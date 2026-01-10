Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Raffaella Fico si racconta a Verissimo: le anticipazioni del 10 gennaio 2026

Come ormai tutti i weekend, torna Verissimo del sabato. Silvia Toffanin accoglie i suoi ospiti su Canale 5, per quello che è un appuntamento fisso per migliaia di italiani. Vediamo quali sono le anticipazioni della puntata del 10 gennaio 2026.

Anticipazioni Verissimo, gli ospiti del sabato

Sabato 10 gennaio 2026 Silvia Toffanin accoglie Claudia Gerini, amatissima attrice che arriva in studio per raccontare i suoi 40 anni di carriera e il percorso seguito. Uno sguardo al lavoro e poi spazio alla vita privata, fino ad arrivare alla presentazione del suo nuovo film: Prendiamoci una pausa.

Ha poi deciso di festeggiare il suo compleanno in studio il ballerino e coreografo Giuseppe Giofré. Non è però solo in quest’intervista, dal momento che al suo fianco c’è mamma Rossella. Dopo averlo conosciuto in quanto professionista sul palco e “traditore”, abbiamo dunque modo di saperne molto di più per quanto riguarda la sfera personale.

Il programma prosegue poi con Mariana Rodriguez, modella e attrice venezuelana che interpreta la fidanzata di Checco Zalone nel suo nuovo film Buen Camino. A Silvia Toffanin racconta la sua vita privata e il suo percorso per entrare nel mondo dello spettacolo.

Da un programma di punta Mediaset all’altro, nello studio di Verissimo infatti arriva Mario Lenti, direttamente dal trono over di Uomini e Donne. Si tratta del cavaliere che pare abbia risvegliato il cuore di Gemma Galgani. Spazio infine a una storia di cronaca terribile, con Stefania Loizzi in studi, prima, tra altre donne, ad aver avuto il coraggio di denunciare il netturbino Ubaldo Manuali per violenza sessuale.

Il dolore di Raffaella Fico

L’intervista più attesa di Verissimo nel pomeriggio di sabato 10 gennaio è però probabilmente quella a Raffaella Fico. La ben nota showgirl, divenuta famosa dopo aver preso parte al Grande Fratello, sta infatti fronteggiando una fase terribile della propria vita.

Ha purtroppo perso il bambino che portava in grembo, a gravidanza avanzata. Come se non bastasse questa tragedia personale, la donna si ritrova costretta a fronteggiare anche assurde critiche sui social.

Basti pensare a una foto pubblicata di recente, che la ritrae al fianco di sua figlia Pia, avuta dalla relazione con Mario Balotelli. Le due si sono mostrate sorridenti e tanto è bastato per scatenare i soliti “leoni da tastiera”. L’hanno accusata d’aver di fatto finto il proprio dolore e qualcuno ha osato scrivere: “Ha perso il secondo assegno”.

