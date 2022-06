Abito da damigella: come scegliere forma e colore giusti

Sono Daniela, web writer freelance. Scrivo articoli SEO, testi per siti internet, social e altro. Vivo scrivendo per realizzare la mia idea di libertà.

Fonte: Shutterstock

Stai per sposarti, il tuo outfit è deciso, ma ora è arrivato il momento di scegliere i modelli degli abiti da damigella. Una scelta che potrebbe non essere semplice, considerando che dovrai pensare ai vestiti per damigelle che sicuramente hanno fisicità, caratteristiche, gusti e budget differenti: da dove cominciare?

Inoltre, devi stare attenta a creare un look per la tua festa nuziale che si integri perfettamente con il tuo abito da sposa. Una sfida audace che può portare non poco stress in un periodo che è già molto impegnativo.

Niente paura, non farti prendere dall’ansia e procedi per gradi. Se decidi di affidarti a un wedding planner o a uno stilista, potresti anche delegare a loro tutto l’onere. Ma se vuoi fare da sola, i nostri consigli potrebbero esserti utile per vestire le damigelle del tuo matrimonio in modo perfetto, accontentando tutte!

Procediamo con ordine.

Abiti da damigella: chi li paga?

Prima di tutto, stabiliamo quali sono le regole essenziali, ovvero: a chi spetta pagare l’abito da damigella? Le damigelle pagano i propri vestiti o è la sposa a pagare il conto per tutte?

Secondo l’etichetta, ogni damigella dovrebbe coprire i costi dell’intero outfit, dal vestito agli accessori. Questa è una regola che vale anche se è la sposa a scegliere gli abiti, come accade tradizionalmente.

In genere, ogni damigella ha ancora il compito di acquistare l’abito che indosserà nel grande giorno. Ovviamente non è una regola aurea. Se la sposa vuole e ha la disponibilità economica, può scegliere di pagare tutto, ma non è tenuta a farlo.

È comunque importante che la sposa sia consapevole dei budget a disposizione delle sue damigelle e di tutti i costi aggiuntivi che dovranno sostenere per partecipare al suo matrimonio, e si comporti di conseguenza.

Stabilisci un budget per i vestiti delle damigelle

Prima di iniziare a pensare agli stili o ai colori degli abiti da damigella, è meglio cominciare a stabilire un budget per il vestito. Essere una damigella è un grande onore, ma devi tenere in considerazione che non tutte possono permettersi grandi spese, o semplicemente non vogliono spendere troppo per un abito che, probabilmente, non indosseranno mai più.

Parla con loro singolarmente e, una volta che avrai un’idea di ciò che ciascuna delle tue damigelle può ragionevolmente permettersi, imposta un budget consono che accontenti tutte.

In alternativa, potresti dare solo delle linee guida da seguire e lasciare che ognuna scelga il proprio look, in modo che ognuna abbia un maggiore controllo sul costo. In qualsiasi modo decidiate di fare, l’importante è che la scelta non scontenti nessuna.

Come scegliere i giusti modelli per gli abiti da damigella

Innanzitutto, dovresti scegliere gli abiti delle damigelle d’onore tenendo presente lo stile del tuo abito da sposa, in modo che seguano la stessa linea. Ad esempio, se il tuo abito da sposa è di ispirazione vintage, sarebbe molto imbarazzante vedere le tue damigelle con abiti alla moda moderni.

Oppure, se lo stile del tuo abito da sposa è stravagante e romantico, considera di vestire le ragazze che ti saranno accanto con tessuti fluidi e colori pastello.

Scegli una tonalità di vestito

I vestiti delle damigelle non dovranno essere in linea solo con il tuo abito, ma anche con tutto il mood del matrimonio.

Dopo aver scelto la tavolozza di colori che farà da fil rouge al tuo matrimonio, è il momento di decidere quali di questi colori si adattano meglio alle tue damigelle. Tieni a mente una serie di cose a questo punto:

Il luogo. Stai organizzando una festa di matrimonio in giardino ? Abiti da damigella d’onore in colori pastello e sfumature tenui si adatteranno a questo ambiente come un sogno. Il ricevimento sarà in riva al mare ? Considera di optare per abiti da damigella nei toni del blu che si sposeranno benissimo con il mare e il cielo.

Stai organizzando una festa di ? Abiti da damigella d’onore in colori pastello e sfumature tenui si adatteranno a questo ambiente come un sogno. Il ricevimento sarà ? Considera di optare per abiti da damigella nei toni del blu che si sposeranno benissimo con il mare e il cielo. La stagione. Per quanto tu possa amare quegli splendidi abiti da damigella color melanzana per il tuo matrimonio, il viola scuro potrebbe non essere la scelta migliore per un matrimonio estivo diurno . Allo stesso modo, gli abiti da damigella con stampa floreale sembreranno fuori luogo in inverno.

Per quanto tu possa amare quegli splendidi abiti da damigella color melanzana per il tuo matrimonio, il viola scuro potrebbe non essere la scelta migliore per un . Allo stesso modo, gli abiti da damigella con stampa floreale sembreranno fuori luogo in inverno. Tonalità della pelle. Le tue damigelle hanno carnagioni simili? Approfitta scegliendo un colore che doni a tutte. Se hanno tonalità della pelle differenti, prendi in considerazione l’idea di scegliere modelli di abiti da damigella con sfumature diverse: otterrai un insieme sbalorditivo che si abbina perfettamente a ciascuna delle loro carnagioni, esaltando il look della tua festa e ciascuna di loro in modo personalizzato.

