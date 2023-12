Fonte: iStock Matrimonio peach fuzz

Il 2024 sarà un anno all’insegna del peach fuzz. Parola dell’Istituto Pantone, che ha identificato questa nuance come quella che maggiormente influenzerà la nostra quotidianità nei prossimi 12 mesi. Si tratta di un colore caldo, compreso tra il rosa e l’arancione, che per semplicità ed eleganza potrebbe rivelarsi un ottimo alleato anche nell’organizzazione di un matrimonio.

Perfetta in abbinamento con il bianco e l’avorio, questa tonalità color pesca potrebbe giocare un ruolo da protagonista nella vostra palette nuziale, soprattutto se i fiori d’arancio sono previsti in primavera o estate. Curiosi di scoprire come inserire dettagli e accenti peach fuzz nel vostro matrimonio? Ecco qualche idea per voi.

Che colore è il peach fuzz

Se lo scorso anno il viva magenta era stato scelto dall’Istituto Pantone come colore dell’anno, nel 2024 il protagonista incontrastato sarà il Peach Fuzz, identificato con il numero PANTONE 13-1023. Come sempre, gli esperti sono arrivati alla loro decisione dopo aver attentamente studiato i trend in passerella, nel mondo dell’interior design, della psicologia umana e in tutti i settori della cultura pop: “ Peach fuzz cattura il nostro desiderio di nutrire noi stessi e gli altri” ha fatto sapere in una nota il Direttore Esecutivo del Pantone Color Institute, Leatrice Eiseman, motivando la scelta.

Inoltre, secondo gli esperti, in un momento storico piuttosto turbolento segnato da guerre ed incomprensioni, il color pesca risponde pienamente alla crescente esigenza di familiarità e serenità. Oltre a regalare un tocco di eleganza e modernità a look ed ambienti. Tutte caratteristiche che, unite ad un’estrema delicatezza, rendono il peach fuzz anche uno dei colori più amati dagli sposi nell’organizzazione dei loro fiori d’arancio.

Come inserire il peach fuzz nel vostro matrimonio

Elegante, romantico e versatile: il peach fuzz è un colore perfetto da inserire in tutte le palette nuziali. Soprattutto se il ‘sì’ è previsto nei mesi primaverili o estivi. Dagli addobbi al menù, ecco qualche idea per voi.

Una response card all’ultimo grido

La response card è un bigliettino inserito nella stessa busta delle partecipazioni che gli ospiti possono utilizzare per confermare o meno la loro presenza alla cerimonia. Qualora preferiate degli inviti di nozze più tradizionali, di colore bianco o avorio, potete inserire qualche dettaglio peach fuzz sulle response card, oppure in altri accessori della vostra stationery.

Utilizzare una sfumatura di rosa come sfondo di questi bigliettini avrà un effetto sorprendente, soprattutto se state organizzando una cerimonia in stile retrò. Gli abbinamenti più indicati per il font?Il lavanda e il verde chartreuse.

Vestite la vostra festa di pesca

Grazie alle sue vibes frizzanti e vivaci, il peach fuzz è la sfumatura perfetta per gli outfit nuziali, soprattutto se la cerimonia si svolgerà in primavera o estate in uno spazio esterno. Se nel caso degli sposi rappresenta la scelta ideale per il secondo outfit di giornata, per le damigelle potrebbe invece essere un valida ipotesi per l’abito da cerimonia, da scegliere nel modello che meglio si adatti alla loro bodyshape.

Un bouquet vibrante

Attraversare le navate di una Chiesa tenendo tra le mani un coloratissimo bouquet color pesca regalerà un tocco ancor più chic e romantico al vostro grande giorno. Sia che vi troviate a pronunciare il sì in un magico giardino in primavera che su una spiaggia in estate, questa nuance potrebbe fare la differenza in termini di eleganza e delicatezza. Un bouquet interamente peach fuzz è una valida opzione, ma potreste inserire anche dettagli color crema o rosa qualora lo preferiate.

Su quali fiori far ricadere la vostra scelta? Oltre alle impareggiabili rose color pesca, disponibili in più dimensioni, potrete scegliere di puntare anche su vivaci ranuncoli, tra le varianti floreali più richieste nei mesi invernali, originali dalie o delicate peonie.



I fiori? Non solo nel bouquet

Oltre che nell’immancabile bouquet della sposa, potreste decidere di aggiungere delle composizioni floreali anche per decorare la location di nozze. Potreste inserirle ai bordi della navata che attraverserete per raggiungere l’altare, oppure realizzare un arco nelle tonalità del peach e del color crema, così da ottenere un effetto ‘giardino incantato’. Altri colori secondari che potreste affiancare a questa nuance sono il viola e il rosa.

Un tocco pop al corner bar

Il peach fuzz potrebbe essere un ottimo alleato anche per il vostro angolo bar: potreste, ad esempio, utilizzare cartoncini color pesca accompagnati da un font bianco per indicare i nomi di tutti i drink serviti. Rallegrate il tutto con vasi di fiori color pesca, rosa o gialli per un aspetto coerente con il resto della cerimonia. E, ovviamente, chiedete al barman di realizzare anche un cocktail in questa variante cromatica.

Un dettaglio perfetto per i centrotavola

Esistono diversi modi per integrare un tocco di peach fuzz ai vostri tavoli di nozze, ma la soluzione più semplice riguarda i centrotavola. Non solo fiori e boccioli accompagnati da abbondanti foglie, ma anche nastrini e dettagli per rendere tutto ancor più inconfondibile.

Accendete le nozze con le candele peach fuzz

Oltre ai centrotavola floreali, le candele color pesca sono un altro ottimo modo per adornare il vostro banchetto. Predisponetene alcune su un candelabro in argento o ceramica per regalare un tocco romantico, fresco e giocoso alla vostra cerimonia.

Una wedding cake da manuale

Dulcis in fundo (nel senso più letterale del termine), la wedding cake. Anche in questo caso, le opzioni sono molteplici: se preferite la semplicità anche in fatto di dolci, scegliete una torta bianca e pensate a dettagli color pesca per adornarla, come fiorellini in pasta di zucchero o mini macarons. In alternativa, della glassa peach fuzz regalerà un tocco ancor più vivace al vostro sweet corner.