Come organizzare una (spaventosissima) festa di Halloween a casa

Proponi un menù a tema

Una festa come Halloween offre l’opportunità di essere creativi (anche) con il menù. Servi spuntini a tema, facili e veloci da preparare, come “dita di strega” (salsicce avvolte in pasta sfoglia con unghie di mandorla) o “occhi di mostro” (polpette con olive come pupille). Se vuoi preparare anche un dolce puoi fare biscotti a forma di teschio o una torta “sporca di sangue” al cioccolato con glassa rossa zuccherosa.

La presentazione è fondamentale, quindi usa tovaglioli e piatti a tema, come quelli con ragnatele o pipistrelli, per rendere ancora più accattivanti i piatti.

Prepara una playlist spaventosa

La musica è un elemento chiave per creare l’atmosfera giusta a una festa di Halloween. Prepara una playlist spaventosa con canzoni classiche e temi musicali adatti all’occasione. Includi brani come Thriller di Michael Jackson, Monster Mash, Ghostbusters e Time Warp dal film The Rocky Horror Picture Show.

Per un tocco extra di terrore, inserisci alcune colonne sonore da film horror come quella di Halloween di John Carpenter o Psycho di Bernard Herrmann. Lascia però anche spazio per alcune canzoni più animate in modo che tutti possano ballare e divertirsi.

Proponi giochi horror

I giochi di gruppo aggiungono un elemento interattivo alla festa, rendendola più coinvolgente e divertente. Organizza allora qualcosa di spaventoso per mantenere alta l’energia dell’evento, come ad esempio la “Caccia al tesoro del terrore”. Nascondi indizi in giro per la casa e fai sì che i partecipanti risolvano enigmi e prove spettrali per trovare il tesoro finale. Un altro divertente gioco da tavolo a tema è il “Mysterium”, dove i giocatori devono risolvere un omicidio in una casa stregata.

Oppure se i giochi non fanno al caso vostro, puoi anche proiettare un film horror, come L’Esorcista, La Notte dei Morti Viventi o Psycho. Assicurati di avere coperte e cuscini a sufficienza per un’esperienza cinematografica confortevole.

Organizza un photobooth da paura

Un photobooth è un’aggiunta divertente (e assolutamente instagrammabile) per qualsiasi festa, e ancor di più per quando si indossa tutti un costume. Crea uno spazio dedicato con sfondi e accessori a tema Halloween, come maschere, parrucche, mantelli e occhiali con ragnatele. Dopodiché assicurati di avere una fotocamera o uno smartphone sempre a disposizione, ancor meglio se su un treppiede.

Se vuoi fare le cose in grande, puoi anche creare un hashtag personalizzato per la festa in modo che tutti gli invitati possano condividere le loro foto e creare un trend su Instagram.