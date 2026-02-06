U&D, Gemma Galgani verso l’addio. Maria De Filippi la rimprovera in studio: “Mi preoccupi”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il futuro di Gemma Galgani a Uomini e Donne sarebbe in bilico almeno a giudicare da ciò che è successo nelle ultime puntate del programma. La dama del Trono Over infatti è sempre più ossessionata da Mario Lenti e, nonostante i continui rifiuti del cavaliere dello show continuerebbe a cercare un ravvicinamento. Un comportamento che ha provocato anche la reazione di Maria De Filippi, preoccupata per la dama.

Maria De Filippi rimprovera Gemma Galgani

Ormai da tempo Gemma Galgani si sente legata a Mario Lenti, fra i cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne. L’uomo ha spiegato di non voler iniziare una relazione con lei e di vederla solamente come un’amica, provando nei suoi confronti solamente affetto, non amore.

Gemma però sembra sentire una connessione nei suoi confronti che non riesce a spezzare. Così dopo l’ennesimo rifiuto e il tentativo della dama di parlare con Mario, Maria De Filippi ha scelto di intervenire. “Gemma, ma sei ancora andata da Mario? Inizio a preoccuparmi, sta diventando ossessiva la cosa, non è normale”, ha chiesto la conduttrice.

“Sono andata a prendere un po’ d’acqua. Ero lì, Mario non c’entra niente”, ha detto Gemma, ma Maria ha aggiunto: “Gemma, scusa se sono netta, ma lo faccio per affetto. Lo dico per farti capire”.

Secondo alcune anticipazioni nelle prossime puntate la dama del Trono Over potrebbe subire nuove delusioni, tanto da paventare un addio alla trasmissione. Ormai da oltre 15 anni Gemma Galgani fa parte del cast del programma dove ha vissuto una serie di amori tormentati, passioni non corrisposte e delusioni cocenti. Le sue liti con Tina Cipollari sono diventate epiche, così come i pianti dietro le quinte e la sua tendenza a idealizzare alcuni cavalieri del Trono Over.

Oggi però la storyline dello show si starebbe spostando verso altri personaggi con la volontà di raccontare storie differenti e che appassionano il pubblico televisivo. Per questo le vicende di Gemma potrebbero presto finire in secondo piano.

Le parole di Gemma Galgani su Mario Lenti

Qualche settimana fa Gemma Galgani ospite di Verissimo aveva parlato dei suoi sentimenti per Mario Lenti. “Cerco l’amore da 16 anni – aveva raccontato a Silvia Toffanin -. Ci ho sempre creduto e continuo a crederci, nonostante le cadute”. La dama 75enne aveva poi parlato della sua storia passata con Giorgio Manetti, conosciuto proprio negli studi della trasmissione e al centro di continue liti fra ritorni di fiamma e addii.

“È stato amore di grande sofferenza – ha confessato -. Il suo errore è stato non farmi capire quanto fossi importante per lui”. In quell’occasione Gemma aveva parlato della frequentazione con Mario Lenti: “Mi ha delusa perché siamo partiti da una condivisione importante, intensa. Mi sembrava una favola. Ero pronta a uscire dalla trasmissione con lui”.

La dama aveva inoltre parlato delle liti furiose scoppiate in studio proprio com Mario Lenti. “Il gesto di tappargli la bocca è stato eccessivo, ma l’ho fatto perché c’era troppa amarezza e delusione. Quando ci sono dei sentimenti veri, li vivi di pancia – aveva detto, confessando però di sentirsi ancora legata a lui -. Provo ancora un sentimento per Mario, ma sto cercando di andare avanti”.

