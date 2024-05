Matrimonio estate 2024: la palette di tendenza

Dall'intramontabile blu ai colori vitaminici: ecco quali nuance non possono mancare nella perfetta palette per un matrimonio nell'estate 2024

Selezionare una palette di colori per le proprie nozze è un passaggio molto importante nell’organizzazione di un matrimonio. Le nuance scelte dovranno infatti apparire in tutti i dettagli della cerimonia, dagli outfit alla wedding stationery. Senza tradire, ovviamente, lo spirito della stagione scelta per il sì.

E l’estate, complici l’atmosfera festosa e la possibilità di scegliere cornici suggestive per i fiori d’arancio, offre un’ampia gamma di potenziali colori con cui impreziosire gli allestimenti. Ma qual è la palette di matrimonio ideale per gli sposi dell’estate 2024? Ve lo spieghiamo in questo articolo.

Quale palette di matrimonio scegliere per l’estate 2024

La palette di un matrimonio è uno dei dettagli più importanti quando si è chiamati ad organizzare una cerimonia. I colori sono infatti fondamentali per creare l’atmosfera, e possono rappresentare degli ottimi alleati per raccontare la vostra storia d’amore.

Se per la primavera le tinte pastello sembrano avere pochissimi rivali, e per l’inverno le tinte natalizie la fanno da padrone, in estate sono invece il bianco e i colori neutri ad avere la meglio. Nel 2024, tuttavia, potrebbero esserci delle sorprese.

Secondo gli esperti, infatti, gli sposi preferiranno affidarsi a tonalità vibranti e bold, in contrapposizione alle nuance abbracciate dalla tradizione. I maghi del wedding non sembrano avere dubbi: i colori accesi saranno la scelta perfetta per le coppie più audaci e sicure di se, decise ad infondere la propria personalità in tutti i dettagli della cerimonia. Ma quali sono esattamente i colori di tendenza per i matrimoni nell’estate 2024?

Accenti di chartreuse

Il verde chartreuse potrebbe non essere il primo colore a cui si pensa per una palette di matrimonio, ma le sue tonalità frizzanti e fresche hanno già conquistato milioni di coppie nel mondo. Ispirato dal nome di un liquore francese giallo-verdognolo, questo colore è perfetto per le coppie moderne con gusti all’avanguardia: racchiude infatti l’essenza dell’estate in modo contemporaneo, infondendo alla cerimonia uno spirito fresco e vivace perfetto per la stagione. Anche il richiamo al mondo della natura rende questa tonalità particolarmente amata, soprattutto per le cerimonie all’aperto.

Se in passato, quindi, ci si affidava ai colori pastello, oggi si preferiscono tinte vibranti ed energetiche: secondo gli esperti, il fascino dello chartreuse si sposa benissimo con i dettagli, permettendo anche agli sposi più minimal di incorporare accenti decisi nelle proprie decorazioni senza risultare eccessivi. Lo chartreuse può essere utilizzato nei modi più svariati, dalla wedding stationery al cuscino per le fedi, senza risultare mai fuori posto.

Trame di blu: la nuance intramontabile

Il blu è una delle tinte nuziali intramontabili, e non sembra conoscere crisi: è sicuramente il colore più cercato su internet dalle spose, che ne amano le potenzialità calmanti, lo stile e l’eleganza. Nell’estate 2024, inoltre, diverse coppie lo sceglieranno nelle sue varianti navy, abbinandolo al celeste e al bianco per creare l’atmosfera nautica tipica dei preppy wedding. Semaforo vedere anche per il turchese, per aggiungere un tocco tropicale, e per il blu pallido, ideale per le nozze dallo stile regale.

Anche per quanto riguarda i fiori le varietà di colore blu riscuotono molto successo: su tutte ci sono quelle blu China o l’azzurro polvere, da mixare con il giallo di cosmos, dalie o addirittura limoni come centrotavola. Questo abbinamento è particolarmente consigliato per matrimoni dal sapore rustico, per i quali potete prevedere anche ramoscelli di ulivo e fiori bianchi da distribuire in vasi e recipienti.

Il nero: una garanzia per tutte le stagioni

Per quanto sia spesso associato ai mesi più freddi, anche il nero può in realtà rivelarsi un colore perfetto per l’estate. Gli esperti sottolineano come negli ultimi anni molti sposi abbiano dimostrato di preferire il total black al più tradizionale black& white. Si tratta infatti di una tonalità versatile e adatta a diversi contesti: scegliere nastri o posate nere permetterà agli sposi anche di riutilizzarle dopo le nozze.

Le palette nero intenso lanciano un messaggio importante in fatto di individualità e riuso, due qualità che le hanno fatte schizzare in cima ai trend del 2024. Anche gli abbinamenti potenziali sono molteplici: è tuttavia soprattutto con le nuance neutre che si ottengono i mix più riusciti.

Tinte vitaminiche: corallo ed arancio

La summer season é da sempre associata a nuance giocose e vivaci: preparatevi ad una cascata di rosa brillante, vivido corallo, e arancio mandarino non solo sui social, ma anche nelle cerimonie nuziali. La popolarità delle nuance accese nel 2024 è sicuramente dovuta anche al desiderio collettivo di ottimismo e voglia di iniziare una nuova vita: le coppie sono pronte ad abbracciare colori che simbolizzino felicità e prosperità per ravvivare il proprio sì ed accenderlo di buone speranze.

Queste sfumature sono particolarmente adatte per i matrimoni outdoor: giardini, ma anche nozze in spiaggia, sono il perfetto banco di prova per chi è alla ricerca di nozze colorful.

Ode alla natura: un tocco botanico

I colori associati alla natura, e quindi ai botanical wedding, sono destinati ad un clamoroso comeback. Verde oliva e terracotta, solo per citare le nuance più popolari, possono essere facilmente incorporate in tutti i tipi di cerimonie outdoor, che si tratti di ricevimenti in giardino o in campi sconfinati. Potrete facilmente inglobare nella vostra cornice di nozze sprazzi di natura in diverse forme, magari contrapponendo piante e fiori ad elementi e tessuti più neutri.

È molto probabile che anche toni come argilla e verde salvia, abbinati a caldi colori neutri, saranno molto popolari nell’estate 2024: un mix minimal e sofisticato, ideale per i matrimoni in stile boho.

Stampe e trame insolite

Indecisi su quale palette scegliere? Nessun problema: secondo gli esperti trame e pattern potrebbero essere una valida alternativa ai tradizionali colori da matrimonio.

Stampe floreali, pois e disegni astratti sono perfetti per le coppie che non hanno paura di osare o che sognano un tocco moderno e contemporaneo per il proprio si. Se in passato in pochi osavano distaccarsi dal bianco e dal blu, oggi gli sposi non sembrano farsi troppi problemi a riguardo: a contrario, essendo i fiori d’arancio una celebrazione del proprio amore, preferiscono regalare all’allestimento un’impronta personale ed unica. Con buona pace dei tradizionalisti.