Come fare la lista della spesa completa: trucchi ed esempi

Compilare correttamente la lista della spesa è il primo trucco per risparmiare al supermercato ed evitare gli sprechi alimentari: scopriamo come fare

Vi è mai capitato di arrivare al supermercato, iniziare a girovagare per le corsie con aria sperduta e poi tornare a casa con le buste della spesa piene di prodotti che, in realtà, non vi servivano? Probabilmente non avevate compilato la lista della spesa: si tratta di un trucchetto tanto semplice quanto geniale, che vi aiuterà ad acquistare solamente ciò di cui avete davvero bisogno e di risparmiare alla cassa. Senza contare che, con un po’ di attenzione in più, potrete evitare anche gli sprechi alimentari. Scopriamo come fare.

Perché fare la lista della spesa

No, la lista della spesa non è una fissazione di chi è sempre super organizzato: è piuttosto uno strumento molto utile, da cui tutti possiamo trarre vantaggio. Ma perché dovreste compilarla prima di ogni uscita al supermercato? Ci sono molti motivi. Il primo è che vi permetterà di andare a colpo sicuro nelle corsie dove si trovano i prodotti che avete inserito nell’elenco, facendovi risparmiare tempo. Girovagando all’interno del supermercato è infatti un errore piuttosto comune, che vi porterà a fare acquisti compulsivi – peggio ancora se siete a stomaco vuoto, perché sarà la fame a guidarvi – e quasi sempre inutili.

Fare la lista della spesa, dunque, vi servirà anche a risparmiare denaro, perché vi eviterà di comprare “alla cieca”, rischiando di portare a casa prodotti di cui in realtà non avevate bisogno. Infine, è un buon gesto per l’ambiente. Sapere esattamente cosa acquistare riduce notevolmente il rischio di sprecare cibo: questo accade soprattutto quando si mette nel carrello qualcosa che non vi serviva, e che inevitabilmente rimarrà a marcire in frigorifero (o nella dispensa) fin dopo la sua data di scadenza, costringendovi a buttarlo.

Come fare la lista della spesa

Abbiamo visto che fare la lista della spesa è davvero utile, ma ancora più importante è saperla compilare correttamente: non basta annotare qualcosa in tutta fretta su un post-it prima di partire per il supermercato, se volete risparmiare tempo, denaro e cibo. Occorre invece avere un po’ di organizzazione. Prendetevi del tempo nel fine settimana e controllate attentamente la dispensa, il frigorifero, il congelatore e gli armadietti dei prodotti per la pulizia e l’igiene, quindi stilate un elenco di tutto ciò che vi serve – o vi servirà a breve. Vediamo qualche consiglio per non avere più problemi con la lista della spesa.

Tenete da parte delle liste precompilate

Ci sono ingredienti e prodotti che acquistate abitualmente, perché dunque non tenere già pronta una lista di tutto ciò che dovrete sicuramente mettere nel carrello? Potete anche compilare diversi elenchi, in modo da semplificarvi la spesa: una lista è destinata ai prodotti a lunga conservazione, che andranno acquistati una sola volta al mese, mentre un’altra conterrà i cibi con scadenza più ravvicinata (come frutta, verdura, latte e latticini), che verrà buona per la spesa settimanale.

Alle liste precompilate, naturalmente, va ad aggiungersi quella extra che può tornarvi utile soprattutto in occasioni speciali. Ad esempio, se avete organizzato una cena con gli amici e volete preparare qualche manicaretto particolare, dovrete sicuramente acquistare ingredienti che di solito non avete in dispensa. Questo elenco è ovviamente provvisorio, e potrebbe servirvi una sola volta: ne compilerete uno nuovo a seconda delle esigenze, quando si ripresenterà un’altra occasione.

Usate liste separate

Il principio è lo stesso che abbiamo appena visto: usare due liste separate vi renderà molto più facile gestire gli acquisti al supermercato. Un elenco è quello dei prodotti che hanno una scadenza molto lunga. Potrete inserirvi il cibo in scatola, i surgelati, le conserve, ma anche i detersivi, i prodotti per l’igiene, la carta igienica e quella da cucina. Sono tutti articoli di cui potete fare scorta, se vi capita l’offerta: non rischierete mai di sprecarli. Un’altra lista contiene invece i cibi a breve conservazione, sui quali è bene fare acquisti ponderati, senza eccessi: basta una piccola dimenticanza per lasciarli andare a male e doverli gettare.

Indicate le quantità

Che si tratti della lista della spesa precompilata o di quella “extra”, ricordate sempre di segnare le quantità di ogni prodotto che dovrete acquistare. Questo trucchetto è utile soprattutto per quegli articoli che hanno una scadenza breve o per quelli che comprate solo in occasioni particolari, e che quindi rischierebbero di rimanere troppo a lungo in dispensa o nel frigorifero, andando a male. Naturalmente, con i prodotti a lunga scadenza la quantità è derogabile: se trovate una mega offerta di tonno in scatola, potete anche prenderne qualche confezione in più per fare scorta.

Dividete i prodotti in base alla corsia

Un ultimo trucchetto davvero utile consiste nel compilare la lista della spesa in base alla corsia. Immaginate di entrare nel supermercato: quali sono i primi scaffali che incontrate? Pensate al percorso che dovrete compiere per acquistare tutti i prodotti del vostro elenco e raggruppateli in base alla loro posizione. Dunque, avrete da una parte tutti gli articoli dedicati all’igiene, quelli per la pulizia e i casalinghi, quindi ci sarà spazio per i prodotti in scatola, per quelli confezionati, per la frutta e la verdura, per la carne, il pesce e i prodotti da gastronomia. Una volta arrivati al supermercato, saprete già dove andare e risparmierete molto tempo – senza contare, tra l’altro, che non rischierete di cadere in tentazione davanti ad uno scaffale in cui non dovete comprare nulla.

Esempi di lista della spesa

Non ci resta che vedere ora qualche esempio di una lista della spesa ben compilata. Partiamo da quella contenente i prodotti a breve scadenza:

un filoncino di pane;

mezzo chilo di mele;

un casco di banane;

2/3 limoni;

4 zucchine;

un cespo d’insalata;

10 pomodori;

mezzo chilo di patate;

400 gr di carne;

600 gr di pesce.

Ecco invece un esempio di lista contenente i prodotti a lunga scadenza (che, come abbiamo visto, può essere priva di indicazioni sulla quantità):