Uomini e Donne, Gemma Galgani fa la cameriera (ma è pronta a tornare in tv)

IPA Gemma Galgani

Gemma Galgani lontana dalla televisione e da Uomini e Donne fa la cameriera, cambiando totalmente vita prima di tornare sul piccolo schermo in cerca dell’amore.

Il nuovo lavoro di Gemma Galgani: cameriera in Valle d’Aosta

Dopo aver salutato il pubblico nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha scelto di trascorrere qualche mese dedicandosi ad un nuovo lavoro, quello di cameriera in un locale di Saint-Vincent, in Valle d’Aosta. A raccontarlo è Nuovo Tv che ha pubblicato alcuni scatti che raccontano le giornate della dama del Trono Over, fra chiacchiere con i clienti e giri fra i tavoli8.

“Dà consigli sul menu, ma anche sulle questioni di cuore”, ha spiegato un cliente del locale, svelando quanto Gemma Galgani sia brava nel suo lavoro. Attenzione però, come sottolinea il settimanale non si tratta di un impiego definitivo, ma di un lavoro estivo. Gemma infatti tornerà presto in televisione. La nuova edizione del dating show di Maria De Filippi andrà in onda il 22 settembre, mentre le registrazioni sono previste per il 27 e 28 agosto.

Gemma dunque sarà presto in studio dove, ormai da anni, è protagonista di accesi scontri con Tina Cipollari, opinionista del programma. Da diverse edizioni infatti Gemma sta cercando l’amore, scatenando però le reazioni di Tina, fra scontri e critiche, ma anche scherzi che hanno fatto spesso discutere.

“È una donna inutile. Mi fa tenerezza, all’inizio credevo che giocasse ma penso che sia proprio così. Si può cercare un uomo così giovane a 70 anni? Si può pensare al s***o in maniera così accanita?”, aveva raccontato Tina qualche tempo fa in un’intervista rilasciata a Francesca Fagnani.

Il passato doloroso di Gemma Galgani

Gemma Galgani ha saputo conquistare nel corso degli anni il cuore del pubblico. La dama del Trono Over ha frequentato diversi corteggiatori a Uomini e Donne, finendo spesso per incappare in terribili delusioni. Dolce e riflessiva, ma anche decisa a trovare l’amore, Gemma si è raccontata con intensità in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin, svelando di aver vissuto grandi dolori in passato, dalla morte dell’amatissima mamma alla malattia della sorella Silvana.

“Mia madre mi ha lasciato un’eredità importantissima, quella che sono, il suo coraggio e la sua forza ed è quella che mi ha accompagnato sempre – aveva raccontato in quell’occasione -. Non c’è età, non c’è tempo. Una mamma ti manca sempre, anche quando arrivi alla mia età e rivedi quelle immagini. A volte mi domando come sarebbe adesso se fosse qui, cosa penserebbe di me. Lei ha affrontato la sua malattia con molta forza, con molto coraggio”.

La dama aveva poi parlato del rapporto straordinario con le sue sorelle, diventato ancora più forte dopo la morte della madre. “Anna, mia sorella maggiore, ha sostituito mia madre. È sempre presente, molto severa. Guarda tutte le puntate di Uomini e Donne – aveva rivelato Gemma Galgani, parlando della sua famiglia e del legame creato nel tempo –. Poi c’è mia sorella minore Silvana, lei ha segnato la nostra vita per via di una malattia abbastanza seria”