare la casa per Halloween.

Halloween: come addobbare casa

Ci sono degli elementi che sono particolarmente rappresentativi di Halloween. Le zucche, ad esempio, frutta tipica della stagione autunnale che intagliate nelle fogge più particolari si trasformano in volti spaventosi a illuminare la notte grazie all’ausilio di candele. Oppure le ragnatele che, normalmente, si tende a eliminare da casa ma che sono eprfette per creare l’atmosfera giusta per festeggiare la notte più paurosa dell’anno. E ancora streghe, fantasmi, dolcetti e luce soffusa. Che si voglia organizzare una festa a tema o meno, decorare casa per Halloween è un momento divertente e di grande creatività. Soprattutto se si desidera dare libero sfogo alla propria creatività e fantasia per creare le decorazioni autonomamente.

Halloween: come realizzare delle zucche paurose

Non serve avere una vera zucca per realizzare addobbi paurosi. Ovviamente se si dispone di uno di questi frutti il risultato sarà ancora più d’effetto, ma non è così facile realizzare dei volti sulla sua buccia dura. Prima si deve procedere svuotandola dalla polpa (che non andrà buttata via, ma potrà essere cucinata o congelata per essere adoperata successivamente), poi si dovrà procedere disegnando un volto all’esterno e, infine, la parte più complessa: intagliare la zucca. Al suo interno si potrà inserire una candela che regala subito quell’effetto luce tremolante molto “paurosa”.

Se, invece, si vogliono utilizzare altri materiali il lavoro diventa ancora più semplice. Basta, ad esempio, una scatola di cartone per realizzare delle zucche un po’ particolari. Se sono quadrate si possono dipingere di arancione e poi intagliare fino a creare una faccia: attenzione in questo caso a usare le candele, molto meglio delle lucine a led inserite dentro.

Con della carta arancione, poi, si possono realizzare delle ghirlande di piccoli volti paurosi a forma di zucca da appendere per casa. Un altro materiale molto utile è il pannolenci che può essere utilizzato per realizzare decorazioni di ogni forma o misura.

Halloween: fantasmi che passione

Se l’effetto che si desidera ottenere è quello di crerare un’ambientazione da casa con fantasmi allora serviranno del tessuto bianco, dei palloncini, spago e un penarello nero. Si dovranno gonfiare i palloncini e chiudere con dello spago abbastanza lungo. Poi questi andranno coperti con del tessuto bianco fissato per creare delle “teste” con la parte finale lasciata svolazzante. A questo punto si potranno disegnare con il pennarello delle facce spaventose. I palloncini trasformati in fantasma potranno essere appesi in punti strategici della vostra abitazione.

Se si ha del cartoncino bianco, invece, si possono realizzare delle sagome di fantasmi da appoggiare sui mobili. Oppure, con degli stuzzicadenti lunghi, possono diventare delle decorazioni per il cibo da portare in tavola durante la serata di Halloween.

Halloween: ragnatele come decorazioni

Le ragnatele danno l’idea di casa abbandonata e, magari, stregata. Quindi perché non realizzarne qualcuna in occasione di Halloween?

Se si vogliono fare delle ragnatele divertenti basta del cartoncino da disegnare e ritagliare. Anche in questo caso con suzzicadenti, oppure cannucce, può servire per decorare i piatti e le bevande. Invece se si utilizza della lana si possono creare delle ragnatele da allestire in casa. Servirà della lana bianca o nera che andrà annodata e sistemata fino a raggiungere l’effetto desiderato.

Garze e cotone allargati in maniera strategica, invece, regalano l’effetto ragnatela vera. Che lo diventa ancora di più se al suo interno si posizionano degli insetti finti. L’effetto pauroso è assicurato.

Halloween: sangue finto

Se Halloween deve fare paura allora perché non usare del sangue finto? Per relizzarlo si possono usare i colori, i trucchi oppure il ketchup a seconda che si vogliano colorare degli addobbi oppure truccare il volto o il cibo.

Nel primo caso basterà sporcare di rosso gli oggetti di casa per crare subito un effetto spaventoso. Immaginiamo, ad esempio, l’impronta di una mano sporca di sangue su una porta. Per realizzarla basterà prendere un grande cartone e dipongerlo con lo stesso colore della porta (o del muro) e poi intingere la propia mano nella tempera rossa e appoggiarla per lasciare l’impronta. La sensazione sarà subito quella di essere entrati in un film horror.

Halloween: le notte delle streghe

Anche le streghe sono un simbolo di Halloween e per addobbare casa si possono utilizzare alcuni elementi che le ricordano. Ad esempio una vecchia scopa in legno, arricchita di ragnatele e nastri neri, può segnalare la presenza di una fattucchiera. Oppure si possono realizzare dei cappelli con l’ausilio di cartoncino nero, forbici e colla. Ritagliando dei coni e dei cerchi di carta nera si possono costruire cappelli da indossare, oppure da sistemare per la casa. Anche il pannolenci è un ottimo materiale alternativo.

Sicuramente d’effetto un calderone per le pozioni magiche che si può ottenere con una vecchia pentola bombata da dipingere di nero, oppure utilizzando della pasta modellante se non vogliamo realizzarlo di dimensioni troppo grandi. Anche in questo caso andrà poi colorato di nero, oppure di un marrone ruggine che restituisca l’effetto anticato necessario per un vero caderone da strega. Al suo interno, poi, possiamo inserire del liquido di “dubbia provenianza” per dare la sensazione che si stia preparando una pozione magica. Potrebbe essere, ad esempio dell’acqua in cui abbiamo fatto sciogliere della tempera verde, oppure gialla.

Luci soffuse, candele, o lucine a led faranno il resto. Insieme alla musica perfetta per una notte da brividi.