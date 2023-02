Stile Boho Chic: cos’è e come ricrearlo per arredare casa

Sono Daniela, web writer freelance. Scrivo articoli SEO, testi per siti internet, social e altro. Vivo scrivendo per realizzare la mia idea di libertà.

Fonte: Shutterstock

L’arredamento boho chic è tra le tendenze più in voga nel mondo dell’interior design. Si tratta di uno stile di arredamento accogliente e rilassante che ha dei tratti particolarmente riconoscibili nei colori e nei materiali utilizzati. Il boho chic è così amato perché è in grado di dare alla casa un’estetica affascinante ma semplice al tempo stesso.

Oltre ai negozi specializzati, oggi puoi trovare elementi di ispirazione boho chic un po’ ovunque: dai tappeti in rattan agli accessori per il bagno in legno chiaro, da tazze per il tè in vetro trasparente a tende e lenzuola in lino.

Che tu abbia appena sentito parlare di stile boho-chic o che ti sia già convinta di volerlo portare nella tua casa, in questo articolo cercheremo di darti la giusta ispirazione per inserire lo stile boho nel tuo arredamento.

Nascita della casa in stile boho chic

Chi conosce poco l’interior designer potrebbe pensare che il concetto di stile bohémien come estetica della casa e della moda sia una tendenza pressoché nuova, ma in realtà esiste da oltre 200 anni.

Parliamo di un’interpretazione singolare della moda e del design per la casa che per tanto tempo è stata associata al mondo artistico e intellettuale. Infatti lo stile boho chic ha avuto seguito principalmente tra persone che amano viaggiare, conoscere e avere uno stile di vita poco schematico.

Lo stile boho chic è caratterizzato da una combinazione di colori audaci ma morbidi e da design particolari che rendono questo tipo di arredamento perfettamente distinguibile da ciò che solitamente sceglie la massa.

Anche se lo stile bohémien ha avuto grande seguito all’interno del movimento hippie degli anni ’60, in realtà, questa tendenza è apparsa per la prima volta in Francia dopo la Rivoluzione. Questo è il periodo in cui i ricchi cominciarono a investire in pezzi d’arte unici per le loro case e, in seguito, a preferire una moda più comoda e confortevole.

Dopo un periodo di oblio, oggi la moda boho-chic è di nuovo di tendenza. Uno dei motivi per cui questo stile è così popolare è la sua estetica distintiva ma informale. In poche parole, invece di uno spazio abitativo soffocante dove tutto appare perfetto, lo stile boho ti permette di esprimere la tua creatività e il tuo lato selvaggio.

Stile boho arredamento: gli elementi indispensabili

Se stai cercando di ricreare il look boho-chic nella tua casa, devi tenere conto che ci sono diversi elementi chiave da rispettare. Ecco le basi da seguire per riflettere davvero l’idea di vivere lo stile di vita bohémien a casa:

Inserisci mobili vintage e antichi

Per la casa di ispirazione boho chic puoi tranquillamente acquistare mobili nuovi, ma non dimenticare di incorporare anche alcuni vecchi oggetti vintage. In questo modo, i pezzi nuovi daranno uno stile moderno agli ambienti, mentre gli arredi vecchi o invecchiati contribuiranno a creare un look più vissuto.

Questi potrebbero essere, ad esempio, un tavolino vintage in legno, una credenza di inizio secolo o un tappeto antico.

Usa colori audaci

Spesso si pensa che il boho chic sia fatto di tonalità neutre, ma queste in realtà sono più indicate per una casa di ispirazione hygge. Quando si tratta di riprodurre un design d’interni boho-chic, è meglio aggiungere colori forti.

Puoi quindi mescolare e abbinare i colori usando tappeti dai colori vivaci o un divano rivestito con una stampa a motivi geometrici. Più colori usi, più darai l’idea di una casa boho-chic eclettica, purché siano tutti ben abbinati.

Attenzione ai tessuti

La fusione di materiali e trame è ciò che rende davvero una casa boho-chic. L’ideale è usare tappeti di iuta, sedie in rattan intrecciato o tovaglie di lino. Più strati aggiungi, più la tua casa diventerà unica e inimitabile. Preferisci materiali naturali quando possibile, come cotone, lino, iuta, lana per l’inverno, che diventano perfetti se abbinati a complementi d’arredo con dettagli in metallo o vetro.

Evita di arredare in alto

I mobili bassi sono un segno distintivo della tendenza boho chic. Se non vuoi cambiare tutto l’arredo ti basterà aggiungere alcuni comodi cuscini da pavimento o un pouf fantasia al tuo salotto. Tieni presente che tavoli da colazione alti o divani imbottiti non si adattano altrettanto bene con il tema boho-chic. Quindi, quando scegli l’arredo, preferisci mobili bassi se possibile, che danno un’aria rilassante e accogliente alla casa.

Dai spazio all’arte

Lo stile boho-chic si riflette anche con la scelta di alcune opere d’arte. Che si tratti di un dipinto astratto o di una scultura stravagante, cerca di incorporare diversi oggetti decorativi.

