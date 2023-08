Checklist del matrimonio, la lista delle cose da fare mese per mese

Fonte: Shutterstock

La data delle nozze è stata decisa. Adesso, però, inizia il bello perché bisognerà entrare nel vivo dei preparativi. La check-list matrimonio è quello strumento che aiuterà gli sposi a non perdere di vista tutte le attività da svolgere prima del fatidico sì. Essa altro non è che una lista delle cose da fare per il matrimonio. La check-list, infatti, racchiude un elenco dettagliato di tutti i compiti e le attività che si devono svolgere per preparare le proprie nozze.

Si tratta, dunque, di uno strumento finalizzato all’organizzazione. Avendo la lista organizzativa sottomano, non si trascura o dimentica nulla (o per lo meno, non si dovrebbe). La check-list va personalizzata in base alla tipologia di evento, alle tradizioni e, ovviamente, ai gusti degli sposi. Che sia la scelta del fotografo o l’invio delle partecipazioni, ogni elemento sarà accuratamente inserito nella lista insieme a tutte le cose da fare per organizzare un matrimonio.

Vediamo di seguito quali sono le voci che deve contenere una check-list matrimonio con le varie date di scadenza entro cui spuntarle.

Check-list matrimonio: quanto tempo prima iniziare a compilarla

La compilazione della check-list va di pari passo con i tempi da rispettare per organizzare un matrimonio. In linea di massima, non c’è una regola base. Infatti, generalmente, si inizia a pianificare il tutto tra i 12 e i 18 mesi. Un tale lasso di tempo è utile per aggiudicarsi per tempo la location che gli sposi desiderano (sia per il rito che per il ricevimento), soprattutto se l’evento si svolgerà in alta stagione (un periodo che va dalla primavera alla fine dell’estate). I tempi potrebbero allungarsi ulteriormente se si decide di creare un evento complesso, in cui la programmazione all’ultimo secondo è pressoché impossibile.

Ci si muove con anticipo poiché la programmazione deve poter essere fluida e con meno stress possibile. Inoltre, bisogna anche rispettare dei tempi tecnici che non sempre si conciliano con il resto. Un esempio? Le pubblicazioni in comune oppure un abito da sposa su misura. La sequenza temporale potrebbe essere diversa da coppia a coppia.

La check-list, dunque, andrà di pari passo con tutti gli step di organizzazione capillare del matrimonio. Perciò, se si inizierà a preparare le nozze un mese prima, allora la lista di cose da fare e da spuntare verrà compilata in quel momento.

Check-list matrimonio: come realizzarla

Online si trovano diverse check-list precompilate con le varie voci che gli sposi dovranno soltanto spuntare. In questo modo, su unico foglio (o al massimo due) nel classico formato stampabile A4 gli sposi avranno a portata di mano la lista.

Le liste precompilate, però, non sempre riescono ad assecondare le necessità di tutti gli sposi. Alcuni potrebbero avere delle voci nella loro lista che in quelle precompilate mancano. Il consiglio, dunque, è quello di stilare la propria check-list a mano, su un quaderno, magari a spirale, un’agenda oppure un calendario da scrivania o, perché no, un foglio molto grande da appendere. Questa soluzione è consigliata soprattutto agli sposi che hanno una vena più artistica e amano prendere in mano carta e penna.

Gli amanti del digitale potranno approfittare delle app create ad hoc per l’organizzazione del matrimonio scaricabili sia su iOs che Android. I più tecnologici, invece, potranno compilare un file Excel da condividere non solo tra di loro ma anche con quei parenti ed amici che contribuiranno all’organizzazione dell’evento.

Check-list matrimonio: le prime tre voci irrinunciabili

Dopo aver fissato la data (che potrebbe variare in base alla disponibilità di una location specifica, se gli sposi ne hanno una) oppure del periodo approssimativo in cui celebrare il proprio evento speciale, bisognerà procedere nella verifica di disponibilità della Chiesa o del Municipio in cui si desidera celebrare il rito. Si dovrà verificare anche la disponibilità della sala ricevimenti/hotel/villa etc. in cui si desidera procedere con il ricevimento. Dunque, si fisserà la data precisa (se non lo si è già fatto) e l’orario.

Che sia un rito religioso o civile, la seconda voce riguarderà l’informarsi sulle pratiche burocratiche da seguire necessariamente per potersi sposare. Per il rito religioso, ad esempio, è necessario reperire con anticipo certificato di Battesimo e di Cresima e seguire un corso prematrimoniale; in Comune, invece, bisognerà procedere alle pubblicazioni.

La terza voce riguarderà la scelta dei testimoni e delle eventuali damigelle o paggetti. Saranno coloro che verranno avvisati prima di tutti, ancor prima di inviare le partecipazioni e gli inviti ufficiali. Si potranno avvisare le persone su cui sarà ricaduta la scelta in un modo originale.

