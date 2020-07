Come sedurre un uomo: segno dopo segno

Che cosa meravigliosa l'amore al suo primo stadio, non trovate? Tutti quegli sguardi, quel corteggiamento reciproco, i sorrisi maliziosi e il preludio a quella fase di innamoramento che ci fa battere il cuore. Che fare però quando la nostra "preda" sembra non cogliere i segnali? In questo caso ad aiutarci sono i, utile strumento per capireper fare colpo. Pronte a scoprire come sedurre il vostro lui?