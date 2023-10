Incantesimi per giovani streghe: come preparare la pozione dell’amicizia

“Chi trova un amico, trova un tesoro”: il vecchio proverbio non si discosta poi molto dalla realtà. Ma quanto è difficile stringere una di quelle amicizie che è davvero per sempre? Se vuoi cimentarti in un vero e proprio prodigio, come fossi una giovane strega, non ti resta che preparare una pozione magica. Forse non servirà davvero, però sicuramente ti farà sentire più sicura in te stessa. E magari avrà abbastanza influenza per permetterti di incontrare la persona speciale che ti starà per sempre accanto. Vediamo cosa ti serve per la tua pozione dell’amicizia.

Perché l’amicizia è importante

Avere accanto qualcuno su cui poter contare in qualsiasi momento, e che ti conosce alla perfezione, è una vera fortuna. Un amico è quella persona con la quale puoi parlare davvero di tutto – non fanno eccezione gli alti e i bassi nel rapporto con il tuo partner. Conosce i tuoi pregi e i tuoi difetti, sa gestire i tuoi sbalzi d’umore, ti risolleva dopo una giornata no. Con lui condividi i tuoi segreti più nascosti, le tue paure e non hai timore a parlargli con il cuore in mano.

Ma hai veramente degli amici così o le persone che consideri tali, in realtà sono per lo più delle “conoscenze”, ovvero qualcuno con condividi solo una serata o una gita fuori porta? L’amicizia ha qualche tratto in comune con l’amore. Anche in questo sentimento, la scintilla tra due persone può scattare in pochissimi secondi, magari dopo aver scambiato qualche battuta. Quella persona, che fino a dieci minuti prima era una perfetta sconosciuta, ti ha colpita, ti ha fatte sorridere, ti ha messa a proprio agio e magari hai anche scoperto che ci sono dei tratti che vi accomunano.

Il modo migliore per circondarsi di buoni amici è essere se stesse, rivelando tutti i lati del nostro carattere senza aver timore che l’altro possa spaventarsi o possa giudicarti in maniera negativa. Un amico infatti non giudica mai e non ti dice cosa devi fare, ma piuttosto è in grado di consigliarti e di suggerirti delle alternative, in momenti in cui ti sembra di non vedere vie d’uscita da una situazione difficile.

E se tutto ciò non bastasse? In questo caso, potrebbe accorrere in tuo aiuto la “magia”: proprio come nel caso della pozione d’amore, non c’è certezza che l’intruglio magico possa realmente funzionare. Tuttavia, il tuo tocco personale, combinato con alcuni ingredienti speciali, potrebbe forse avere anche solo una minima influenza sulla persona che vorresti come amica. Di certo tentare non nuoce: potrai divertirti e trovare un po’ di fiducia in te stessa, che spesso è proprio ciò che serve per riuscire a stringere una sincera amicizia.

Come preparare la pozione dell’amicizia

Bastano davvero pochi ingredienti per un sortilegio che ti aiuterà a stringere nuove amicizie senza alcuna fatica, trovando la persona giusta che sappia ascoltarti e sostenerti quando ne hai bisogno. Per preparare questa portentosa pozione dell’amicizia devi procurarti:

1 candela viola;

1 candela rosa;

1 candela dorata;

1 cacciavite;

1 ciotola;

2 cucchiai di rosmarino secco;

1 cucchiaio di erba gatta;

petali di rosa rossa;

olio di rosa.

Prepara tutto l’occorrente su un piano da lavoro. Prendi la candela viola che ti servirà per attrarre le persone con vibrazioni positive, la candela rosa per l’energia femminile e quella dorata per l’energia maschile e pratica dei fori su ognuna di esse, aiutandoti con il cacciavite. Nella ciotola invece, prepara la pozione: inserisci rosmarino e erba gatta e aggiungi l’olio di rosa. Inizia a mescolare delicatamente e aggiungi poco per volta i petali di rosa rossa. Una volta ottenuta la mistura, puoi versarla nei fori delle candele, che avrai acceso nel frattempo.

Ora che tutto è pronto, resta vicino alle candele per trasmettere loro il tuo potere e concentrati su chi desideri avere come amico. In bocca al lupo!