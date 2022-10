Costumi per Halloween: i più belli e low cost da comprare online

Fonte: iStock I migliori costumi per Halloween

Manca pochissimo al 31 ottobre, la notte più spaventosa dell’anno, e per festeggiare Halloween in grande stile non può certo mancare un costume terrificante che lasci tutti a bocca aperta. Dallo scheletro al vampiro, dallo zombie alla strega: le possibilità sono quasi infinite, basta lasciare libero sfogo alla fantasia. Vediamo quali sono i costumi per Halloween più belli (e low cost) da acquistare online, per sorprendere tutti i tuoi amici.

Costumi per Halloween, i più spaventosi

Glamour e spaventoso al punto giusto: il costume da scheletro è la scelta perfetta per un Halloween davvero da brividi. La tuta nera, aderente e realizzata in tessuto traspirante, è super resistente (anche a prova di serata da sballo). La stampa, presente sia sulla parte anteriore che su quella posteriore del costume, è molto realistica e brilla al buio. Insomma, la combinazione perfetta per accompagnarti alla festa più terrificante dell’anno.

Costume da scheletro Una delle scelte più classiche, l'intramontabile scheletro da brividi

Il costume da suora richiama subito le atmosfere spettrali di alcuni dei più spaventosi film dell’orrore. Perché non sceglierlo dunque per la notte di Halloween? Una lunga tunica nera con ampio collo bianco, dall’ottima vestibilità, e un copricapo scuro per raccogliere i capelli: ecco tutto ciò di cui hai bisogno per una serata da paura. Per personalizzare il tuo costume, non ti resta che aggiungere un grande crocifisso e delle calze a rete (meglio ancora se strappate).

Costume da suora Proprio come nei film horror: il costume perfetto per Halloween

Vuoi portare un tocco di sensualità anche alla festa di Halloween con i tuoi amici? Il costume da cameriera sexy è perfetto: il set include un miniabito nero con ricami, un grembiule in pizzo bianco, una fascia per i capelli, un collarino e due polsini in pizzo e persino un perizoma. Per renderlo più originale e adatto ad Halloween, puoi semplicemente aggiungere un po’ di sangue finto qua e là.

Costume da cameriera sexy Per essere la più sensuale di tutta la serata, con un pizzico di horror

Decisamente molto versatile, il mantello nero in velluto si abbina a quasi ogni costume di Halloween. Lungo sino ai piedi e fornito di cappuccio con cui coprirsi accuratamente per rendere l’atmosfera ancora più spaventosa, ti trasformerà in un attimo nel perfetto vampiro. Ma puoi anche usarlo sopra ad un altro costume, magari per una serata all’aperto: ti aiuterà a rimanere al caldo senza perdere una briciola di terrore.

Offerta Mantello con cappuccio L'ideale per mascherarsi da vampiro (o da abbinare a qualsiasi altro costume terrificante

I più originali costumi per Halloween

Sei alla ricerca di qualcosa di più originale? Il costume di Crudelia De Mon è quello che fa per te: potrai trasformarti in una delle più “cattive” dei film Disney, e di certo non passerai inosservata. Il set include una parrucca a caschetto bianco e nero con onde morbide e frangetta, guanti di raso rosso, una collana di perle, una mascherina di pizzo nero e l’iconica sigaretta con bocchino. Ti basterà un abito nero aderente per completare il look.

Costume da Crudelia De Mon Trasformati nella perfida Crudelia De Mon per una notte da paura

Gli zombie sono tra le creature più spaventose mai ideate dalla fantasia umana. E ora potrai diventarlo anche tu: il costume da cheerleader, disponibile sia nella versione azzurra che in quella nera, è la scelta perfetta. La confezione include infatti due pon pon con frange glitterate e una bottiglietta di sangue finto, da applicare a piacere per trasformarti nello zombie più pauroso della notte di Halloween.

Costume da cheerleader zombie Sangue finto a piacere e tanta paura: il travestimento perfetto per Halloween

E per rimanere in tema, ecco la variante infermiera zombie: camice bianco lacerato, mascherina chirurgica e berretto da infermiera, tutto ovviamente con macchie di sangue davvero realistiche. Puoi aggiungere qualche dettaglio per essere ancora più spaventosa, ma un buon make up di Halloween (con abbondante sangue finto su tutto il corpo) sarà più che sufficiente per la tua festa da brividi.

Costume da infermiera zombie Un camice bianco macchiato di sangue, ed è subito film dell'orrore

Stanca di diavoletti, streghe, zombie e altre creature spaventose? Vestiti da angioletto: il set comprende un paio di ali bianche piumate e un cerchietto con aureola. Puoi abbinarci il tuo abito bianco preferito, e il costume è pronto. Se invece preferisci la versione dark, le ali e l’aureola nere sono perfette. In ogni caso, sarai la più sensuale (e spaventosa) di tutta la serata di Halloween.

Costume da angelo Disponibile nella versione classica e in quella dark, per diventare un vero angioletto

