Uomini e Donne non va in onda oggi 29 dicembre: quando torna

Maria De Filippi si ferma per una lunga pausa natalizia ma "Uomini e Donne" torna subito, a gennaio, con le prime e attesissime scelte

IPA Maria De Filippi

Oggi, 29 dicembre, Uomini e Donne non va in onda. Una notizia ormai certa per i telespettatori più affezionati, ma che attendono con grande trepidazione il ritorno del programma per il 2026. Il dating show di Maria De Filippi, appuntamento fisso del pomeriggio di Canale 5, è infatti ufficialmente in pausa per le festività natalizie, seguendo una tradizione consolidata nel palinsesto Mediaset.

Uomini e Donne non va in onda, quando riprende

La sospensione è iniziata lunedì 22 dicembre, lasciando spazio a una programmazione che sta accompagnando il pubblico durante le Feste. L’ultima puntata prima dello stop è andata in onda venerdì 19 dicembre, chiudendo momentaneamente i percorsi sentimentali dei protagonisti, tra conoscenze ancora in bilico, confronti irrisolti e decisioni che peseranno nel prosieguo della stagione. Come accade ogni anno, la trasmissione tornerà regolarmente a gennaio, ma la data ufficiale del rientro non è ancora stata comunicata da Mediaset.

La ripresa di Uomini e Donne è attesa tra la prima e la seconda settimana di gennaio 2026. Una finestra temporale che sembra coerente con la programmazione degli anni precedenti e che dovrebbe segnare il ritorno quotidiano del programma nel primo pomeriggio di Canale5. Da quel momento, il pubblico potrà tornare a seguire da vicino le dinamiche del Trono Classico e del Trono Over, tra nuove frequentazioni, chiarimenti attesi e inevitabili colpi di scena.

I programmi al posto di Uomini e Donne

Nel frattempo, Mediaset ha scelto di sostituire uno dei suoi programmi di punta con film e serie tv a tema natalizio, oltre ad alcune repliche particolarmente apprezzate. Nelle giornate di lunedì e martedì, ad esempio, è prevista la messa in onda della serie turca Io sono Farah, una proposta che mantiene alta l’attenzione del pubblico anche durante il periodo festivo, senza rinunciare a storie intense e coinvolgenti.

Lo stop natalizio riguarda inevitabilmente anche i percorsi dei protagonisti attualmente al centro dello studio. Vanno quindi in stand by le storie dei tronisti del Trono Classico, tra cui Ciro Solimeno, Flavio Ubirti, Sara Gaudenzi e Cristiana Anania, così come le vicende sentimentali dei volti più noti del Trono Over, da Gemma Galgani a Sabrina Zago, passando per Federico Mastrostefano. Un’interruzione che lascia molte situazioni in sospeso e che contribuisce ad alimentare l’attesa per il ritorno in onda.

Le ultime registrazioni del 2025 si sono svolte proprio nei giorni precedenti alla pausa e, stando alle anticipazioni, non mancheranno momenti destinati a far discutere. Tra questi, c’è di certo anche la scelta di Flavio Ubirti, che dovrebbe andare in onda nelle puntate immediatamente precedenti allo stop o al rientro del programma. Un finale d’anno intenso, dunque, che prepara il terreno a un gennaio ricco di sviluppi.

In attesa di conoscere la data ufficiale del ritorno, il pubblico dovrà armarsi di pazienza. Uomini e Donne tornerà presto, con le sue storie, le sue contraddizioni e quella qualità, mai del tutto scontata, di raccontare le relazioni attraverso lo sguardo di chi ha ancora voglia di mettersi in gioco.

