Non servono tantissimi prodotti per pulire bene la propria casa, ma bastano gli indispensabili: quali sono quelli di cui non puoi proprio fare a meno

Hai deciso che vuoi ridurre il numero di prodotti per la pulizia della casa acquistando solo gli indispensabili? È una scelta corretta, soprattutto se si desidera eliminare il superfluo, recuperare spazio e risparmiare, dando un deciso taglio alla spesa.

Ma quali sono i detersivi che proprio non possono mancare? Avere un elenco preciso, di ciò che si deve acquistare, ci permette di non compiere errori, comprando cose che non servono non sono necessarie. Inoltre, ci aiuta a razionalizzare la spesa, evitando di farci prendere dalla frenesia dello shopping.

Suddivisi per ambienti e per usi, ecco quali sono i prodotti indispensabili da avere nella propria dispensa, per una casa pulita, in ordine, ma senza esagerare con gli acquisti. In poche parole: utili e di cui non si può fare proprio a meno.

Lavanderia: tutto quello che serve per la lavatrice

Detersivi, ma non solo: ci sono alcuni prodotti indispensabili da avere nella propria lavanderia, o nello spazio domestico adibito alla lavatrice. Spesso ci facciamo prendere dalla smania e acquistiamo tantissimi detersivi diversi. La verità è che con un buon detergente di qualità si risparmia e si evitano tanti acquisti inutili.

Per lavare i panni può bastare anche solo un detersivo. Ecco quelli da acquistare per avere un bucato pulito e profumato.

Ha un ottimo profumo di sapone di Marsiglia, oltre a questo ha una formula concentrata, che ci permette di usare meno prodotto e pulisce in profondità. Come se non bastasse ci aiuta a dire addio alle macchie, quelle più ostinate che proprio sembrano non voler andare via. È il detersivo Omino Bianco, che si trova nella confezione risparmio per 150 lavaggi, che – conti alla mano – potrebbero corrispondere a sei mesi di lavatrici.

Dash, invece, propone Pods: un detersivo per lavatrice in capsule che funziona anche con i lavaggi a bassa temperatura e brevi. Il profumo di pulito, poi, è assicurato. Si possono acquistare nel pacco che contiene tre confezioni per arrivare a programmare 132 lavaggi.

Per chi desidera pulire ma anche rimuovere germi e batteri ecco che il prodotto perfetto è Napisan detersivo igienizzante. Si tratta di un detergente che non solo ci fa dire addio alle macchie, ma pulisce a fondo, anche alle temperature più basse. Va bene per ogni capo e tessuto, quindi fa parte di quei prodotti che ci aiutano a risparmiare svolgendo più funzioni.

Igienizzare a fondo la casa

Pavimenti, ma anche bagni, cucina e ripiani: igienizzare la casa è importante e non serve avere mille prodotti per farlo. La parola d’ordine è versatilità, basta quindi scegliere il detergente giusto e il gioco è fatto. Senza dubbio la candeggina è ciò che serve per pulire più superfici e la si può trovare come ingrediente di detersivi che sono adatti per essere utilizzati in aree differenti della casa.

Come Smac detergente gel multi-superficie che contiene candeggina e ha una doppia funzione: igienizza e sgrassa. Si può usare in bagno e in cucina, per detergere piani di lavoro, sanitari, piastrelle, ma è funzionale anche per i pavimenti, basterà diluirlo con acqua.

Masto Lindo detersivo multiuso alla candeggina è adatto a ogni tipologia di superficie ed elimina lo sporco più difficile: lo si può usare in bagno, così come in cucina e anche per la detersione dei pavimenti. Ha un fresco profumo di eucalipto che, al termine dei lavori domestici, aleggia in tutta la casa.

Se invece si vuole un prodotto multiuso, igienizzante ma adatto alle piccole superfici, allora si può scegliere Chanteclair, uno spray che si può usare anche a contatto con gli alimenti e che non lascia aloni e residui. Per un corretto utilizzo basterà spruzzare dove necessario e passare un panno pulito.

Sgrassatore, il prodotto indispensabile in casa

Per lo sporco più ostinato spesso serve uno sgrassatore, capace di eliminare le macchie e di pulire a fondo sciogliendo il grasso, l’unto e la sporcizia. È un prodotto molto versatile, un vero e proprio alleato per una casa profumata e pulita.

Chanteclair propone uno sgrassatore universale, super potente e al profumo di Marsiglia. Inoltre, la formula contiene anche bicarbonato, garanzia domestica per superfici pulite. A suo favore ha anche la possibilità di utilizzarlo in vari ambienti e sui tessuti, quando ci sono delle macchie ostinate. Ma non solo: perché la confezione è stata realizzata per non sprecare nemmeno l’ultima goccia di prodotto, grazie alla funzione “sotto-sopra”.

Ace, invece, propone uno spray sgrassatore igienizzante senza candeggina, che rimuove germi e batteri ed è adatto a ogni ambiente domestico, compresa la cucina e a contatto con gli alimenti. Nota aggiuntiva: lascia un profumo molto gradevole e agrumato. Va risciacquato.

Per chi preferisce fare rifornimento per la dispensa, allora l’opzione maxi-pacco di Smac è la scelta ideale: 4 confezioni di sgrassatore universale multi-superficie. Adatto a diverse aree della casa, si può spruzzare anche sui tessuti (dopo aver letto l’etichetta). Va risciacquato con un panno o una spugna leggermente inumiditi.

Detersivo per lavastoviglie e per il lavaggio a mano

Tra i gesti quotidiani che ci troviamo a ripetere nell’ambiente domestico c’è, senza dubbio, quello di lavare piatti, tazze, pentole e bicchieri. Necessari, quindi, sia i detersivi per il lavaggio a mano, sia quelli per la lavastoviglie (per chi la usa).

In ogni caso, l’accoppiata dei due prodotti è indispensabile, perché – a volte – anche chi possiede l’elettrodomestico ha necessità di dare una pulita veloce e a mano a qualche utensile. Ecco i prodotti migliori tra i quali scegliere.

Per pulire a fondo le stoviglie, quando si lava a mano, basta scegliere Nelsen al the verde concentrato e con azione sgrassante, anche in acqua fredda. Inoltre, è prodotto al 95% con ingredienti di origine naturale.

Sempre per la lavastoviglie si può optare per Fairy Platinum detersivo in pastiglie con tecnologia anti-opaco. Senza dimenticare che pulisce anche nei cicli brevi, dimostrando la sua efficacia e aiutandoci a risparmiare sulla bolletta.

Finish Quantum Infinity Shine, invece, propone pastiglie per la lavastoviglie in una confezione che contiene 166 caps per una pulizia profonda e per stoviglie brillanti, senza aloni.

