U&D, Gemma si sente male e lascia lo studio: “Non vado più bene qui”

Gemma Galgani si sfoga a Uomini e Donne e abbandona lo studio dopo un malore.

Ormai è ufficiale: Gemma Galgani è in crisi. Dopo anni nello studio di Uomini e Donne, fra liti con Tina Cipollari, lacrime e amori finiti, la dama del Trono Over sembra giunta ad un bivio. Lo dimostra lo sfogo andato in scena nell’ultima puntata della trasmissione durante la quale Gemma si è sfogata, arrivando persino a sentirsi male dietro le quinte.

L’attacco di Tinì Cansino a Gemma

Ma andiamo con ordine. Qualche giorno fa Gemma Galgani era finita al centro delle polemiche dopo che Tinì Cansino, opinionista del programma di Maria De Filippi, aveva aspramente criticato il suo comportamento.

Tinì infatti non avevaq gradito l’atteggiamento di Gemma che era apparsa piuttosto riluttante di fronte al corteggiamento di Mauro, nuovo cavaliere del parterre, perché ancora legata a Mario Lenti. Quando però Mauro aveva annunciato di aver iniziato a frequentare Tiziana, un’altra dama del Trono Over, Gemma si era infuriata.

A quel punto l’opinionista era intervenuta, accusandola di essere falsa e di non cercare veramente l’amore. “Ogni volta che sei uscita con lui, lo guardavi come se ti facesse schifo. Ti sei creata un personaggio e stai attaccando tutti gli uomini. A te non interessa trovare l’amore”, aveva detto, spalleggiata anche da Barbara, scatenando la reazione della dama.

“Se trovassi l’amore, uscirei da questo programma domattina – aveva replicato Gemma -. Potrei uscire anche adesso. Io mi sento vera. Sto combattendo perché ho sentito Mauro falso. Se quello che si pensa è che io non sia vera, posso andare via. Me ne vado. Arrivederci – aveva aggiunto rivolta a Maria De Filippi -. Se quello che dice Barbara è vero, dopo 16 anni posso anche andarmene”.

Il malore di Gemma a Uomini e Donne

La situazione non è migliorata nell’ultima puntata di Uomini e Donne dove Gemma ha minacciato nuovamente di lasciare la trasmissione. La dama del Trono Over infatti ha criticato le altre donne del parterre accusandole di averla criticata in un momento di difficoltà, attaccandola anziché spalleggiarla.

Seduta al centro dello studio, Gemma ha voluto rivolgersi a Maria De Filippi: “Tinì non parla mai di nessuno, parla solo di me che qua dentro ho portato sentimenti veri – ha spiegato -. Non lo accetto. Non vado più bene per questa trasmissione. Non permetto a nessuno di trattarmi così. Mi sono messa a tappeto per la lealtà. Non sono arrivata alla mia età per farmi trattare in questo modo”.

Poco dopo, con mani tremanti, ha bevuto un bicchiere d’acqua. E quando la conversazione si è accesa ha definitivamente abbandonato lo studio. A spiegare quanto successo è stata Maria De Filippi che ha spiegato che Gemma si era sentita poco bene. Nel backstage della trasmissione, la dama si è lasciata andare alle lacrime, dopo il malore, sfogandosi.

“Non c’è possibilità di appello per nessuna di loro. Mi hanno colpita nel momento più fragile della mia vita – ha detto amareggiata criticando le altre dame -. Come vi siete permesse? E voi sareste quelle della solidarietà femminile”. Uno sfogo durissimo che potrebbe portare, nelle prossime puntate, ad uno stop nella partecipazione allo show.

