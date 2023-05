Come arredare il bagno secondo i dettami del Feng Shui

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collabora con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei suoi temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Per arredare un bagno secondo il Feng Shui è necessario attingere ai principi della disciplina orientale che affonda le sue radici nelle culture millenarie buddista e taoista. Puoi applicare l’antica saggezza asiatica per migliorare la circolazione di energia dentro casa, ma sappi che il bagno parte in svantaggio perché il flusso d’acqua che caratterizza la stanza per il Feng Shui rappresenta perdita di energia o perdita di ricchezza.

Per ripristinare il corretto flusso di energia, e bilanciare la sua dispersione che avviene attraverso l’acqua che scorre dai rubinetti e dallo sciacquone, si possono adottare alcuni accorgimenti e bisogna studiare un arredamento bagno ispirato al Feng Shui.

L’obiettivo è offrire uno spazio rigenerante che può migliorare la qualità della vita ed esercitare un’influenza positiva che apporta benessere. Se vuoi essere in sintonia con i principi del Feng Shui nel tuo bagno dovrai avere ordine, pulizia e armonia. Sono traguardi che puoi facilmente raggiungere se fai tue alcune buone abitudini, arredi la stanza con i colori e i materiali adatti, e le dedichi alcune attenzioni necessarie per mantenere il perfetto equilibrio energetico.

Arredamento bagno e Feng Shui: un’unione zen

Il Feng Shui è un’antica disciplina cinese, la cui applicazione nella decorazione di interni è diventata molto popolare in Occidente. Visto che tranquillità e armonia sono le promesse del Feng Shui e che il bagno è diventato lo spazio casalingo dove si ritagliano momenti personali dedicati alla cura di sé, alla ricerca di tranquillità e di rigenerazione, unire i due concetti può essere la strada giusta per arredare moderne oasi di benessere domestico.

La prima cosa da controllare in un bagno Feng Shui è lo stato di rubinetti e tubature. Controllare allacci e guarnizioni è fondamentale per evitare indesiderate fuoriuscite d’acqua. Se ci sono rubinetti logori per l’età, guarnizioni consumate e difettose vanno subito riparati o sostituiti per impedire perdite e sprechi di acqua che per il Feng Shui rappresentano la perdita del bene più prezioso.

Soluzioni Feng Shui per un bagno a prova di sprechi

Per il Feng Shui l’acqua è ricchezza perché fonte di vita. Non sprecare l’acqua in bagno è fondamentale anche per il rispetto dell’ambiente. Il cambiamento climatico sta rendendo imprevedibile l’approvvigionamento di questa risorsa, a causa anche della maggiore siccità che sta colpendo il pianeta e non solo l’Europa.

Per il Feng Shui risparmiare l’acqua è una priorità che si può attuare in diversi modi:

aprire il rubinetto solo quando l’acqua serve davvero, per esempio non lasciarlo aperto mentre ci si spazzola i denti;

installare dispositivi per il risparmio idrico come le cassette dello sciacquone ecologiche che riducono i volumi di scarico;

come le cassette dello sciacquone ecologiche che riducono i volumi di scarico; riparare eventuali perdite;

montare miscelatori a risparmio energetico e idrico. I moderni rubinetti hanno riduttori di flusso che diminuiscono la portata dell’acqua e i miscelatori termostatici mantengono la temperatura dell’acqua sempre costante per tutta la durata della doccia;

che diminuiscono la portata dell’acqua e i mantengono la temperatura dell’acqua sempre costante per tutta la durata della doccia; fare docce più brevi. Se si considera che una doccia può arrivare a consumare fino a 30 litri d’acqua al minuto, 10 minuti di relax sotto il getto della doccia si traducono in un consumo di 300 litri di acqua: una quantità da brivido. Chiudere il getto mentre ci insapona, per esempio, è una buona abitudine così come utilizzare un soffione a basso consumo, perché ogni minuto di getto di acqua vale più dell’oro.

I colori Feng Shui per il bagno

Identificare i migliori colori Feng Shui per arredare il bagno è facile. Il bianco è un colore che si può utilizzare in ogni ambiente della casa, ma è particolarmente efficace per avvolgere il bagno con una decorazione che evoca un’immediata sensazione di pulizia. Secondo la disciplina orientale, il bianco rappresenta la purezza, l’innocenza e i nuovi inizi. Soprattutto se il bagno da arredare è piccolo, scegliere il bianco come colore di fondo per pareti e pavimenti serve anche ad ampliare e illuminare lo spazio.

