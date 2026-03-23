Scuola di seduzione, il nuovo film di Carlo Verdone: cast, trama e foto

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Ufficio Stampa Paramount + Carlo Verdone sul set di Scuola di Seduzione

Carlo Verdone torna a emozionare il suo pubblico con Scuola di seduzione, una commedia corale che arriva in esclusiva su Paramount+ dal 1 aprile 2026. Dopo il grande successo della serie Vita da Carlo, il regista e attore romano firma un film che racconta con la sua inconfondibile ironia le fragilità sentimentali dell’epoca digitale. I protagonisti sono sei personaggi diversissimi tra loro, accomunati da insicurezze affettive che si ritrovano a seguire le lezioni di una love coach per imparare a stare con gli altri. Un film che fa ridere e riflettere al tempo stesso.

La trama di Scuola di seduzione

Il trailer ufficiale di Scuola di seduzione è disponibile su YouTube. Le prime immagini mostrano un Carlo Verdone in grande forma, alle prese con una galleria di personaggi strampalati, ma incredibilmente reali, guidati da una bizzarra coach sentimentale.

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La trama ruota attorno a sei persone che, per ragioni diverse, decidono di affidarsi a Ortensia, una love coach interpretata dalla star internazionale Karla Sofia Gascon. C’è chi cerca l’amore per la prima volta, chi tenta disperatamente di salvare una relazione in crisi e chi non riesce a smettere di guardare al proprio passato sentimentale.

“L’idea del film – ha svelato Verdone – nasce insieme agli sceneggiatori, Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni, dalla riflessione su come le trasformazioni tecnologiche stiano cambiando profondamente il modo in cui viviamo le emozioni e le relazioni. È un processo irreversibile e che non dà tregua. Siamo travolti da una rivoluzione dietro l’altra. Neppure il tempo di abituarsi al boom dei social media che ecco l’avvento dirompente dell’intelligenza artificiale. Armi a doppio taglio, che possono essere utili ma estremamente pericolose e che, senza dubbio, impattano e modificano il nostro modo di percepire gli altri e di rapportarci a loro”.

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“In questo contesto – ha aggiunto – si è diffusa una vera e propria “ignoranza sentimentale”: i giovani vivono relazioni fugaci e “usa e getta”, mentre gli adulti spesso faticano a comunicare o a mantenere legami duraturi. Da questa osservazione abbiamo immaginato una “scuola” non come luogo dove imparare trucchi e tecniche superficiali, ma come un vero laboratorio umano: qui i personaggi si confrontano con le proprie paure, le fragilità e la solitudine che spesso accompagna i rapporti umani. La seduzione diventa così un pretesto: attraverso lezioni, esercizi e situazioni paradossali, il film racconta insicurezze, tic, paturnie e contraddizioni, mostrando che dietro ogni comportamento c’è un bisogno profondo di essere compresi e amati. È proprio da questa fragilità trasversale che nasce l’idea della nostra Scuola di seduzione come luogo di rieducazione sentimentale”.

Il cast di Scuola di seduzione

Il cast è uno dei punti di forza del film e lo stesso Verdone ha rivelato: “Raramente mi è capitato di avere un cast così affiatato”. L’attore e regista romano interpreta Clemente, mentre la spagnola Karla Sofia Gascon, già candidata all’Oscar per Emilia Pérez, veste i panni di Ortensia, una love coach. Accanto a loro troviamo Lino Guanciale nel ruolo di Bruno, Vittoria Puccini in quello di Giuliana, Beatrice Arnera nei panni di Adele, Euridice Axen in quelli di Gaia e Romano Reggiani nel ruolo di Emanuele.

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Completano il cast Elisa Di Eusanio, Irene Girotti, Jacopo Garfagnoli, Luca Seta, Camilla Bianchini, Duccio Camerini, Lucia Rossi, Matilde Piana, Cinzia Susino, Guglielmo Favilla, Pia Lanciotti e Lilith Primavera.

Sceneggiatura firmata da Verdone insieme a Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni. La fotografia è di Giovanni Canevari, il montaggio di Pietro Morana, le scenografie di Giuliano Pannuti e i costumi di Tatiana Romanoff. Il film è prodotto da Aurelio e Luigi De Laurentiis.

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Dove vederlo e quando

Scuola di seduzione arriva in esclusiva su Paramount+ a partire dal 1 aprile 2026. Non si tratta quindi di un’uscita nelle sale cinematografiche tradizionali, ma di un film pensato direttamente per la piattaforma streaming. Per vederlo sarà sufficiente avere un abbonamento attivo a Paramount+. La piattaforma inoltre è accessibile tramite app su smart tv, smartphone, tablet e browser desktop. Una scelta al passo coi tempi: dopo Vita da Carlo, che ha segnato l’esordio di Verdone nel mondo delle serie streaming, il regista torna con un film che sceglie ancora una volta il digitale.