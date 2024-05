Dagli inviti ai dettagli per gli addobbi, ecco qualche consiglio per organizzare un botanical wedding

Fonte: 123rf Matrimonio botanico

Non c’è nulla di più romantico che pronunciare il fatidico sì circondati dal verde e dalla natura incontaminata. Fortunatamente, per ottenere l’effetto desiderato, non è sempre necessario organizzare le proprie nozze all’aperto e nei mesi più caldi. Un botanical wedding, infatti, vi permetterà di omaggiare il mondo naturale in qualsiasi momento dell’anno, abbracciando un design che si ispira ad alberi e piante.

State pensando di organizzare un botanical wedding? Dagli inviti ai dettagli per gli addobbi, ecco qualche consiglio per voi.

Che cos’è un botanical wedding

Un botanical wedding è una cerimonia che mette al centro dell’allestimento il mondo della natura: gli sposi possono quindi incorporare tra i dettagli degli addobbi foglie e piante, personalizzando il tutto in base alla stagione e alla location scelta. In merito a quest’ultima, non è necessario affidarsi a spazi aperti o ampi parchi: tra gli ambienti che meglio si prestano a fare da cornice ad un botanical wedding ci sono invece fienili, serre e vigneti.

Esistono comunque diversi modi per regalare un tocco botanical al vostro matrimonio, e nessun particolare può essere sottovalutato.

Come organizzare un botanical wedding

Il termine “botanico” indica qualcosa ottenuto o che derivi da una pianta: in un botanical wedding, infatti, la natura è protagonista assoluta, ed invade letteralmente la location del vostro sì. Questo risultato può essere raggiunto pensando a sprazzi di verde tanto per la wedding stationery, quanto per il menù del banchetto.

La palette ideale

Il verde, in tutte le sue sfumature, è il colore principale per la palette di un botanical wedding. Qualora decidiate di integrare altre nuance, il bianco rappresenta l’opzione migliore: insieme, infatti, queste varianti cromatiche creano una combinazione senza tempo, di grande eleganza. Non dimenticate, inoltre, di tenere in considerazione i colori più rappresentativi della stagione del vostro sì, che includono tinte pastello per la primavera e colori del foliage per l’autunno.

Gli inviti di nozze

La wedding stationery rappresenta un vero e proprio biglietto da visita per tutti i matrimoni, ed è fondamentale che sugli inviti di nozze amici e parenti possano individuare con chiarezza quale sarà il tema della cerimonia. Se da un lato aggiungere delle illustrazioni ispirate alla natura è una delle soluzioni più gettonate, non è di certo l’unica: gli sposi possono affidarsi ad un artista per impreziosire le card con dettagli di colore verde ad acquerello, oppure scegliere dei biglietti che ricordino la forma di una foglia.

Anche per i segnaposto le idee a disposizione degli sposi sono molteplici: alcuni scelgono di accompagnare le indicazioni con dei fiori, altri di posizionare le targhette su un vero e proprio letto di foglie, restituendo agli ospiti la sensazione di raccoglierli come se fossero in un prato.

L’allestimento per la location del rito

Qualunque sia il luogo scelto per il rito, è molto importante rivestire l’altare con piccoli dettagli che restituiscano da subito il tema della cerimonia. Il classico intramontabile è rappresentato dall’arco floreale, da porre alle spalle dell’altare: più che rose e fiori, in questo caso, chiedete al vostro fiorista di fiducia di realizzarne uno con solo con foglie e piante verdi.

Allo stesso modo, predisponete dei ramoscelli o del foliage ai bordi della navata che la sposa attraverserà nel corso del rito: potete predisporli sia sulle sedute degli ospiti che sul pavimento, per un effetto più wild.

Le decorazioni per il ricevimento

Le decorazioni giocano senza dubbio un ruolo centrale nel costruire l’atmosfera perfetta per un botanical wedding. Molti sposi puntano sull’effetto “sorpresa”, scegliendo delle ghirlande che possano fluttuare su lampadari e soffitto e trasformare la location in un luogo mistico. Non possono mancare piante sempreverdi in diversi angoli degli ambienti, dall’ingresso alla sala da pranzo.

Proprio a tal proposito, per rendere le tavolate più simili ad un giardino botanico, potete incorporare vari tipi di piante e foglie alle vostre tovaglie. Aggiungete anche candele o erbe fragranti al table setting, così da rendere l’atmosfera ancor più suggestiva. Assicuratevi che a controbilanciare il tutto ci siano tovaglie e piatti bianchi, mantenendo l’ambiente “green” e miniamo allo stesso tempo.

Infine, il capitolo centrotavola: oltre alle classiche composizioni floreali, potete pensare ad un albero di piccole dimensioni, da posizionare al centro della tavolata. In questo modo, non ostacolerà la vista degli ospiti, ma farà la differenza in termini decorativi.

Il bouquet della sposa

Se nelle cerimonie tradizionali le spose scelgono bouquet di fiori, in un matrimonio botanico l’alternativa ideale è rappresentata da una composizione di piante verdi. Pensate, ad esempio, ad eucalipto, succulente e felce, soprattutto se il sì è previsto nella stagione estiva. Un tocco di green regalerà uno splendido contrasto con il bianco dell’abito, rendendo il vostro outfit ancor più intrigante.

Allo stesso modo, pensate a delle coroncine di foglie per le vostre damigelle, così da uniformare gli outfit di tutto il corteo nuziale. Per queste ultime, potete anche pensare a degli abiti verde salvia, una tonalità di grande tendenza che molte future spose (non necessariamente impegnate in un botanical wedding) scelgono per le proprie cerimonie.

Le wedding bag

Assicuratevi che anche le wedding bag, qualora ne abbiate previste per la vostra cerimonia, riflettano a pieno lo stile delle nozze. Oltre ad incorporare ramoscelli ed erba sulla superficie dell’involucro, pensate a gadget e piccoli regali di colore verde o a tema “natura”: non solo ventagli e kit con illustrazioni, ma anche infusi o semi da piantare a casa. Infine, gli sposi più originali, possono pensare anche a dei tattoo temporanei a forma di foglie.

Il menù di nozze e la torta

Il menù di nozze può fare la differenza nel caso di un botanical wedding. Pensate, ad esempio, ad impreziosire l’antipasto con tartine e finger food da guarnire con ramoscelli di diverso tipo, e predisponete un angolo drink in cui abbondino liquori aromatici alle erbe.

Capitolo a parte, infine, merita la torta nuziale: se volete aggiungere un tocco boho alla cerimonia, impreziosite il dessert con delle succulente, sia fresche che realizzate in pasta di zucchero. Curate anche la presentazione, scegliendo del muschio o delle rampicanti da applicare sul tavolo. Il taglio della torta non sarà mai stato così scenografico.