Puoi riempire una parete con un assortimento di quadri incorniciati. Oppure decorare una libreria con conchiglie, sculture di animali e cesti etnici. Non è necessario che siano pezzi costosi, l’importante è osare e avere buon gusto. Dalla zona giorno alla camera da letto, ecco alcune idee per aiutarti a trasformare il tuo spazio.

Camera da letto boho chic

Come decorare la camera da letto in stile boho-chic? Prima di tutto: divertiti! Aggiungi biancheria da letto colorata, magari scegli un copripiumino in patchwork vintage o stampa mandala. Un pouf in pelle ai piedi del letto per avere una seduta comoda ed è anche un complemento d’arredo di grande effetto.

Per rendere la tua camera boho-chic accogliente, metti un tappeto spesso dal pelo lungo sotto il letto. Inserisci anche uno specchio a figura intera con una cornice di bambù per inserire anche alcuni elementi organici di ispirazione etnica nella stanza. Usa luci calde sui comodini per creare un’atmosfera rilassante e, se hai lo spazio, anche una piantana da tenere accesa prima di metterti a letto.

Anche alcune piante d’appartamento appese al soffitto negli angoli daranno a questa stanza un’atmosfera accogliente. Se hai la fortuna di avere un balcone, posiziona un tavolo e due sedie da bistrot in metallo all’esterno.

Zona giorno: stile boho per l’arredamento

Ci sono infiniti modi per riempire il tuo soggiorno con un arredamento boho-chic. Puoi partire dai complementi, inserendo una pianta tropicale immersa in un cesto intrecciato nell’angolo del tuo salotto e appendendo un grande specchio vintage con una cornice metallica.

Acquista mobili vintage consumati, come un divano in velluto antico o un pouf brioso che aggiungeranno colori audaci e uno stile deciso alla tua stanza. Anche qui, mantieni l’attenzione su motivi e trame, ad esempio usa un mobile in legno intagliato o un tappeto etnico.

Inserisci a volontà cuscini di diverso colore e riempi un vaso di fiori freschi per completare. Per la sala da pranzo boho-chic, invece di acquistare sedie da pranzo abbinate, cerca un assortimento di sedie comode in diversi colori, dimensioni e stili. Puoi scegliere anche una panca in legno grezzo ché dà sempre l’idea di trovarsi in un posto accogliente.

Per la tavola, usa con una tovaglia vivace e, quando apparecchi, scegli bicchieri, piatti e posate in diversi colori e finiture. Se preferisci mobili neutri puoi anche optare solo per un set di tende o un tappeto vivace che appesantiscono di meno l’ambiente ma danno quel tocco finale boho-chic.

Arredamento boho chic in cucina

Se vuoi dare alla tua cucina un aspetto boho con poca fatica, comincia con un paraschizzi colorato di piastrelle marocchine. Sostituisci poi i pensili tradizionali con alcune mensole a vista realizzate in legno di recupero.

In alternativa, puoi anche riverniciare i pensili e il piano con un colore brillante e divertente, se preferisci non sostituirli. Posiziona poi piante in vaso alle finestre e tra gli spazi liberi, per accentuare l’elemento naturale in questa stanza.

Puoi anche scegliere di aggiungere alcune tende floreali boho-chic in colori vivaci alle finestre e inserire tappeti, anche di diversi modelli e colori, su tutto il pavimento della cucina. L’obiettivo è assicurarti che la tua cucina sia eclettica, vibrante e rilassata senza mai essere soffocante.

Come arredare il giardino in stile boho chic

Hai a disposizione un giardino o un piccolo porticato? Ottimo! Qui puoi esprimere al meglio il tuo spirito libero con il boho-chic con pochi e semplici suggerimenti.

Inizia sistemando un grande tappeto per esterni con colori vivaci e un motivo eccentrico. I mobili da esterno intrecciati, come le sedie in bambù su cui adagiare un cuscino trapuntato sono perfette, anche abbinate a un tavolo in ferro battuto.

Se hai lo spazio, anche un’altalena di vimini o un’amaca appese al portico daranno subito l’idea di relax, tanto che i tuoi amici faranno a gara per venire a trascorrere le serate da te. Non dimenticare anche le luci da esterno e delle fioriere vintage straripanti di verde e colori.

Conclusioni

Con un po’ di creatività e un po’ di pazienza nel cercare i pezzi giusti, puoi progettare una bella casa boho-chic spendendo non più di quello che puoi permetterti.

Non importa se hai una casa grande o piccola. Ti basterà trovare pezzi unici colorati, naturali, dalle trame interessanti e abbina tutto per ottenere lo stile boho chic che più riflette il tuo modo di essere.

Non aver paura di mescolare le cose e metti in risalto le decorazioni provenienti da ogni parte del mondo in ogni stanza della tua casa. Avrai la splendida casa boho-chic che hai sempre sognato.