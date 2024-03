Matrimonio in primavera: che palette scegliere nel 2024

Fonte: iStock Table setting di un matrimonio primaverile

La primavera è una delle stagioni più amate dai futuri sposi di tutto il mondo. Complici temperature miti e un’atmosfera naturalmente romantica, il periodo che va da marzo a giugno sembra perfetto per fare da cornice ad un “sì”.

Tuttavia, qualora decidiate di convolare a nozze nei mesi primaverili, tutti i dettagli della cerimonia nuziale dovranno rispecchiare l’atmosfera vivace e delicata che caratterizza questo momento dell’anno. State organizzando il vostro matrimonio per la primavera 2024? Ecco qualche idea per scegliere una palette perfetta.

Matrimonio in primavera: che palette scegliere

L’inizio della primavera marca spesso anche l’avvio della stagione dei matrimoni: sono infatti moltissime le coppie che scelgono questo periodo dell’anno per pronunciare il fatidico “sì”, e il 2024 sembra non fare eccezione. Se anche i vostri fiori d’arancio sono previsti tra marzo e giugno, uno dei primi particolari da curare è senza dubbio la palette nuziale: mentre nei mesi invernali le nuance rispecchiano l’atmosfera natalizia ed omaggiano neve e paesaggi artici, in quelli primaverili trionfano tonalità delicate e romantiche.

Siete in dubbio su quale palette possa maggiormente adattarsi ai vostri fiori d’arancio? Secondo gli esperti di wedding, avrete una vasta gamma di scelte cromatiche a vostra disposizione, che includono non solo le nuance vivaci e vitaminiche in pieno stile “springtime”, ma anche varianti neutre per le cerimonie più chic. Ecco quali saranno i trend da cui lasciarsi ispirare nei prossimi mesi.

Tutte le sfumature di verde



Non è primavera senza una buona dose di verde: questa nuance, ispirata ai colori della natura, regalerà alle vostre nozze un design senza tempo, ma allo stesso tempo fresco e moderno. Potrete aggiungere un tocco di green al vostro matrimonio scegliendo delle piante verdi per gli addobbi floreali, oppure utilizzandolo per accenti nei centrotavola o nella wedding stationery. Infine, dei dettagli in velluto o seta di questo colore regaleranno maggior vivacità al vostro banchetto.

Blue jeans

Chi l’avrebbe mai detto che il vostro capo preferito negli anni dell’adolescenza sarebbe diventato l’ispirazione perfetta per il vostro sì? Le tonalità di blu che caratterizzano il tessuto jeans, infatti, saranno secondo gli esperti perfette per colorare cristalleria, tovaglie e decorazioni da esterno. Il blu, inoltre, è universalmente considerato simbolo di lealtà e forza, due qualità che molte coppie considerano indispensabili per un’unione duratura.

Colori neutri ispirati alla terra



Avorio, nocciola, champagne e beige continueranno ad accompagnare i matrimoni nella bella stagione: secondo gli esperti, infatti, queste nuance hanno il merito di creare un’atmosfera calma e serena, che tutte le coppie sognano per il loro grande giorno.

Peach fuzz

Eletto colore dell’anno dall’istituto Pantone, il peach fuzz accompagnerà i neosposi per tutti il 2024. Potete includere questa tonalità nella vostra palette di nozze affidandovi a rose color pesca, dettagli per il table setting e candele.



Arcobaleno



Sognate delle nozze piene di vita e colore? Affidatevi a tutte le tinte dell‘arcobaleno. Una rainbow palette è particolarmente consigliata per i matrimoni all’aperto o se avete scelto un tema fairytale, ispirato quindi al mondo incantato delle favole.

Tinte vivaci



Fucsia, giallo mostarda, blu ceruleo ed arancione sono perfetti per le spose più gioiose. Le tinte audaci, un tempo considerate off limits per le nozze, sono invece particolarmente adatte per realizzare un effetto contrasto con location minimal e spoglie. Nel caso in cui abbiate pensato ad un matrimonio in stile cottagecore, invece, potete puntare su composizioni floreali in queste nuance per omaggiare la primavera e la sua natura.

Grigio chiaro

Le scale di grigio possono essere integrate nella vostra palette di matrimonio se non volete rinunciare ad un tocco neutro nel design. Usate questo colore nelle sue sfumature più chiare per posate e stoviglie: l’effetto minimal, ma chic, è assicurato.

Rosa barbie

Lo stile barbiecore continua ad essere di grande ispirazione per le nozze in primavera: le tonalità di rosa acceso si sposano particolarmente bene con composizioni floreali, candele o anche luci e dettagli per accendere il dancefloor.

Color lavanda



Il viola, nelle sue sfumature più chiare, può regalare uno stile elegante e regale al vostro matrimonio. Glicine e lillà sono dei veri e propri must per le decorazioni floreali, e possono essere abbinati anche ad altre piante di stagione.

Color oro

Aggiungete un tocco glamour alle vostre nozze primaverili con degli accenti color oro. Tovaglie dorate o con bordi golden sono perfette per un matrimonio d’ispirazione vintage; ma anche per guarnire torte e dolci questo colore potrebbe rivelarsi la scelta ideale.

Giallo acceso



Date il benvenuto alla bella stagione con delle nuance che omaggiano i raggi del sole: fiori, decorazioni e tovaglie gialle sono un must che non può assolutamente mancare se sognate un matrimonio all’insegna del colore e della vivacità.

I colori del tramonto



Il tramonto è un fenomeno atmosferico di grande impatto, che oltre a fare da sfondo al vostro sì, potrebbe anche ispirare la vostra palette di nozze. Assemblate fiori di colore giallo, rosso e arancione per creare delle composizioni floreali che lasceranno senza fiato i vostri ospiti.

Terracotta

Le sfumature del color terracotta possono essere integrate nel vostro matrimonio grazie a pezzi di ceramica e vasi. Questa nuance si sposa molto bene con dettagli in legno o fiori di colore arancione, giallo e bianco.

Arancione e blu navy

Volete rendere più audaci le vostre decorazioni nuziali? Lasciatevi ispirare da accostamenti tutt’altro che scontati: affiancate all’arancione degli accenti blu navy per un contrasto unico ed elegante. Volendo, potreste inserire anche degli agrumi nei centrotavola o nelle composizioni floreali per un’atmosfera più “mediterranea”.

Total white



Con il bianco il rischio di sbagliare è sempre molto basso, soprattutto in primavera. Nulla vi vieta, quindi, di puntare sul total white per dettagli e decorazioni, o, volendo, di aggiungere accenti più vivaci per un effetto moderno e contemporaneo.

Dettagli iridescenti



Tessuti, bicchieri, photo booth e wedding stationery possono essere realizzati con una superficie iridescente o perlacea. Un omaggio all’infanzia degli sposi, sì, ma anche un’ottima soluzione per valorizzare colori come il blu, il rosa e il dorato, che riflettono perfettamente le superfici luminose. Potreste anche decidere di puntare su bicchieri e posate di questo tipo per aggiungere un tocco più sofisticato alle vostre nozze.