Check-list matrimonio: le voci da spuntare un anno prima

Nella lista saranno inserite anche alcune voci non proprio divertenti, come quella relativa alla scelta di un budget massimo entro cui rientrare. Prima di iniziare qualsiasi cosa, gli sposi dovrebbero capire quanto sono disposti ad investire nel loro giorno speciale e se possono contare sull’aiuto di parenti e amici per il saldo finale. Impostando un budget si capirà cosa e prioritario e cosa è superfluo. I numeri, naturalmente, potrebbero variare mentre si pianifica ed il budget, lungo il percorso, potrebbe fluttuare anche a causa dei possibili (immancabili) imprevisti.

Dodici mesi prima, si dovrebbe creare anche la lista degli invitati. Non si può invitare chiunque ecco perché gli sposi dovrebbero decidere il numero degli invitati tenendo presente il budget e la location. Una volta stabilita una lista approssimativa, prima di inviare gli inviti si può limare e scremare oppure aggiungere.

Se il budget dovesse consentirlo, si potrebbe scegliere di assoldare un wedding planner che diventerà il braccio destro degli sposi durante tutto il processo organizzativo del loro evento. Sarà una figura che li guiderà nelle decisioni, nel monitoraggio del budget e nella gestione della logistica.

Un’altra voce da inserire nella check-list matrimonio riguarda la scelta del tema e dell’aspetto generale dell’evento. Come sarà il matrimonio deve essere una decisione reciproca tra i due invitati d’onore che si dovrebbero sedere a tavolino e decidere con calma interrogandosi sui loro gusti e priorità.

Se non è stato già fatto, bisognerà anche spuntare la voce che riguarda la scelta della location. Si tratta di una delle decisioni più importanti che gli sposi dovranno prendere. La location, infatti, influirà molto sulle altre voci come, ad esempio, quelle che riguardano il budget e la logistica.

Se la location non dovesse prevederlo, un’altra voce importante riguarda la scelta del catering e, di conseguenza, del menu. Le portate che verranno servite al matrimonio dovrebbero essere preparate da persone competenti di cui ci si fida. Con il menu si può essere creativi, pur rispecchiando i gusti degli sposi e assecondando le aspettative degli ospiti.

Il matrimonio rappresenta un investimento finanziario parecchio importante, perciò, la prudenza non è mai troppa. Per questo motivo, alcuni sposi decidono di acquistare un’assicurazione per eventi speciali nel caso sia necessario proteggersi da danni e responsabilità di sorta.

Check-list matrimonio: tutte le altre voci da 11 a 6 mesi prima

Dopo aver deciso i punti salienti, toccherà agli altri professionisti che lavoreranno al matrimonio ovvero fotografo e videomaker, la band per l’intrattenimento musicale o il DJ. Prima di assumerli sarà necessario visionare i loro lavori oppure, laddove fosse possibile, testare la loro professionalità sul campo. Un altro professionista da non dimenticare, che farà spuntare agli sposi un altro punto della check-list è il fioraio. Senza dimenticare parrucchiere e truccatore.

Quando mancheranno all’incirca dieci mesi, gli sposi potranno andare in giro alla ricerca dell’abito perfetto. Un’altra voce da spuntare riguarda la creazione del sito web del proprio matrimonio, un posto dove caricare inviti, partecipazioni, informazioni utili relativamente all’evento e, quando tutto sarà finito, le foto. Parallelamente gli sposi dovranno procedere ad inviare inviti e partecipazioni.

Quando mancano, più o meno, otto mesi si potrà stilare anche una lista nozze, acquistare l’abito da sposa e scegliere gli abiti di damigelle e paggetti, comprensivi di accessori.

A partire dai sei mesi prima, dopo che gli ospiti avranno dato conferma approssimativa della loro presenza, bisognerà spuntare la voce relativa all’organizzazione logistica dei loro spostamenti. Parallelamente, anche il trasporto degli sposi dovrà essere pianificato.

Check-list matrimonio: tutte le altre voci

Entro i cinque mesi bisognerà prenotare anche il viaggio di nozze e scegliere la wedding cake. Gli sposi procederanno anche alla scelta degli anelli oltre che alle bomboniere. Quando mancano quattro mesi, si procederà alla prova trucco e capelli.

Mancano 8 settimane alle nozze? In questo termine bisognerebbe chiedere conferma agli invitati della loro partecipazione. Si procederà, poi, alla prima prova dell’abito nuziale e all’acquisto della biancheria intima.

La check-list inizia a sfoltirsi di voci quando manca poco più di un mese. Quattro settimane prima, infatti, verrà dato un tableau dei posti a sedere definitivo alla location.

Se tutto sarà andato per il verso giusto, gli sposi arriveranno, senza troppo stress, all’ultima settimana di organizzazione delle nozze. Dopo aver respirato profondamente, i due potranno dare un’occhiata alle ultime voci rimaste sulla lista. Saranno sorpresi dal leggere che la maggior parte delle voci riguardano la loro preparazione personale: massaggi, manicure, pedicure, tinta e taglio ai capelli. Si aggiunge anche la stesura finale dei voti o del discorso e la preparazione della valigia per il viaggio di nozze. Impossibile dimenticare la prova finale dell’abito.