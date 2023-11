Incantesimi per giovani streghe: come preparare la pozione della fortuna

Hai bisogno di un pizzico di fortuna in più? Niente paura, c'è un incantesimo giusto per te: ecco quali ingredienti ti serviranno per la pozione magica

AAA cercasi fortuna, sempre e comunque. Un pizzico non guasta mai ed è ben accetta in tutte le occasioni, ma anche qualcosa in più di una semplice manciata potrebbe renderci particolarmente felici. La fortuna è quella condizione nella quale vanno a conciliarsi cause e circostanze non spiegabili razionalmente, ma che è capace di apportare tanti benefici alla nostra persona. C’è chi la cerca disperatamente, c’è chi invece aspetta che questa piombi dal cielo un po’ come una manna. Come possiamo attirarla, quando ne abbiamo bisogno?

Che cos’è la fortuna

La fortuna è particolarmente richiesta in amore, lavoro, finanza, insomma un po’ in tutti gli aspetti che in qualche modo influenzano la nostra vita. Spesso ci lamentiamo di non essere fortunate in amore perché, anche questa volta, quell’appuntamento è andato male o perché l’uomo che ci piaceva si è in realtà rivelato l’esatto opposto di quello che speravamo. Stessa cosa nell’ambito lavorativo e in quello finanziario. Ma è davvero solo questo? La fortuna è solo una forza “soprannaturale” che, ad un certo punto, decide di abbandonarci o di seguirci in tutto quello che facciamo?

Anche se può venire spontaneo affermare di essere fortunate o sfortunate, non bisogna dimenticare che questa è una condizione spesso molto personale, dettata dagli avvenimenti e dalle persone che ci circondano. In base ai dati raccolti da alcuni psicologi, essere fortunati significa soprattutto saper cogliere o creare delle opportunità, che poi apportano qualcosa di positivo alla nostra quotidianità. Possiamo allora sforzarci di essere più fortunate, anche se non è così semplice come potrebbe sembrare a prima vista. Come fare?

Come attrarre la fortuna

Ci sono tanti modi che possono essere impiegati per attrarre un briciolo di fortuna quando più ne abbiamo bisogno. Come abbiamo visto, spesso si tratta soltanto di cambiare atteggiamento e aprirsi al mondo, cogliendo le occasioni che la vita ci pone davanti. È allora importante liberarsi dalle energie negative che ci tengono “bloccate”, purificandoci con qualche rituale che ci aiuterà ad attirare l’abbondanza. Per il Feng Shui, ad esempio, basta un po’ di alloro per pulire energeticamente la nostra casa e persino noi stessi.

Dobbiamo prendere una ciotola e mescolare al suo interno un po’ di carbone, 8 foglie di alloro secche e un cucchiaio di zucchero. Quando saremo pronte, potremo bruciare il carbone con un fiammifero e attendere che lo zucchero diventi caramello: quando le foglie di alloro inizieranno ad emanare fumo, dovremo spostarci di stanza in stanza aprendo porte e finestre. Seguendo un movimento da nord a sud, attraverseremo tutta casa concentrandoci intensamente su sensazioni positive, per scacciare l’energia negativa. Così facendo, riusciremo ad attirarci fortuna e abbondanza.

Un altro trucchetto magico per propiziarci la buona sorte in casa consiste nel coltivare della lavanda in vaso: pare che questa pianta abbia delle proprietà davvero portentose e che sia in grado di assicurarci felicità e abbondanza. Inoltre, può rivelarsi molto utile per dare un buon odore all’ambiente – in aromaterapia, la lavanda viene usata per alleviare l’ansia e lo stress, per combattere l’insonnia e per donare un senso di relax. Non resta che provare: male che vada, potremo sempre essiccare qualche rametto di lavanda per tenere lontane le tarme dagli armadi.

Infine, se abbiamo bisogno di un po’ di fortuna dal punto di vista finanziario, c’è una piccola magia che potrebbe venirci in aiuto. Dobbiamo procurarci una monetina di rame, del grano, dell’alloro e qualche foglia di salvia, oltre ad una pietra dura – è ottima la giada, ma va bene anche quella che sentiamo essere la nostra pietra portafortuna. Mettiamo tutto all’interno di un sacchettino e chiudiamolo bene con un nastro. Quindi ricordiamo di portarlo sempre con noi in borsa, ogni volta che usciamo. Saremo baciate dalla buona sorte e, con il passare dei giorni, ne guadagneremo in prosperità.

La pozione magica della fortuna

La fortuna potrebbe essere “influenzata” dalla nostra intraprendenza e dalle nostre scelte, oppure attratta con qualche rituale. Ma possiamo anche cimentarci con qualche incantesimo magico per far sì che la buona sorte bussi finalmente alla nostra porta quando proprio ne abbiamo più bisogno. Non ci resta dunque che preparare una pozione della fortuna (tenendo però conto che i risultati non sono garantiti). Esistono molte ricette, che vengono usate anche per favorire l’amicizia e l’amore, e ognuna di esse ha bisogno di ingredienti ben precisi.

Per preparare una pozione della fortuna, ci serviranno:

1 ciotola di acqua calda;

un foglio di carta;

penna;

pietre e amuleti,

1 sacchettino.

Dopo aver recuperato tutto il necessario, sistemiamo l’occorrente su un piano da lavoro. Quindi iniziamo versando un po’ di acqua calda in una ciotola, poi prendiamo il foglio e scriviamo su di esso i nostri desideri. Pieghiamo il foglio e immergiamolo per qualche istante nell’acqua. Dopo averlo fatto asciugare, circondiamolo con pietre e amuleti. Ora possiamo inserire il foglio piegato in un sacchettino e chiuderlo. Ricordiamoci di portarlo sempre con noi…e buona fortuna!