Chi non ama le monocromie può abbinare una tonalità blu, colore favorito per l’arredamento Feng Shui del bagno perché la sua percezione influisce positivamente sull’umore. Il blu freddo nelle sue gradazioni più profonde invita alla calma, ed è la scelta ideale per arredare spazi destinati alla riflessione e alla rigenerazione, fisica e mentale.

Le alternative all’interno della gamma di decorazioni possibili per un bagno Feng Shui spaziano nelle gradazioni pastello, verdi o azzurre, che richiamano le trasparenze dell’acqua. Sono tutte perfette da accostare alla matericità di sanitari e elementi di arredo che, ben lungi da essere necessariamente bianchi, possono scaldare il bagno con il calore dei legni chiari o con la semplicità elegante della pietra. Quello che conta, è dare sempre la precedenza a tutto ciò che è naturale, cercando di equilibrare gli elementi.

Come arredare il bagno con i 5 elementi Feng Shui

Per creare la perfetta armonia bisogna arredare il bagno con i 5 elementi naturali. In ogni bagno Feng Shui troviamo già due elementi naturali, metallo e acqua: il primo governa la creazione mentre l’acqua governa la prosperità. Poi, è molto importante introdurre gli altri elementi che possono mancare: terra, fuoco e legno per bilanciare quelli naturali.

Quindi, nel decidere come arredare il bagno Feng Shui, dobbiamo ricordarci di inserire alcuni elementi che rappresentano ciascuna categoria. In questo modo è possibile produrre l’equilibrio energetico desiderato, l’armonia tra gli elementi e ottenere un’atmosfera di grande benessere.

Elemento fuoco per il bagno Feng Shui: candele, oggetti e accessori di colore rosso, profumi di cannella, ambra e noce moscata.

per il bagno Feng Shui: candele, oggetti e accessori di colore rosso, profumi di cannella, ambra e noce moscata. Elemento terra per il bagno Feng Shui: oggetti o tessuti nei colori della terra (beige, marrone, terracotta), pietra e roccia, tappeti di forma quadrata.

per il bagno Feng Shui: oggetti o tessuti nei colori della terra (beige, marrone, terracotta), pietra e roccia, tappeti di forma quadrata. Elementi legno per il bagno Feng Shui: piante vere, oggetti in legno, oggetti in bambù, profumo di sandalo, oggetti o tessuti di colore verde.

L’arredamento bagno Feng Shui: il legno

Quando si avverte la necessità di uno spazio dedicato al relax, il bagno Feng Shui può essere la migliore oasi privata dove ritrovare il proprio benessere psicofisico. Il legno è uno dei materiali preferiti da utilizzare perché associa calore e naturalità: due sensazioni che evocano l’armonia e il comfort di una spa.

Ci sono molti modi per introdurre il legno in un progetto di arredamento Feng Shui del bagno, dal semplice sgabello al piano per il lavabo d’appoggio finanche al pannello che riveste una parete con un elegante effetto boiserie, tipico dell’arredamento in stile giapponese o delle saune wellness.

Anche gli accessori per il bagno in legno e bambù possono essere una soluzione semplice ma efficace, soprattutto se sono combinati con altri dettagli nello stesso materiale naturale, come il lampadario, le applique accanto allo specchio o una mensola su cui riporre le indispensabili piante.

L’arredamento bagno Feng Shui: la pietra

L’arredamento del bagno Feng Shui deve prevedere anche materiali come la pietra, il marmo e il vetro, perché rafforzano la presenza dell’elemento “terra”. Dal punto di vista estetico, se vuoi arredare un bagno elegante, con il pavimento o il rivestimento in marmo, non sbagli mai. Questo materiale, con la sua grande varietà di colori e venature, sa interpretare con classe ogni stile, dal più classico ed elaborato al design moderno ed essenziale di un bagno semplice e raffinato. Usalo come vuoi, evocherà sempre lusso ed eleganza.

Anche la roccia grezza o la pietra illuminata da polvere di quarzo sono elementi perfetti per arredare un bagno Feng Shui moderno, troviamo entrambe le possibilità nelle proposte moderne per pavimenti e rivestimenti così come nelle varietà di lavabi da appoggio di svariate forme e colori.

