Come scegliere il tema del matrimonio

In un matrimonio di sicuro successo è importante non trascurare nessun particolare: per una buona riuscita si deve fare molta attenzione non soltanto a location, allestimenti e look degli sposi, ma anche ai numerosi dettagli che compongono l’insieme, come ad esempio al tema nuziale.

Tema del matrimonio: come sceglierlo

Una vera e propria idea alla base di tutta la progettazione delle nozze. Oggi gli sposi desiderano che tutto sia curato, ed avere un tema per il proprio matrimonio vuol dire rendere l’evento più stiloso e raffinato, in grado di rimanere impresso in maniera positiva nella memoria degli invitati oltre che degli sposi stessi.

È possibile ottenere delle nozze d’impatto e di qualità e spendere poco, scegliendo un tema appropriato ai gusti degli sposi!

Si può decidere il tema delle nozze da soli, oppure, se non si ha molta fantasia, è possibile farsi aiutare da una wedding planner, figura esperta in matrimoni: tutto il matrimonio ed ricevimento seguiranno così la linea dettata dalla scelta effettuata.

Si può optare per un colore che faccia da fil rouge a tutto l’evento, oppure attingere dal mondo dell’arte, del cinema, della musica; le ispirazioni sono infinite e non è detto che scegliere un tema nuziale voglia dire per forza spendere grandi cifre di denaro.

Se il matrimonio avviene durante il periodo estivo per esempio, possiamo puntare sul tema “spiaggia“: addobbi che richiamano le conchiglie, reti da pescatore appese nel luogo del ricevimento, conchiglie come segnaposti per gli ospiti, e via dicendo.

Per le coppie di sposi amanti della musica e alternative, perché non organizzare un ricevimento con questo tema? Via quindi a strumenti musicali, note, spartiti, dvd, cd, e le care vecchie cassette VHS. Tutto può aiutare a realizzare un matrimonio a tema musicale.

Ti servono alcune idee per un tema da destinare al tuo matrimonio? Ecco alcune proposte che potrebbero piacerti:

Matrimonio a tema fiori e piante

Matrimonio a tema mare

Matrimonio a tema musica

Matrimonio a tema fumetti

Matrimonio a tema cartoon

Matrimonio in stile retrò

Matrimonio a tema vino

Matrimonio a tema cinema

Matrimonio a tema colore (il tuo preferito)

Matrimonio a tema teatro

Matrimonio a tema parigino

Matrimonio a tema arte

Matrimonio a tema stelle

Matrimonio a tema viaggi

Matrimonio a tema fotografia

Matrimonio a tema libri

Risparmiare e costruire al tempo stesso delle nozze con un tema particolare è possibile!

Qualunque tema si scelga, deve essere qualcosa che rispecchi in pieno il carattere e la personalità di chi convola a nozze, e non si deve optare per forza per tematiche alla moda e magari inflazionate. L’eleganza è spesso sinonimo di personalità, oltre che di semplicità: non occorre strafare o spendere tanto per scegliere un tema vincente.