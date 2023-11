Fonte: iStock Fiori per un matrimonio invernale

Distese innevate, candele soffuse e una magica atmosfera a fare da cornice: un matrimonio invernale può rivelarsi davvero un’ottima scelta sotto molti punti di vista. E se da un lato bisognerà fare a meno di spazi aperti, temperature miti e colori vivaci per la propria palette nuziale, dall’altro si potrà contare su molti preziosi alleati di sicuro effetto. Anche in termini di decorazioni floreali.

State programmando dei fiori d’arancio nei mesi più freddi dell’anno? Nessun timore: per il vostro matrimonio invernale potrete scegliere tra decine di fiori diversi, ideali tanto per gli addobbi quanto per i bouquet. Scopriteli tutti nella nostra guida.

Fiori invernali: quali scegliere per il matrimonio

Nonostante non si possa contare sulla stessa varietà di piante e boccioli disponibili nella stagione primaverile, anche nei mesi più freddi dell’anno le spose potranno trovare diversi tipi fiori con cui regalare un tocco magico ai loro outfit e cerimonie. Dai tulipani agli anemoni, qualunque sia la varietà prescelta, è importante che i fiori non tradiscano lo spirito della cerimonia, ma si adattino al tema e ai colori tanto dell’abito, quanto delle decorazioni prescelte per gli interni.

Se in primavera ed estate a prevalere sono tonalità calde e vivaci, in inverno sono invece colori neutri e delicati a dominare: in primis il bianco, ma anche l’argento e il rosa pallido. Molto gettonato anche il rosso, soprattutto nelle varianti del borgogna. Nulla vi vieta, comunque, di optare per nuance brillanti qualora vogliate ‘accendere’ il vostro look con dei dettagli floreali.

State organizzando la vostra checklist di nozze e non avete ancora deciso quali fiori utilizzare per la vostra cerimonia? Ecco quali sono le 10 tipologie più amate dagli sposi nei mesi invernali e qualche consiglio per abbinarle al meglio per bouquet e decorazioni matrimoniali.

L’Amaryllis

Bianchi, rossi, arancioni o screziati: gli amaryllis sono dei fiori incredibilmente eleganti, grazie all’ampia corolla che si apre in successione su un lungo stelo. Proprio in virtù delle loro caratteristiche, sono perfetti per realizzare dei suggestivi centrotavola o essere posizionati in vasi di cristallo o vetro. E, per ‘accendere’ il vostro matrimonio invernale, nulla vi vieta di puntare sulle tonalità più vivaci come rosso o arancione, da abbinare a rose dalle tonalità più tenui e delicate.

L’Anemone

Riconosciuto per il caratteristico centro nero che contrasta con i petali bianchi, l’anemone è uno dei fiori più richiesti nelle cerimonie invernali. Le spose lo scelgono spesso per realizzare bouquet di sicuro effetto, per i quali è sufficiente anche una piccola quantità di boccioli. La nuance più gettonata è quella bianca, ma potete alternare nel vostro bouquet anche anemoni di colore blu o viola, aggiungendo abbondante foliage di stagione per una compsizione dall’effetto scenografico.

La Calla

Alternativa per eccellenza alle rose, le calle sono da sempre il fiore preferito dalle spose per il proprio bouquet nuziale. Il colore bianco, simbolo di purezza e grazia, resta il più gettonato, e si abbina perfettamente alla gipsofila per una composizione chic ed elegante. In alternativa, potete sbizzarrirvi mischiandone varianti rosse ed arancioni se non volete rinunciare ad un pizzico di ‘calore’ anche nei mesi invernali.

L’Elleboro

L’elleboro è uno dei grandi classici per i bouquet da sposa invernali, sia per il periodo di fioritura che per il costo non proprio esorbitante. Nonostante in natura ne esistano diverse tonalità, la preferita delle spose rimane il bianco, da abbinare ad altre piante dai colori freddi per una perfetta composizione stagionale. Qualche idea? Peonie, anemoni ed anche del foliage grigio ghiaccio, per restare a tema. Se invece non volete rinunciare ad un tocco più ‘dark’ anche nel giorno delle vostre nozze, rischiate con l’elleboro nero.

Il Garofano

Disponibili tutto l’anno e piuttosto economici, i garofani sono dei validi alleati anche per le spose che sognano un bouquet romantico nei mesi invernali. Questi fiori si sposano infatti perfettamente con una gran varietà di piante, incluse rose ed edera. Per un autentico tocco da winter wedding, tuttavia, provate ad accostare dei garofani bianchi a ginepro o pigne: i vostri ospiti resteranno a bocca aperta.

Il Lisianthus

Considerato il fiore dell’eleganza, il lisianthus è perfetto sia per decorazioni nuziali- sia in Chiesa che nella location del ricevimento-che per bouquet da sposa. Oltre al classico bianco, è molto apprezzato anche nella sua variante viola, da abbinare a rose, fresie o peonie per delle composizioni di sicuro effetto.

Il Narciso

Disponibili tra novembre ed aprile, i narcisi sono la scelta perfetta se sognate una cerimonia semplice e vivace. Ne esistono in due tonalità, giallo e bianco, e sono spesso abbinati ai ranuncoli per un bouquet all’insegna dell’eleganza e del low profile. Una scelta ideale se sognate delle nozze minimal in cui i piccoli dettagli possano la differenza.

Il Ranuncolo

Piccoli e disponibili in una gran varietà di colori, i ranuncoli si sposano benissimo con rose e peonie per comporre bouquet romantici ed armoniosi. Ma nulla vi impedisce di utilizzarli anche come accessorio per impreziosire il vostro hairstyle, puntando su una varietà di colore bianco o rosa pallido. Nelle sue nuance più vivaci, come il borgogna e il viola, il ranuncolo è invece più indicato per ‘ravvivare’ ambienti e tavolate.

La Rosa

Perfette in ogni stagione, le rose non temono rivali neppure nei mesi invernali. Se avete organizzato il vostro matrimonio tra dicembre e febbraio, ad ogni modo, sarebbe preferibile che la scelta ricadesse su tonalità ‘fredde’, come il bianco, o su un romantico rosso scuro. Potete scegliere delle varianti a gambo lungo o corto, e abbinarle a bacche di hypericum o pigne, per un bouquet originale e in perfetto stile fairytale se sognate un matrimonio ‘da favola’.

Il Tulipano

Romantici e versatili, i tulipani sono un vero e proprio evergreen nuziale. Nei mesi invernali, rispetto ai più vivaci colori arancioni o rossi perfetti per la primavera, sono preferibili i tulipani di colore bianco o rosa, decisamente più affini alle atmosfere di stagione. Oltre che come centrotavola, possono essere dei validi alleati per un bouquet nuziale: provate ad accostarli a bacche di aghi di pino per una composizione a dir poco… natalizia!