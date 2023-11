Una pozione d’amore per giovani streghe: ecco come prepararla

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Cosa non saremmo disposte a fare per avere accanto l’uomo dei nostri sogni? Ci sono tanti piccoli trucchi che possiamo adottare per portare (o riportare) tra le nostre braccia il partner tanto desiderato, in primis esprimere liberamente noi stesse e la nostra vitalità. Ma talvolta abbiamo bisogno di un aiutino, perché non ci sentiamo abbastanza forti – o non crediamo abbastanza in noi stesse – da riuscire in questo arduo compito da sole. Ecco allora come preparare una pozione d’amore che, con i suoi poteri magici, faccia cadere l’uomo tanto amato ai nostri piedi.

Come far innamorare un uomo

Innamorarsi è davvero facile, ma riuscire a conquistare un’altra persona può rivelarsi una vera e propria impresa. Soprattutto se siamo noi le prime a sminuirci davanti a quello che, almeno a prima vista, appare come l’uomo dei nostri sogni. Come fare? Non bisogna temere di essere inadeguate – anche nelle situazioni più improbabili – o di non essere all’altezza della persona che abbiamo di fronte. Il nostro carattere e la nostra personalità sono quegli elementi che ci contraddistinguono l’una dall’altra e sono ciò che ci rendono “speciali” agli occhi di un uomo.

Purtroppo, può capitare di sentirsi un po’ imbranate e di non sapere proprio da che parte iniziare, soprattutto quando un uomo ci ha davvero irretite. Ecco allora qualche consiglio per irretire il nostro amato e far sì che si accorga di noi. La parola chiave è: mistero. Rendiamoci più attraenti agli occhi di un uomo semplicemente rendendoci un po’ sfuggenti e facendoci desiderare. Scatterà così la voglia di conquistarci, e poi sarà un gioco da ragazzi sfoderare le nostre armi migliori per farlo cadere innamorato. Possiamo sempre sfoggiare un pizzico di seduzione, ma senza mai esagerare. In fondo, agli uomini sembra piacere proprio questo.

Una volta attirata la sua attenzione, è importante fargli sentire la nostra presenza e ascoltarlo: sapere che siamo interessate a ciò che ha da dire, e magari addirittura ricevere qualche consiglio utile, non farà che aumentare la sua stima nei nostri confronti. Non dobbiamo avere paura di mostrare la nostra personalità più autentica – anche per evitare “sorprese” in futuro, quindi giochiamo a carte scoperte e non rinunciamo ad essere noi stesse per amore. E poi non dimentichiamoci il ruolo fondamentale del sorriso in un rapporto che sta nascendo.

Ridere fa bene, e quando si è in due è ancora più bello: concediamoci quindi qualche battuta e stiamo allo scherzo, mettendo via la permalosità per non indispettire chi abbiamo di fronte. Tuttavia, il segreto più prezioso per chi vuole andare alla conquista di un uomo consiste semplicemente nel credere in sé. Dunque, dobbiamo imparare ad avere fiducia in noi e nei nostri punti di forza, “affilandoli” in modo tale da mettere in ombra quelle che invece sono le nostre debolezze – che tutti abbiamo, inutile nasconderci dietro un dito.

Pozione d’amore: come prepararla

E se volessimo adottare un’alternativa, ad esempio una pozione “magica”? Certo, proprio per le sue proprietà magiche non c’è certezza che funzioni, ma pochi ingredienti naturali e un tocco della nostra personalità potrebbero forse avere anche solo una piccola influenza sull’uomo di cui ci siamo invaghite. Le pozioni d’amore hanno origini molto antiche e sono legate a diverse tradizioni per lo più risalenti al Medioevo. Abbiamo già visto come preparare quella per l’amicizia e quella per la fortuna. Se ora vogliamo cimentarci con una pozione che possa aiutarci a far cadere ai nostri piedi la persona di cui siamo innamorate, ecco quello che dobbiamo fare.

Scopriamo la ricetta di una pozione d’amore che si può realizzare con pochi e semplici ingredienti, facilmente reperibili. Iniziamo procurandoci:

1 mela rossa;

1 pentola;

rosmarino;

cannella;

timo;

sale,

petali di rosa rossa;

1 recipiente;

cristalli personali.

E ora che abbiamo tutto pronto e a portata di mano, diamo il via alla preparazione di questa pozione d’amore. La ricetta è davvero molto semplice e richiede solamente un po’ di tempo e di pazienza. Prendiamo la mela e tagliamola a fette sottili che riporremo poi delicatamente nella pentola. Aggiungiamo un pizzico di sale e uniamo al preparato le spezie, per donare alla nostra pozione un profumo intenso. Dopo aver inserito rosmarino, timo e cannella, versiamo dell’acqua nella pentola e lasciamo cuocere a fuoco lento, andando di tanto in tanto a mescolare il tutto per evitare che la pozione si attacchi sul fondo.

Lasciamo riposare per un’ora. Nel frattempo recuperiamo un recipiente e riempiamolo con petali di rosa rossa dove verseremo la nostra pozione d’amore. Lasciamo che i petali sprigionino tutte le loro proprietà benefiche e che si mescolino con il potere magico dell’incantesimo preparato. Ora non ci resta che travasare tutto in un flacone, da tenere sempre a portata di mano. Quando stiamo per uscire, passiamo qualche goccia della pozione sui polsi o in alternativa, aiutiamoci con i nostri cristalli preferiti. Chiudiamo il recipiente in un sacco da portare sempre con noi (potrebbe servirci di nuovo) e…buona fortuna!