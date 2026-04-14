Uomini e Donne, malore per Gemma Galgani prima delle registrazioni: cosa è successo

Malore per Gemma Galgani prima dell'inizio delle registrazioni di Uomini e Donne: cosa è successo

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gemma Galgani

Gemma Galgani si è sentita male poco prima delle registrazioni di Uomini e Donne. A svelarlo è stata proprio la dama del Trono Over che su Instagram ha raccontato ai suoi follower quanto è accaduto.

Il malore di Gemma Galgani

Secondo quanto rivelato Gemma Galgani avrebbe avuto un malore prima di iniziare le registrazioni della nuova puntata di Uomini e Donne. La dama del Trono Over sarebbe stata colpita da una intossicazione alimentare che l’avrebbe debilitata parecchio. “Rieccomi, ero in apnea. Intossicazione alimentare, terribile”, ha raccontato. Dopo aver ricevuto le prime cure, Gemma sarebbe comunque riuscita a prendere parte alle registrazioni dello show di Maria De Filippi.

Ormai manca pochissimo alla fine della trasmissione che, come di consueto, si concluderà a maggio per lasciare spazio ad altri programmi. Durante la pausa estiva, come sempre, andrà in onda Temptation Island.

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne?

Negli ultimi mesi si era parlato spesso di un possibile addio di Gemma Galgani a Uomini e Donne a causa delle tensioni sempre più forti non solo con Tina Cipollari, ma anche con gli altri protagonisti del Trono Over. Nello show da moltissimi anni, Gemma non è ancora riuscita a trovare l’amore, collezionando una serie di delusioni amorose, ma anche l’accusa di essere nello show solo per visibilità.

Prima la relazione con Ennio, poi l’amore tormentato con Giorgio Manetti, Gemma Galgani è stata spesso al centro dei dibattiti in studio. L’ultimo legame è quello con Mario Lenti che la dama sognava di sposare, ma da cui si è ormai separata.

“Cerco l’amore da 16 anni. Ci ho sempre creduto e continuo a crederci, nonostante le cadute”, aveva confessato qualche tempo fa a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo. In quell’occasione la dama aveva annunciato anche la volontà di chiudere la relazione con Mario Lenti. E ora nel suo futuro ci potrebbe essere Giorgio Manetti.

L’ex Gabbiano di Uomini e Donne infatti di recente ha lanciato un appello, chiedendo a Gemma di tornare con lui. “Certi amori restano lì e non si spengono mai. Se il feeling riparte, voglio riprovarci – ha spiegato a Eva3000 -. Lei quel fatidico 4 settembre mi ha preso in giro quando di notte mi aveva detto che dovevo stare tranquillo e che saremmo usciti dal programma insieme. Io l’ho sempre considerata una bella storia d’amore da vivere giorno per giorno. A Gemma avevo detto di uscire insieme dal programma ma lei ha voluto continuare a stare lì. Ho cambiato idea, adesso vorrei riprovarci. Torna con me Gemma. In tv sta cercando l’amore da 17 anni, io sono qui”.

“Io vorrei chiederle di bere un caffè insieme, parlare con lei, e poi chissà… se il feeling ripartisse, vorrei riprovare! – ha aggiunto – Gemma è una donna di un’intelligenza straordinaria, una donna che raramente si può incontrare. Forse questo l’ho capito solo dopo”. Un appello a cui la Galgani, almeno per ora, avrebbe scelto di non rispondere, lasciando il dubbio riguardo un ritorno o meno di Giorgio in trasmissione.