Scegli i modelli per gli abiti da damigella adatti al loro fisico

Sappiamo che ognuna di noi ha una fisicità diversa dall’altra. Potresti avere nel tuo gruppo di damigelle una che ha gambe bellissime che ama sfoggiare ma odia la sua pancia. Oppure qualcun’ altra ha gli addominali tonici ma poco seno da mostrare.

Per questo motivo, quasi mai lo stesso abito si adatta a tutte. La cosa migliore da fare affinché nessuna sia scontenta e si senta a disagio il giorno del tuo matrimonio, è chiedere a ognuna di loro qual è il loro punto forte e con quale stile di abito si vedono più valorizzate, in modo da scegliere vestiti per le tue damigelle dello stesso stile ma di modelli differenti.

Ecco alcuni suggerimenti per scegliere il modelli adatti per esaltare il fisico delle tue damigelle d’onore:

Scegli abiti a trapezio . Se c’è uno stile di abbigliamento che sta bene a tutte, è l’abito a trapezio. Esalta qualsiasi tipo di corporatura perché fascia in modo naturale accompagna dolcemente qualsiasi corpo.

. Se c’è uno stile di abbigliamento che sta bene a tutte, è l’abito a trapezio. Esalta qualsiasi tipo di corporatura perché fascia in modo naturale accompagna dolcemente qualsiasi corpo. Gioca con le scollature . Tipi specifici di scollature possono accentuare determinate caratteristiche. Dopo aver scelto lo stile degli abiti, dà la possibilità alle tue damigelle di scegliere la scollatura che preferiscono per creare un look in cui tutte si sentiranno a proprio agio.

. Tipi specifici di scollature possono accentuare determinate caratteristiche. Dopo aver scelto lo stile degli abiti, dà la possibilità alle tue damigelle di scegliere la scollatura che preferiscono per creare un look in cui tutte si sentiranno a proprio agio. Considera gli abiti da damigella con le maniche. Se alcune delle tue damigelle provano imbarazzo a mostrare le braccia, offri loro l’opzione di un vestito con le maniche. Se ti sposi in inverno, questa scelta potrebbe anche piacere a tutte!

Scegli con cura i tessuti per i modelli di abiti da damigella

Quando si tratta di acquistare abiti da damigella, la scelta del tessuto conta più di quanto si possa pensare. C’è da considerare il comfort delle tue damigelle d’onore, così come il luogo e il tema del tuo matrimonio.

Stai organizzando un matrimonio estivo all’aperto? Lo chiffon è il tessuto ideale perché è leggero con una trama semplice.

Si tratta di un matrimonio di lusso in autunno? Il raso ha una lucentezza speciale che è perfetta per i ricevimenti serali e le temperature più fredde.

Se sei una romantica senza speranza, ci sono anche i classici abiti da damigella in pizzo da considerare. Per avere un’idea migliore di cosa ti piace e cosa piace alle tue damigelle, ti consigliamo di cominciare a dare uno sguardo sul web per capire dove vi piacerebbe indirizzarvi.

Consigli da tenere a mente per i vestiti delle damigelle

Ora che hai capito come districarti nella scelta degli abiti per le damigelle, stai attenta a non farti prendere troppo la mano. Scegli stili di abbigliamento semplici e senza tempo, perché quello che oggi potrebbe entusiasmarti, domani potrebbe invece farti rabbrividire!

Se nel gruppo hai scelto una damigella d’onore, fai in modo che risalti, in quanto membro speciale della tua festa nuziale. Prendi in considerazione l’idea di vestirla con uno stile o un colore diverso da quelli delle altre per farla risaltare. La farà sentire davvero speciale nel tuo grande giorno, come dovrebbe essere!

Allo stesso modo, se hai una o più damigelle molto giovani, assicurati di scegliere un abito fresco adatto alla sua età, in modo che non risulti fuori luogo.

Quando acquistare gli abiti da damigella

Ricorda che più damigelle hai, più teste dovrai cercare di mettere d’accordo, compresa la tua. Per questo motivo, assicurati di scegliere gli abiti per le tue damigelle con almeno sei mesi di anticipo, in modo da avere tutto il tempo nel caso in cui siano necessarie modifiche importanti.

Sii aperta ai suggerimenti. Se una delle tue damigelle ha un’esigenza particolare, cerca di essere aperta e comprensiva. Forse una delle tue damigelle indossa una taglia forte e teme di non sentirsi a suo agio con lo stile che hai scelto. Ascoltala e cerca di venirle incontro.

Questo non significa, però, che devi farti sopraffare. Ricorda che il matrimonio è tuo e dovresti essere tu ad essere contenta di ciò che le tue damigelle indosseranno per il tuo grande giorno.

La scelta degli abiti da damigella può essere molto stressante, ma può anche essere un’esperienza straordinaria e indimenticabile che legherà te e le tue migliori amiche per sempre.

Se vuoi scegliere i migliori modelli di abiti da damigella senza stress, inizia a fare acquisti in anticipo e fai un passo alla volta. Non solo le cose sembreranno molto meno opprimenti, ma avrai anche maggiori probabilità di ritrovarti il giorno del tuo matrimonio con damigelle vestite in modo impeccabile.