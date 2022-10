Come arredare gli interni di casa in stile giapponese

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collaboro con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei miei temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Fonte: Shutterstock

Minimale, naturale e funzionale: bastano questi tre aggettivi per riassumere l’arredamento giapponese. Sono tre caratteristiche che fuse insieme trasformano qualsiasi abitazione, dal piccolo appartamento alla grande villa, in un’oasi di tranquillità. Sì, l’effetto zen degli interni stile giapponese nasce proprio dalla perfetta fusione di queste tre qualità che, oltre a rendere gli ambienti unici e accoglienti, regalano un effetto calmante benefico per il corpo e per la mente.

Oggi l’arredamento stile giapponese ha conquistato pienamente anche i gusti degli occidentali, sempre alla ricerca di soluzioni contro una vita dai ritmi frenetici, arrivando addirittura a contaminare il design nordico. Il popolare mood Japandi, che rappresenta una fusione tra la casa in stile giapponese e il design moderno scandinavo, ne è la prova. Se anche tu ammiri gli interni di stile giapponese e ti piacerebbe introdurre quest’atmosfera in casa tua, ti voglio dare qualche suggerimento utile.

Dove comprare i mobili di stile giapponese?

Per portare in casa lo stile giapponese in maniera credibile e con un effetto gradevole, è importante conoscere certe regole e sapere quali sono gli elementi che lo contraddistinguono. Quindi prima di svaligiare il negozio di arredamento giapponese moderno o di credere a chi ci vuole vendere l’autentico tatami japan style, è meglio approfondire questo mondo così affascinante.

Chi va in viaggio in Giappone si innamora degli interni stile giapponese e torna a casa con qualche pezzo di arredamento autentico, come un vaso, una stampa, una xilografia originale antica giapponese o una calligrafia Kakejiku su seta da appendere alle pareti.

Se vuoi regalarti una vacanza in questa terra straordinaria, comprare oggetti che una volta a casa ti faranno rivivere i momenti più belli del viaggio è un’ottima idea anche per rendere più autentico il tuo arredamento orientale. Altrimenti, puoi cercare i piccoli oggetti d’arredo vintage nei mercatini e nei negozi di arredamento giapponese online.

Da dove si comincia a impostare lo stile nipponico dentro casa? Prima di entrare in un negozio di arredamento giapponese moderno, devi avere le idee chiare. I mobili in stile giapponese devono essere di materiali naturali, come legno, bambù e carta di riso. Ricordati che i tradizionali mobili giapponesi di legno si sono sempre assemblati solo ad incastro e senza viti. Oggi, non è più così, anche se molti architetti sono tornati a valorizzare questa antica tecnica. Le viti e il metallo sono entrati a far parte dell’arredamento di una casa giapponese, ma meno metallo c’è e meglio è.

7 mosse per portare lo stile giapponese in casa

Per arredare una stanza che proietti con successo il tuo desiderio di armonia zen non basta

mantenere i mobili tutti a un livello basso. Anche se è una condizione necessaria per fare sembrare tutto più giapponese, visto che avvicina visivamente l’arredo al pavimento dove tradizionalmente le persone si siedono, mangiano e dormono, non è la sola cosa da fare.

Bisogna introdurre le giuste proporzioni, la matericità adeguata, i colori adatti senza mai scostarsi da un mood che esalta semplicità e minimalismo.

Lo so, può sembrare complicato, ma arredare gli interni stile giapponese richiede calma, equilibrio e qualche trucco, che ti svelo adesso per semplificarti l’impresa.

I colori giusti per un arredamento stile giapponese li trovi nella gamma di sfumature neutre. Spaziare tra le gradazioni che vanno dal bianco al grigio e dal beige al nocciola è il segreto per ottenere un ambiente pulito e spazioso. Queste tonalità regalano un effetto calmante naturale che invita a rilassarsi. L’altro vantaggio è che ti permettono di cambiare arredi o aggiungere altri mobili stile giapponese senza modificare gli interni. Ecco perché i mobili in legno chiaro sono onnipresenti negli interni stile giapponese .

