Spesa quanto mi costi! A pesare sul bilancio delle famiglie (ma anche dei singoli) è la spesa settimanale: ovviamente quella alimentare, ma anche quella per la casa e per le persone che la abitano. Cibo, prodotti per l’igiene personale e per la pulizia degli ambienti domestici, sono queste le cose che vengono comprate maggiormente quando si pensa alla lista di ciò che serve per i sette giorni successivi.

E non sono pochi, basti pensare a tutto ciò di cui può avere bisogno, ad esempio, una famiglia composta da 4 persone: due adulti e due bambini.

Ma risparmiare è possibile, ci sono alcuni trucchi da seguire per ridurre le spese e non farsi mancare nulla. Soprattutto acquistare in maniera mirata, magari sfruttando le varie offerte.

Trucchi per risparmiare sulla spesa

Risparmiare sulla spesa è fattibile, ci sono alcuni trucchi infallibili da seguire. Basta compilare una lista precisa di ciò che ci serve, magari dopo aver pianificato anche il menù della settimana così da evitare acquisti compulsivi o dettati da golosità e curiosità.

Stilato un elenco di ciò che serve, si dovrà cercare di non eccedere ma di seguire attentamente quello che abbiamo scritto, magari prediligendo le confezioni convenienza o le offerte. Ma cosa comprare? L’elenco di ciò che serve per fare una spesa intelligente e per risparmiare.

Cosa comprare da mangiare

Ci sono alcuni alimenti che sono praticamente presenti in ogni casa, prodotti essenziali che fanno parte della dieta mediterranea e che possono essere portati in tavola quasi ogni giorno.

Se si hanno quelli, allora sarà anche più facile programmare il menù settimanale. Inoltre, in genere piacciono (praticamente) a tutti e questo aiuta a risparmiare sul totale finale.

Per i primi piatti: pasta e riso

Tra gli alimenti che non mancano quasi mai in una casa vi sono pasta e riso. Sono versatili, si prestano a più condimenti e preparazioni e con una sola confezione si possono preparare anche due o più pasti.

Sono a lunga conservazione e hanno un costo abbordabile, spesso si trovano alcune marche scontate e allora quella è l’occasione giusta per comprarne un po’ di più da tenere in dispensa. E accontentano davvero tutti.

Secondi: uova, carne, pesce e legumi

Per chi segue un regime alimentare classico, quindi non vegano o vegetariano, in casa non mancano quasi mai uova e carne.

Le prime si trovano di diverse fasce di prezzo, chiaramente è sempre bene non rinunciare alla qualità. Si possono utilizzare come secondo piatto, si cucinano in tantissimi modi diversi e, se si escludono particolari esigenze alimentari, possono essere mangiate due volte alla settimana.

Non deve mancare la carne, da prediligere quella di alta qualità. Sicuramente qui risulta difficile risparmiare, però è molto importante consumare prodotti di alto livello. La stessa cosa vale per il pesce: attenzione che sia fresco, oppure optare per il surgelato.

Fondamentali nella dispensa sono i legumi, ottimi sostitutivi delle proteine di derivazione animale, fanno bene e hanno un costo decisamente inferiore. Se i piccoli di casa non li gradiscono si può optare per delle ricette sfiziose adatte a loro.

Colazione

Tra gli altri alimenti da tenere in casa, utili per la colazione ma adatti anche come ingrediente per altre preparazioni, c’è il latte. Si può bere o utilizzare per preparare torte, biscotti o pane: cibi che possono tranquillamente essere consumati a colazione oppure a merenda.

Se si preparano gli alimenti in casa si riesce a risparmiare un po’, diversamente anche in questo caso è bene optare per le confezioni più grandi che ci permettono di risparmiare un po’ sulla spesa finale.

Frutta e verdura

Frutta e verdura sono prodotti freschi che si devono consumare in grande quantità, immancabili in casa, si adattano a tante ricette diverse. Anche a quelle che possono piacere ai bambini.

Prodotti per la casa e per le persone

Come risparmiare quando si acquistano i prodotti per la casa o per la persona? Non eccedendo, ma comprando solamente quelli che servono davvero.

Quindi selezionare prodotti versatili, adatti a più usi, invece di farsi prendere dalla foga e comprare quelli troppo specifici (a meno che non siano necessari ed essenziali per svolgere un determinato lavoro).

Cosa comprare per le persone

Lo shampoo, ad esempio, si può scegliere che possa andare bene per tutta la famiglia: se ci sono bambini, magari optare per una formulazione delicata e adatta a loro, che potrà essere perfetta anche per gli adulti di casa. Anche in questo caso optare per i maxi-formati che durano più a lungo e che, in genere, vengono venduti a prezzi più convenienti.

Stessa cosa vale per il detergente, maglio se neutro, perché non irriti le pelli più sensibili: ovviamente si deve comprare un sapone intimo e uno per il corpo. Mentre per lavare le mani e il viso vanno benissimo le saponette solide, sempre con una particolare attenzione alla loro formulazione.

Il dentifricio, invece, è meglio sceglierlo differente per gli adulti e per i bambini.

Prodotti per la pulizia della casa

Quando si parla di pulizia della casa il rischio di eccedere è dietro l’angolo, ecco perché è bene focalizzarsi sui prodotti essenziali che non devono mai mancare nella nostra abitazione.

Ma non solo: è bene anche selezionare quelli versatili che possano essere dei preziosi alleati nella pulizia. Uno di questi è il sapone di Marsiglia che serve sia per pulire le macchie dai tessuti che come vero e proprio detergente quando si lavano dei capi a mano.

Poi, se disponibile, provare ad acquistare le ricariche dei detergenti che si usano: questo in genere aiuta a ridurre di qualche euro il conto finale, così come è bene tenere d’occhio le offerte per fare maxi – scorte in genere proposte a cifre interessanti, che ci permettono di comprare di più spendendo meno.

Ricordarsi sempre, infine, che la qualità magari costa un pochino di più ma se il risultato è maggiore efficacia e meno spreco di prodotto, allora è più conveniente.

