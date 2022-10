Interior Design: le tendenze per il 2023

Fonte: iStock

Forme morbide, colori che ricalcano la natura e contrasti interessanti: l’interior design si trasforma e ci regala per il 2023 nuove tendenze che non smettono di stupire.

Fra modernità e stile scandinavo

Lo stile scandinavo resta una certezza, regalando basi forti e solide per un interior design di spessore e che dona sicurezza. Funzionalità e leggerezza si mescolano, fra elementi in legno, materiali naturali e nuance chiare. Tutto per uno stile luminoso e creativo, arricchito da dettagli in vetro e luci soffuse, all’insegna di equilibrio e forza. Arredi funzionali e nuance nei rivestimenti che ricalcano la natura, riflettono appieno lo stile moderno e funzionale. Un trend che accompagnerà il 2023, e che Montanari Ceramiche interpreta perfettamente.

Il ritorno del gres, signore della casa

Il gres, in tutte le sue declinazioni, si appresta a diventare il materiale di tendenza della prossima stagione. Innovativo, in grado di regalare calore e finiture originali, sarà un rivestimento top nel 2023. Gli effetti regalati da questo materiale d’altronde sono tantissimi, così come le lavorazioni. Si va dalle nuance calde e avvolgenti che ricordano la terra, a quelle che ci riportano a contatto con la natura, sino alle tonalità più scure ed eleganti, per un design d’interni sofisticato.

Le proposte non mancano, come il pavimento collezione Native che regala l’aspetto e le sfumature del legno, per rendere gli ambienti più accoglienti e creare un’atmosfera unica. D’ispirazione nordica, il rivestimento in gres porcellanato offre performance eccezionali e una resa estetica che non ha eguali, proprio come il pavimento Mémorable che ricalca l’eleganza e la bellezza della pietra. Il rivestimento in gres porcellanato a pasta colorata è perfetto per arredare interni in stile rustico chic, seguendo la tendenza che vuole dare voce ai contrasti.

Forme morbide e contrasti particolari

Forme morbide, avvolgenti e curvilinee sono le protagoniste delle tendenze arredo 2023. Il segreto per valorizzarle? Metterle a contrasto con angoli pronunciati e spigoli. I sanitari, ad esempio, sono sospesi e tondeggianti, come quelli della serie Nemesi di Montanari Ceramiche e si abbinano alla perfezione a piatti doccia eleganti, dalle forme squadrate come quelli della serie Cinquanta, che uniscono modernità e design.

L’obiettivo? Fare sì che le forme si possano esaltare a vicenda, unendo estetica ricercata e funzionalità. Il minimalismo infatti permette di nascondere una perfetta organizzazione – dalle colonne sospese alle composizioni bagno – degli spazi interni, mentre versatilità e dinamismo diventano una costante.

Colori terrosi e morbidi, le nuance di tendenza

Per regalare nuova energia agli interni, il design punta su colori morbidi e terrosi che donano benessere e fanno da sfondo a una casa dall’atmosfera unica. Dalla terracotta sino al nocciola e alla terra bruciata: i colori, esaltati da luci soft e forme morbide, sono un concentrato di eleganza e design. Come il lavabo oval color matt mink di Montanari Ceramiche o l’appendino cromo legno. Nuance e sfumature che conquistano anche quando si parla di rivestimenti, spingendosi fino a realizzare giochi di colori, con contrasti fra caldo e freddo.