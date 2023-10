Fonte: iStock Una coppia di sposi conaddobbi floreali

In natura esistono moltissimi fiori che potrebbero regalare un tocco unico alla vostra cerimonia nuziale. Se da un lato le rose sono una delle scelte più popolari, molti sposi ignorano l’esistenza di varianti floreali meno conosciute ma altrettanto cariche di fascino. Scopriamo in questo articolo quali sono i 15 tipi di fiori più popolari per un matrimonio e come usarli al meglio.

Come scegliere i migliori fiori per il proprio matrimonio

Nella scelta dei fiori, così come per decorazioni ed abiti, è importante che siano rispettati diversi fattori. In primis, è fondamentale rivolgersi ad un fiorista esperto con largo anticipo, così da sapere quali varietà sono disponibili nella stagione del vostro giorno più importante. Altrettanto rilevanti sono il tema e la palette scelti per le nozze: le decorazioni floreali dovranno risultare infatti perfettamente integrate con l’estetica nuziale, e mai fuori posto. Ad esempio, per una cerimonia rustica estiva o un matrimonio boho chic delle rose selvatiche saranno una scelta più adeguata di lillà o garofani. Bisogna anche considerare che alcuni fiori esistono in diversi colori, il che li rende molto più versatili rispetto ad altri.

Per gli sposi che hanno più familiarità con il linguaggio della flora, inoltre, la scelta potrebbe avere anche un altro valore: ciascun fiore è infatti portatore di un messaggio simbolico ben preciso, e sceglierne una tipologia diversa per ogni tavolo, così da associare a ciascuno un significato ben preciso, farà senza dubbio molto piacere a tutti gli ospiti.

Quali sono i 15 tipi di fiori più usati per un matrimonio

Se state organizzando il vostro matrimonio e siete arrivati al capitolo della checklist dedicato alle decorazioni floreali, ecco qualche suggerimento per voi. In questo articolo abbiamo raccolto le 15 tipologie di fiori più popolari, che includono tanto dei veri e propri “evergreen” che delle opzioni più esotiche.

Rosa

Bellissime, profumate e versatili, le rose sono probabilmente il fiore matrimoniale più popolare non solo in Italia, ma nel mondo. Che siano usate per un bouquet o per suggestivi archi nuziali, questi fiori possono essere utilizzati in ogni angolo della vostra cerimonia, qualunque sia lo stile prescelto. Il rischio che non si abbinino alla vostra palette nuziale, inoltre, è praticamente nullo: potete scegliere tra decine di nuance, che includono bianco, rosa, rosso e arancione.

Ranuncolo

A rendere molto apprezzato questo fiore, è la sofisticata struttura del petalo, che lo rende perfetto per le cerimonie più sofisticate. Pur essendo molto simile per alcuni aspetti alla rosa, il ranuncolo non è altrettanto resistente né profumato, ma in natura ne esistono molte varietà. I colori? potrete scegliere tra borgogna, pesca, rosa, rosso, bianco e giallo.

Peonia

Se siete alla ricerca di un fiore dal volume importante, con petali che ricordino delle soffici nuvole, la peonia è la scelta perfetta per voi. Sebbene sia piuttosto costoso e difficile da procurare fuori stagione, questo fiore è molto alto tra le preferenze degli sposi perché si presta tanto alla composizione di scenografici bouquet che di graziosi centrotavola.

Ortensia

L’Ortensia (chiamata anche hydrangea) è un’altra opzione consigliata per chi ama fiori rigogliosi e soffici. Le varianti bianche sono spesso usate per il bouquet della sposa, mentre quelle di colore blu e verde sono perfette per installazioni floreali da apporre tanto in Chiesa che nella location del ricevimento.

Dalia

Non è difficile capire perché le Dalie siano così richieste per i matrimoni. La forma e la struttura dei loro fiori è bellissima e delicata, e le diverse tipologie e nuance si sposano con moltissimi stili di cerimonie nuziali. Volete stupire i vostri ospiti? Pensate alla Dalia a cactus e a quella a pompon.

Giglio del Nilo

Conosciuti per forma a trombetta, i gigli sono una scelta perfetta per le coppie di neosposi. Funzionano benissimo nei bouquet per le future spose che siano alla ricerca di un’opzione a stelo lungo, e sono disponibili in una lunga lista di colori, anche piuttosto ricercati. Qualche esempio? Granata, rosa e giallo.

Gardenia

Le gardenie sono perfette come accessori floreali da aggiungere al look: provate ad apporle su corsetti, acconciature ed occhielli della giacca per un tocco unico ed originale. Vista la profumazione molto intensa, attenzione ad usarle con moderazione se avete un olfatto particolarmente sensibile.

Orchidea

Esistono moltissime varietà di orchidee, e tutte possono essere utilizzate per bouquet e decorazioni nuziali. La vostra palette matrimoniale include viola, bianco o giallo? Questo potrebbe essere decisamente il fiore adatto a voi.

Protea

Questo fiore vivace ed esotico è diventato molto popolare tra i neosposi negli ultimi anni. La Protea è perfetta per nozze dal sapore ricercato, soprattutto nel periodo estivo. Merito dei suoi colori sgargianti arancione, rosa e rosso.

Lillà

Simile in apparenza all’ hydrangea, il lillà è un’ottima soluzione per le coppie che amano il viola e tutte le sue sfumature. Questo fiore aggiunge spessore e struttura agli addobbi floreali, ed è indicato per regalare un profumo indimenticabile alle cerimonie.

Mughetto

Conosciuto anche con il nome di Andromeda, questo bocciolo è da sempre il preferito della Famiglia Reale Inglese. Il mughetto, oltre ad essere ideale per bouquet in matrimoni dal sapore cottagecore, si presta anche come dettaglio per acconciature o bottoniere.

Tulipano

Matrimonio in primavera? Non potete assolutamente fare a meno di una buona dose di tulipani per regalare colore alla vostra cerimonia. Unici e vivaci, questi fiori sono estremamente versatili, soprattutto se abbinati in tonalità differenti: per un bouquet vivace e sgargiante provate a mischiare arancione, rosa, rosso e giallo.

Anemone

Facilmente riconoscibile grazie alla parte centrale di colore nero, questo fiore è perfetto per i matrimoni in stile moderno. La variante più conosciuta è quella bianca, ma ne esistono anche di colore viola e rosso.

Gipsofila

Fino a qualche anno fa, questo fiore era usato soprattutto come riempitivo in abbinamento con altre piante più scenografiche, ma molti fioristi hanno iniziato ad usarlo anche per creare delle delicate installazioni. Sebbene in natura sia di colore bianco, molti esperti scelgono di colorarli con dello spray per abbinarli a tutti i tipi di palette.

Garofano a fiore grosso

Coloratissimo, economico e dal sapore esotico: il garofano a fiore grosso può essere utilizzato in molti modi nel corso di una cerimonia. Simile alla calendula, è spesso usato nelle decorazioni dei matrimoni indiani.