Paper Flowers: come realizzare i fiori di carta per rendere unico il tuo matrimonio

L’ultima tendenza che arriva dagli Stati Uniti, e che sta conquistando tutti, è quella dei fiori di carta da utilizzare come decorazioni floreali per le nozze. Come i fiori veri creati da Madre Natura, anche i fiori realizzati con la carta possono creare magia ad un ricevimento. I paper flowers sono un’alternativa creativa ed economica ai fiori freschi per decorare un matrimonio. Sono versatili, duraturi e possono essere personalizzati in base al tema e ai colori del matrimonio.

I fiori di carta potranno essere parte integrante dei propri addobbi nuziali oppure utilizzati a piccole dosi per creare scenografie d’effetto, ad esempio come backdrop per la confettata. Di seguito, approfondiremo meglio questa tecnica e ti illustreremo come potrai utilizzarla al meglio durante il tuo matrimonio. Preparati a restare di stucco.

Paper flowers: origini e utilizzi

I fiori di carta sono diventati di grande tendenza. Basta una rapida ricerca dell’hashtag #paperflowers sui social per rendersene conto. A contribuire alla loro popolarità c’è stata la maison Chanel che, nella sua sfilata Haute Couture Primavera/Estate 2009 ha fatto realizzare oltre 7.000 fiori di carta bianca a mano, per decorare le scalinate e le 32 colonne della location adibita alla sua sfilata: il Pavillon Cambon Capucines di Parigi. Chanel ripropose i fiori di carta anche nel 2015, con una jungla naif fatta, appunto, di carta.

Le origini dei paper flowers potrebbero essere fatte risalire alla Cina del 100 a.C. Fu allora che, il popolo cinese, dopo aver inventato la carta, iniziò a modellarla creando non solo lanterne e ventagli ma anche fiori. Questi ultimi, spesso, venivano posti all’interno di contenitori galleggianti e poi lasciati fluttuare nell’acqua come offerta religiosa. Poi, i fiori di carta, viaggiando lungo la Via della Seta, hanno raggiunto prima i paesi vicini come il Vietnam, dove i fiori di loto di carta decorano ancora gli altari sacri, per poi arrivare in India e in Europa nel XI secolo.

I Maya avevano sviluppato una carta di corteccia nel V secolo d.C.; essi avevano, dunque, una tradizione già consolidata di decorazioni simili alla carta quando gli spagnoli introdussero la vera carta (fatta di polpa, stracci e fibre vegetali) durante il periodo coloniale. I primi fiori di carta messicani venivano usati per decorare chiese ed altari domestici. Erano realizzati in colori tenui, con bordi spesso accentati con oro o argento. La domanda di fiori di carta (e in tonalità più brillanti) in Messico è cresciuta a tal punto che oggi ci sono festival per la decorazione di fiori di carta e venditori che li vendono per le strade.

Quando i fiori di carta arrivarono in Europa diventarono l’hobby delle donne appartenenti ad una certa classe sociale. Nell’Inghilterra vittoriana, ad esempio, venivano realizzati smontando con cura un vero fiore, tracciando ogni componente su carta e usando quei pezzi come modello. I petali di carta venivano ritagliati con cura, arruffati o arricciati per ottenere un aspetto realistico e incollati o fissati su steli. I fiori venivano spesso rifiniti immergendo o dipingendo la cera su ogni petalo. I fiori finti erano esposti in tutta la casa ed erano considerati un accessorio personale indispensabile.

Oggi i fiori di carta hanno preso piede anche nel mondo della moda e si possono trovare in moltissimi commercial, sfilate (come quella di Chanel) e set fotografici. Basti pensare a Gucci Flora, il profumo della maison fiorentina, che ha messo al centro del suo spot dei fiori di carta. E ancora Gucci, per Gucci Bloom e Chopard che usa i paper flowers per le sue vetrine. Nei casi qui citati, dunque, i fiori di carta diventano parte integrante dell’immagine del brand o di quel particolare prodotto.

La tecnica dei paper flowers può essere usata per un matrimonio? Certamente, con una serie di pregi che i fiori veri non hanno. Approfondiamoli di seguito.

Fiori di carta matrimonio: vantaggi

Che si vogliano utilizzare a piccole dosi o per sostituire completamente i fiori veri, i paper flowers ad un matrimonio hanno numerosi vantaggi.

Se si pensa che il fiore di carta crespa, ad esempio, sia fragile e tutt’altro che elegante bisognerà ricredersi. Esistono, infatti, delle carte speciali prodotte proprio per realizzare questo tipo di composizioni, che sono in grado di resistere e di replicare perfettamente i fiori veri. Con alcune tipologie di carta, anche l’esperienza tattile può essere molto simile a quella di toccare un fiore vero.