per un arredamento stile giapponese li trovi nella gamma di sfumature neutre. Spaziare tra le gradazioni che vanno dal bianco al grigio e dal beige al nocciola è il segreto per ottenere un ambiente pulito e spazioso. Queste tonalità regalano un effetto calmante naturale che invita a rilassarsi. L’altro vantaggio è che ti permettono di cambiare arredi o aggiungere altri mobili stile giapponese senza modificare gli interni. Ecco perché i sono onnipresenti negli . Incorporare elementi in legno chiaro tra gli arredi ti permette di entrare in sintonia con l’estetica della casa stile giapponese. Possono essere la madia bassa che incornicia la sala da pranzo, il letto a pedana che prende il posto del tradizionale futon, i comodini in camera o magari un pavimento in legno chiaro che richiama l’effetto tatami della tradizionale casa di stile giapponese. Anche i piccoli oggetti decorativi come vasi di legno o opere d’arte sono pezzi perfetti da aggiungere, ma sempre con moderazione.

che incornicia la sala da pranzo, il letto a pedana che prende il posto del tradizionale futon, i comodini in camera o magari un pavimento in legno chiaro che richiama l’effetto tatami della tradizionale casa di stile giapponese. Anche i come vasi di legno o opere d’arte sono pezzi perfetti da aggiungere, ma sempre con moderazione. Prediligi sempre le forme circolari : valorizzano gli arredi mantenendo però uno stile minimalista. Questo significa che il tavolo da caffè rotondo, il tappeto per il salotto rotondo o il quadro alla parete con la Luna piena in primo piano sono esempi perfetti di un arredamento giapponese, soprattutto perché la forma del cerchio rappresenta il senso di unità e armonia molto sentito nella casa in stile giapponese.

: valorizzano gli arredi mantenendo però uno stile minimalista. Questo significa che il tavolo da caffè rotondo, il tappeto per il salotto rotondo o il quadro alla parete con la Luna piena in primo piano sono esempi perfetti di un arredamento giapponese, soprattutto perché la forma del cerchio rappresenta il senso di unità e armonia molto sentito nella casa in stile giapponese. Non c’è niente come avere ampie vetrate affacciate sul verde, per portare lo stile giapponese in casa . Se non hai questa fortuna, puoi sempre trasportare la natura dentro casa. Le piante classiche del Giappone, come bonsai e bambù sono perfette in appartamento, ma lo sono anche le altre varietà eleganti come la palma o l’orchidea. Se ti piacciono soluzioni originali, regalati il Marimo , le palle verdi che danzano nell’acqua o una pianta di Wasabia japonica , sì proprio il rafano da cui si ricava la pasta verde che accompagna i tuoi piatti di sushi.

. Se non hai questa fortuna, puoi sempre trasportare la natura dentro casa. Le piante classiche del Giappone, come sono perfette in appartamento, ma lo sono anche le altre varietà eleganti come la palma o l’orchidea. Se ti piacciono soluzioni originali, regalati il , le palle verdi che danzano nell’acqua o una , sì proprio il rafano da cui si ricava la pasta verde che accompagna i tuoi piatti di sushi. Dimenticati i mazzi colorati o i bouquet monocolore per abbellire le stanze. In una casa stile giapponese non si usano composizioni floreali colorate, ritenute pacchiane ed eccessive rispetto alla ricerca di semplicità. Però, puoi adottare la filosofia dell’ikebana , con cui creare composizioni essenziali con rami, sassi, foglie e un fiore in boccio. Raffinata e minimale, quest’arte è molto utilizzata per decorare gli interni in stile giapponese. Sottolinea la serenità dell’ambiente, allontana lo stress, porta freschezza e ti spinge a riflettere sull’accettazione delle imperfezioni nella bellezza naturale. Cerca ispirazione online e copia l’arte Ikebana per abbellire l’arredamento con un pizzico di cultura japan style.

, con cui creare composizioni essenziali con rami, sassi, foglie e un fiore in boccio. Raffinata e minimale, quest’arte è molto utilizzata per decorare gli interni in stile giapponese. Sottolinea la serenità dell’ambiente, allontana lo stress, porta freschezza e ti spinge a riflettere sull’accettazione delle imperfezioni nella bellezza naturale. Cerca ispirazione online e copia l’arte Ikebana per abbellire l’arredamento con un pizzico di Impossibile fare a meno delle lanterne quando arredi casa stile zen giapponese. Le tradizionali lanterne di carta di riso hanno una lunga storia nella cultura asiatica. Sebbene in origine fossero illuminate dalle candele, oggi vanno benissimo le lanterne alimentate da lampadine led. Così puoi metterle sul comodino accanto al letto per avere un’illuminazione stile giapponese in una casa che non va a fuoco se ti addormenti.

hanno una lunga storia nella cultura asiatica. Sebbene in origine fossero illuminate dalle candele, oggi vanno benissimo le lanterne alimentate da lampadine led. Così puoi metterle sul comodino accanto al letto per avere un’illuminazione stile giapponese in una casa che non va a fuoco se ti addormenti. In occidente amiamo la doccia, rapida e frenetica. Se vuoi portare il giappone in casa, però, devi pensare al bagno come a una spa. La vasca da bagno è un elemento fondamentale negli interni stile giapponese. Profonda, avvolgente e accogliente, a volte con una piccola panca inclusa, la vasca da bagno giapponese è il centro della stanza wellness, pronta a offrire tranquillità e un’esperienza rigenerante.