Le piante Feng Shui in bagno

Per il Feng Shui il problema principale in bagno è l’uso smodato dell’acqua che scorre via. Come abbiamo visto, le soluzioni per ridurre gli sprechi ci sono. Anche le piante, se ben posizionate, possono migliorare il Feng Shui perché catturano l’energia dell’acqua e la trasformano in energia vitale.

Un bagno ben illuminato permette alle piante da appartamento di prosperare, considerato che l’umidità naturalmente presente genera il microclima adatto per fare crescere la vegetazione. Per arredare il bagno secondo il Feng Shui è importante, quindi, dare spazio al mondo vegetale. Con l’aggiunta di varietà adatte, che portano fortuna, salute e ricchezza, si stimola il flusso di energia positiva e si prepara l’atmosfera giusta per vivere la sensazione zen che si raggiunge in un spa.

Le piante adatte per arredare un bagno Feng Shui sono:

il Bambù della fortuna che, secondo la disciplina orientale, in base al numero di steli influenza positivamente amore e matrimonio (2 steli), felicità (3 steli), salute (5 steli), ricchezza e abbondanza (8 steli), buona fortuna (9 steli);

che, secondo la disciplina orientale, in base al numero di steli influenza positivamente amore e matrimonio (2 steli), felicità (3 steli), salute (5 steli), ricchezza e abbondanza (8 steli), buona fortuna (9 steli); la Lingua di suocera , che aiuta a tenere lontane le energie cattive introdotte dall’esterno;

, che aiuta a tenere lontane le energie cattive introdotte dall’esterno; il Pothos , da collocare nei punti dove l’energia ristagna – sopra mensole e pensili, negli angoli vuoti e accanto alle finestre – per ripristinare la circolazione,

, da collocare nei punti dove l’energia ristagna – sopra mensole e pensili, negli angoli vuoti e accanto alle finestre – per ripristinare la circolazione, la Crassula ovata o Albero di Giada, pianta grassa che secondo la cultura cinese è simbolo di prosperità e abbondanza. Una presenza indispensabile nel bagno Feng Shui perché contrasti gli effetti negativi del flusso di acqua.

Le abitudini Feng Shui da portare in bagno

Non basta decidere i colori, i materiali e come arredare il bagno, per il Feng Shui la pulizia e l’ordine sono altrettanto importanti. La presenza di polvere e particelle di sporco viene considerata come un ostacolo al flusso dell’energia positiva: trasmette la sensazione di sentirsi bloccati o incapaci di apportare miglioramenti nella propria esistenza.

Pulire regolarmente il bagno è dunque indispensabile, ma bisogna anche tenere in ordine i mobiletti, i cassetti e le mensole.

Il wc è considerato un elemento negativo, visto che è il luogo dello scarico di rifiuti e della dispersione di acqua. Chiudere sempre il copri-water in bagno, per il Feng Shui è un’abitudine importantissima: impedisce la dispersione di cattivi odori e anche l’evaporazione dell’acqua che alza il tasso di umidità nell’aria. Allo stesso modo, bisogna tenere chiusa anche la porta del bagno per evitare che l’energia positiva in casa si disperda nel bagno e svanisca giù per lo scarico.

I pezzi di arredamento per un bagno ordinato e Feng Shui

Oltre alla pulizia impeccabile, per attivare l’energia Feng Shui nel bagno di casa è necessario che ci sia sempre ordine. Uno spazio pulito e ben ordinato appare accogliente e invita al relax. Visto che un bagno assolve molte funzioni, quando progetti il bagno, considera ogni possibilità di arredamento.

Puoi, per esempio, scegliere un armadio a specchio a tutta altezza che copre un’intera parete così da offrire tutto lo spazio necessario, e ben mimetizzato, per riporre ogni genere di prodotti e accessori che si utilizzano in bagno.

Oppure puoi scegliere la soluzione tradizionale con mobili sottolavabo e pensili coordinati, dove riporre i tuoi prodotti. Ricordati che anche i cosmetici hanno una data di scadenza, quindi controlla regolarmente la data di scadenza e butta via quello che è ormai scaduto.

Tra i pezzi di arredamento Feng Shui per il bagno lo specchio è indispensabile sia perché facilita la circolazione dell’energia positiva sia perché, in termini di interior design, serve per amplificare la luce nella stanza creando l’illusione di maggiore spazio. L’importante è non appendere lo specchio di fronte al wc: bisogna sempre evitare che il riflesso del vaso nello specchio attivi l’energia negativa che scorre nelle acque reflue.