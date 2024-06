Fonte: iStock Bouclé nell'arredamento: idee, spunti, ispirazioni

Il bouclé nell’arredamento è a dir poco chic, un tessuto morbido che ci consente di rendere maggiormente prestigiosi e ricercati i nostri spazi casalinghi. La storia di questo materiale è particolareggiata, considerando che per la prima volta in assoluto è stato introdotto nel mondo della moda dal genio di Coco Chanel. Poi, come capita spesso, le tendenze cambiano, ma soprattutto si adattano ai gusti dei consumatori: è così che il bouclé è diventato la prima scelta anche per l’arredamento, dove esprime un senso di lusso e di pulito senza eguali. Ve lo raccontiamo.

Cos’è il bouclé nell’arredamento

Abbiamo menzionato il settore della moda per un motivo ben preciso: è mediante il fashion, l’haute couture, che vengono lanciate tendenze importanti, destinate a rivoluzionare un settore, se non i gusti stessi delle persone. Il bouclé si è affermato inizialmente, come abbiamo visto, nel mondo della moda grazie alle giacche Chanel: solamente in seguito è diventato un punto di riferimento per l’interior design. Questo tessuto è unico nel suo genere, ed è in grado di trasmettere un senso dello stile molto moderno, se non minimal, ma con un tocco classico che non guasta mai.

Il bouclé, termine che deriva dal francese e che traduciamo in italiano come “arricciare” o “anellato”, è un tessuto disponibile in tantissime tonalità, ma con un fil rouge importante: se lo tocchiamo, o lo guardiamo da vicino, non possiamo fare a meno di notare delle arricciature finissime, rappresentative del tessuto.

Come usare il bouclé nell’arredamento

Semplice, naturale, esteticamente intrigante: ci sono molti modi per usare il bouclé nell’arredamento. Poiché è moderno e classico al contempo, non abbiamo grosse difficoltà a inserirlo in una stanza come la camera da letto, l’ufficio casalingo o il salotto. Più in generale, in commercio abbiamo l’opportunità di valutare differenti stili e colori, così da optare per qualcosa su “misura”.

Pouf e panche in bouclé

Probabilmente questo è uno dei modi più diffusi per sfruttare il bouclé nell’arredamento, considerando che pouf e panche in tessuto arricciato si prestano alla perfezione per arredare casa seguendo un’ispirazione moderna e chic. In tal caso possiamo davvero sbizzarrirci, considerando che i pouf in bouclé sono super trendy per il salotto, per vivacizzare questa zona relax della casa, ma anche per arricchirla nel caso in cui fosse eccessivamente grande e spoglia. Invece, massima libertà per quanto riguarda la panca in bouclé, che può completare un ingresso o una camera da letto. Tutto dipende dalle nostre esigenze, ma l’importante è scegliere il colore giusto, prendendo come riferimento lo stile preesistente.

Poltrone e divani in bouclé

Abbiamo due opzioni in tal senso: l’idea è di inserire il bouclé come tocco in più, e quindi optare per questo tessuto per quanto riguarda le poltrone, oppure creare un’ensemble in cui poltrone e divano in bouclé si completano a vicenda, magari scegliendo due tonalità differenti, giocando con il ton sur ton. Molto dipende anche da come scegliamo di completare la zona in sé, ricordando sempre che possiamo vivacizzarla con dettagli extra, come con cuscini colorati per un effetto più classico o boho addirittura, oppure propendere per un effetto ultra moderno e luxury, con poltrona in bouclé bianca e tavolino in vetro con piante da appartamento.

Sedie in bouclé

Come anticipato, il bouclé è estremamente versatile, e ciò significa che il suo uso non è in alcun modo limitato a una zona esclusiva della casa. Abbiamo citato il salotto, la camera da letto, persino l’ingresso, ed è il momento di scoprire come utilizzarlo per la sala da pranzo. Ovviamente con tocco super chic! L’idea è di giocare con tonalità e stili. In che modo? Semplice: le sedie imbottite in bouclé bianco o beige si abbinano facilmente al legno. Una delle tendenze più attuali è il contrasto tra bianco e nero: un accostamento sempre perfetto. Il consiglio che diamo – e che suggeriscono anche gli interior designer – è di non esagerare mai, ma valutare molto bene i giochi di colore.

Come abbinare il bouclé al meglio?

Questo materiale super morbido. per un periodo di tempo, è stato un po’ messo da parte. La “rinascita” – o, meglio, il rilancio – è avvenuta nel 2022/2023, quando è tornato in piena tendenza. Ed è già evergreen. Per divani e poltrone, è irrinunciabile, ma è anche vero che bisogna essere molto ferrati negli abbinamenti per evitare un effetto ridondante. Il primo consiglio che ti diamo, dunque, è di sperimentare proprio con la zona relax del salotto, anche per vedere l’effetto nell’insieme.

Per il resto, questo materiale rimane versatile anche negli abbinamenti, considerando che contrasta le finiture lisce e le texture più decorative. Per chi poi ama particolarmente lo stile parigino, questo è il tessuto migliore con cui arredare casa. Non ci sono limiti di colorazioni, ma gli esperti ne sono convinti: è super chic con le tonalità dell’oro, ed è perfetto con il nero.

Gli stili di arredamento con il bouclé

Oltre allo stile parigino, il bouclé è il tessuto da prediligere nel momento in cui desideriamo arredare casa con stile scandinavo, nordico o danese. Quindi, al di là dei colori, c’è un materiale con cui abbinarlo in modo praticamente perfetto, ed è il legno. Per il design d’interno, rimane, però, un punto di riferimento per tonalità più accese, come il giallo, o ancora per il verde smeraldo. Vi piace lo stile boho chic? Non precludetevi nulla: trovate l’ispirazione e seguitela per arredare la casa, il porto sicuro per eccellenza, prendendo come riferimento i vostri gusti.

I vantaggi del bouclé nell’arredamento

Abbiamo visto come usare il bouclé nell’arredamento, ma vogliamo offrirvi anche una panoramica dei motivi per cui farlo. Certo, l’idea di rivoluzionare gli ambienti di casa con un tocco chic convince sempre tutti. Ma, al di là del prestigio e dell’effetto luxury, il bouclé è un tessuto confortevole e sicuro, che trasmette un senso di intimità da non sottovalutare, non solo in casa, ma persino in ufficio. Questa tendenza è così amata che è spesso riproposta nelle case dei vip e negli uffici (come in quello di Valentina Ferragni). Tutto ciò che dobbiamo fare è scegliere lo stile e il colore di partenza, per poi adattarlo al meglio.