I paper flowers, per essere realistici, vengono studiati con grande attenzione, anche per quanto concerne la struttura su cui si andranno ad innestare. Basti pensare ad un bouquet di fiori di carta: non solo durerà in eterno ma potrà essere conservato e tramandato, come una vera opera d’arte (se realizzata come tale).

Tra gli altri vantaggi spicca l’economicità. Un allestimento di fiori di carta potrebbe rivelarsi molto più economico rispetto ai fiori freschi, soprattutto se si scelgono fiori freschi non di stagione. Ovviamente, i fiori di carta staranno su per tutto il giorno e potranno essere riciclati per altre occasioni.

Fiori di carta facilissimi fai-da-te

Le coppie di sposi che vogliono portare i fiori di carta al proprio matrimonio e si sentono esperti del fai-da-te, potrebbero seguire alcuni tra i numerosi tutorial presenti in rete.

Ci sono molte tecniche diverse, tra cui piegatura, taglio e incisione, e ciascuna di esse produce un effetto diverso. Per creare fiori di carta piegati, si può usare la tecnica dell’origami. La carta da preferire può essere quella velina o la crespa per ottenere un aspetto delicato e morbido. Anche la carta da pacchi o quella di giornale può essere adoperata per realizzare i paper flowers. Si otterrà un aspetto più rustico e vintage.

I fiori di carta tagliati, si possono ottenere usando le fustelle per fare i ritagli. Ce ne sono molte in commercio, con svariate forme come quelle a fiore, a farfalle, a cuori e tanto altro. In base al tema del proprio matrimonio, si può adoperare anche della carta colorata per un aspetto vivace e colorato, oppure carta metallica per un aspetto elegante e raffinato.

Tuttavia, per quanto possa sembrare semplice realizzare fiori di carta fai-da-te, meglio affidarsi a dei professionisti non per mettere in dubbio la propria capacità manuale ma perché si potrebbe venire sommersi dalle cose da fare e stressarsi più del dovuto. Anche in Italia, infatti, si può fare affidamento su paper designer pronte ad ascoltare i desideri degli sposi e a trasformarli in realtà.

Fiori di carta matrimonio: come utilizzarli

I fiori di carta, come abbiamo detto, possono sostituire in tutto o in parte i fiori freschi. Vediamo qualche utilizzo all’interno della propria cerimonia di nozze.

Sono sempre di più le spose che si lasciano sedurre dall’idea di farsi realizzare un bouquet nuziale interamente in carta. Tale soluzione permetterà alla sposa di ottenere il mazzetto con i fiori dei suoi sogni (pur non essendo stagione), resistente e duraturo nel tempo, abbattendo anche alcuni costi. La carta non solo potrà ricreare i fiori veri ma potrà rendere il proprio bouquet una piccola opera d’arte da conservare.

La carta potrà essere quella su cui la sposa avrà scelto di stampare i versi della sua canzone preferita, ad esempio, o quella del giorno in cui ha conosciuto per la prima volta il suo promesso sposo. Il bouquet può essere creato in anticipo, in modo da non avere stress il giorno delle nozze e vedere il lavoro completo molto tempo prima.

Un bouquet di paper flower può essere realizzato alternando i fiori veri a quelli di carta oppure utilizzando carte diverse, con consistenze e grammature differenti, per creare un effetto unico nel suo genere. A seconda del risultato desiderato dalla sposa, i petali possono essere stilizzati, dipinti a mano, per un effetto ancora più verosimile. Ai fiori si possono intervallare cristalli luccicanti o altri elementi, in linea con il tema delle nozze. Un bouquet di fiori di carta potrà anche stravolgere il tema e dare quel tocco unico, stravagante ed originale alla sposa. Insomma, non c’è limite a ciò che si può fare.

Oltre al bouquet, ci sono una svariata gamma di decorazioni che si possono realizzare con i fiori di carta ad un matrimonio. Anche la boutonniere di sposo e testimoni potrà essere realizzata con fiori di carta. Se le nozze si celebreranno, ad esempio, in estate, sulla spiaggia, i fiori veri potrebbero non resistere. Ecco che, in aiuto della coppia, potrebbero arrivare i fiori di carta.

In carta possono essere realizzati gli archi di fiori che incorniciano gli sposi nel momento del sì, oppure il backdrop che farà da sfondo al momento del taglio della torta. Di carta potrebbero essere realizzati anche i fiori che andranno a fare da centro tavola oppure, le decorazioni per i capelli delle damigelle. Piccoli fiori di carta andranno ad abbellire i segnaposto o le bomboniere; grandi fiori di carta, invece, potrebbero fare da sfondo a simpatici photobooth degli invitati.