Il pavimento di una casa giapponese: mai senza tatami

In ogni casa il pavimento ha un ruolo importante anche nel dettare stile di arredo dell’ambiente. Il pavimento della tradizionale casa giapponese è il tatami, che nemmeno la modernizzazione e la contaminazione con i canoni occidentali sono riuscite a cancellare. Oggi, anche se non è più la pavimentazione principale, ogni abitazione giapponese ha almeno una stanza – soggiorno o camera da letto- con il tatami a terra. Con il suo profumo inconfondibile e il colore delicato, il tatami incarna un po’ l’essenza dell’arredamento stile giapponese.

I tatami sono di forma rettangolare e si dispongono a terra secondo schemi precisi, in un magico gioco di incastri, per un risultato rigorosamente asimmetrico. Da tradizione, il tatami si compone di tre parti diverse, ciascuna prodotta da un artigiano diverso, che poi un quarto artigiano assembla. Sarebbe bello appoggiare i tuoi mobili stile giapponese sopra un tatami vero, composto da uno strato di paglia di riso pressata e da uno strato di steli di igusa intrecciati.

I due strati sono poi racchiusi da un bordo di stoffa che decora il tatami finito. Ormai nei negozi di arredamento giapponese online si trovano anche tatami moderni, prodotti con fibre sintetiche: una comodità che si ordina con un clic, consapevoli di rinunciare al fascino e al profumo di un prodotto naturale.

Lo stile della casa giapponese lo riconosci dal Genkan

In Italia spesso commettiamo l’errore di valorizzare poco l’ingresso. Un peccato, perché è il biglietto da visita di ogni abitazione, il primo ambiente che gli ospiti incontrano quando entrano a casa nostra.

Sei vuoi arredare una casa stile giapponese, dovrai prestare attenzione a questo vano. Un ingresso dagli interni stile giapponese è il Genkan, zona importantissima nella progettazione di un’abitazione japan style. Questa anticamera separa il mondo esterno dall’ambiente zen interno.

È come una zona di decontaminazione dove chiunque deve togliere e riporre le scarpe prima di accedere alle altre stanze. Secondo la tradizione giapponese, le scarpe si lasciano ordinate e rivolte verso l’esterno, oppure riposte dentro un mobiletto basso. Ovviamente spetta ai padroni di casa avere le scarpe da casa da offrire a ogni ospite rimasto scalzo.

Soggiorno e cucina in stile giapponese: tutto sempre in ordine

Tavoli e tappeti rotondi, divani bassi che sembrano futon, con piedini inesistenti oppure nascosti ma rigorosamente in legno, e le raffinate decorazioni alle pareti. Così si riassume il soggiorno di una casa stile giapponese.

I mobili permessi sono pochi e funzionali, quindi ben venga la madia in legno che deve custodire l’occorrente per apparecchiare la tavola, purché abbastanza bassa da garantire la circolazione dell’energia e della luce. La parete attrezzata, dove trova posto la televisione, deve essere davvero minimale, con una giusta alternanza di pieno e vuoto, ovvero di scaffali aperti e di vani chiusi.

La cucina stile giapponese si affaccia sul soggiorno, scomparendo alla vista. Gli stessi colori – beige, bianco, legno chiaro o grigio tenue – e la stessa pulizia visiva prevista nelle altre stanze della casa in una cucina di stile giapponese sono assolutamente di rigore. Questo vale anche quando i due locali sono separati, meglio se da porte scorrevoli.

Ricorda che, se vuoi arredare una cucina in stile giapponese, puoi scordarti di tenere i piccoli elettrodomestici in bella vista, di esporre barattoli colorati o di avere attrezzatura e accessori in giro. Nelle cucine delle case giapponesi qualsiasi oggetto deve avere una sua custodia. Assicurati, quindi, che anche ogni singolo elettrodomestico si possa riporre al chiuso degli armadi dal design minimale. E poi ordina la cena sushi a domicilio.