Vuoi mettere da parte soldi in modo consapevole? Prova la psicologia del risparmio

L’idea di risparmiare negli anni dell’adolescenza spesso si presenta come una montagna insormontabile da scalare. Ma se ti dicessi che mettere da parte in modo consapevole potrebbe diventare una fonte di gioia invece che di stress?

Conquistare la mente per farla innamorare del risparmio, trasformando questa pratica da vincolo a piacere, è l’obiettivo della psicologia del risparmio.

Il nostro cervello spesso si lascia tentare dalle gratificazioni immediate, rendendo difficile resistere alla tentazione di spendere tutto subito. Tuttavia, esistono modi per far sì che il risparmio diventi una delizia, non una privazione. Come? Attraverso trucchetti mentali, piccole ricompense e una sana dose di automazione. Riorientando la nostra percezione del risparmio, possiamo trasformare l’atto di mettere da parte qualche soldino in un vero e proprio atto d’amore per il nostro futuro.

Visualizza i tuoi obiettivi finanziari

Immagina le tue finanze in modo vivido e dettagliato. Nello specifico prova a visualizzare nella mente ciò che desideri ottenere, che si tratti di un viaggio emozionante con le amiche, di un nuovo gadget di tendenza o di un fondo di emergenza per il futuro.

Questa pratica offre una mappa mentale chiara e ti motiva ad agire con determinazione verso i tuoi obiettivi di risparmio. Quando visualizzi gli obiettivi in modo vivido e coinvolgente, diventano più reali e raggiungibili.

Paga in contanti gli acquisti non essenziali

Uno dei modi più efficaci per gestire le spese non pianificate è pagare in contanti. Quando usi denaro contante anziché carte di credito o di debito, noti più facilmente il fatto che hai appena speso dei soldi. Questo rende ogni spesa che affronti più reale e concreta, aiutandoti a valutare meglio se un acquisto è davvero necessario o solo un capriccio momentaneo.

Inoltre, il pagamento in contanti ti impedisce di spendere più di quanto hai e ti aiuta a rimanere fedele al tuo budget.

Crea un diario delle spese

Tenere un diario delle spese fatte è un’ottima pratica per acquisire consapevolezza delle proprie abitudini e identificare aree in cui è possibile risparmiare. Su un quaderno apposito, scrivete ogni singola spesa quotidiana, anche quelle piccole e apparentemente insignificanti. Dividetele poi in acquisti importanti e acquisti extra. Questo ti offrirà una visione chiara di dove vanno a finire i tuoi soldi.

Inoltre, tenere traccia delle tue spese ti permette di valutare meglio le tue priorità finanziarie e di adattare il tuo budget di conseguenza.

Paga prima te stessa

Un ottimo metodo per risparmiare in modo consapevole senza neanche quasi accorgersene è la tecnica del pagare prima se stesse. Il funzionamento è molto semplice: decidi quanto vuoi risparmiare ogni mese, individuando una cifra ragionevole in base alla tua paghetta e alle tue spese mensili. Ogni mese, nella prima settimana, metti da parte la cifra stabilita. Puoi farlo sia sul contocorrente o postale, oppure usando il classico salvadanaio. Non toccare questi risparmi per un po’, sapendo che si riveleranno importantissimi per il futuro.

Questa tecnica, automatizzando il processo, elimina la necessità di prendere decisioni continue riguardo al risparmio, riducendo lo sforzo cognitivo e la tentazione di spendere. Inoltre, stabilendo un’abitudine regolare come questa, si forma un modello mentale che associa automaticamente il principio del risparmio con l’azione di mettere da parte una somma fissa ogni mese.

