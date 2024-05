Come arredare casa con i colori speziati, per ottenere un ambiente cozy e confy di grande eleganza e impatto: una "pennellata di buonumore"

Fonte: iStock Soggiorno dalle nuance speziate

Arredare casa con i colori delle spezie è possibile? L’abitazione è il nostro porto sicuro, ed è necessario che rispecchi i nostri gusti, ma non solo: deve trasmetterci un senso di calore e di benessere. E quale modo migliore se non scegliere le tonalità calde – o cozy – come quelle delle spezie? Cannella, noce moscata, curcuma, pepe, giallo zafferano e paprika sono entrati di diritto in tendenza nel 2023, per rimanervi: scopriamo come abbinare i colori speziati per arredare casa.

Quali sono i colori speziati?

Sono tra le nuance più amate, per un motivo: vengono spesso considerate un antidoto alla mancanza di luce in autunno e in inverno, e in primavera e in estate accendono la nostra casa. Abbiamo la possibilità di optare per mobili, tessuti o accessori nelle tonalità speziate. Rientrano in una palette fine ed elegante, che si caratterizza per trasmettere buonumore e per rendere gli ambienti casalinghi molto più accoglienti.

Perché ci piacciono così tanto i colori delle spezie? Ciascuna tonalità si differenzia per un motivo ben preciso: pensiamo al curcuma, molto energico, o alla paprika, in grado di illuminare gli ambienti, soprattutto quando sprovvisti di buona luce naturale. Vi raccontiamo i colori delle spezie, svelandovi le loro caratteristiche e, infine, dandovi qualche prezioso suggerimento per rivitalizzare la casa con un tocco esotico, trendy e irrinunciabile.

Cannella

C’è una spezia che ci fa sentire, forse in modo prepotente, in inverno: la cannella. Molti di noi la sfruttano per preparare i dolci, per dare un tocco in più al cappuccino… ma se la usassimo per rivitalizzare le pareti di casa? Nel 2020, secondo Pantone, il Cinnamon Stick è stato il grande protagonista degli arredi di casa. Non è altro che la traduzione di cannella, una tonalità insolita ma assolutamente cozy.

Per esaltare la cannella in casa, le strade sono diverse. Per esempio, una delle combo migliori è con il bianco: l’alternanza è visivamente accattivante, soprattutto per ambienti come la camera da letto, lo studio o il salotto. Ma non è detto che non possiamo osare con qualcosa di più chic, se non glamour (è il caso del turchese), oppure del rosa corallo e dei toni più polverosi dell’azzurro.

Curcuma

Il color curcuma è particolarmente amato per un motivo: è energico! Trasmette allegria, vitalità e crea un’atmosfera a dir poco magica. Senza considerare che può essere abbinato con una certa facilità. Fondamentalmente, stiamo parlando di un giallo molto scuro, che non è dissimile dall’ocra o dal senape, ed è scelto per le pareti di casa, per dare una pennellata diversa dal solito che “accende” l’ambiente.

Come abbinare il color curcuma? Per fortuna, stiamo parlando di una sfumatura versatile, che dunque riesce a dare il massimo con lo stile moderno, country chic, etnico o boho. Quali sono, invece, gli accostamenti più indicati? Essendo tanto intenso, possiamo puntare ai colori neutri, come in camera da letto. Si sposa molto bene con il color legno, ma non disdegna altri colori strong, tra cui il rosso e l’arancione. Tutto dipende dall’effetto che desideriamo ottenere.

Zafferano

Pensiamo a un colore luminoso, se non frizzante, ma sempre accogliente: Saffron, ovvero giallo zafferano. Una variante con cui sbizzarrirsi nel mondo del design e dell’arredo, con una sfumatura tanto calda da invitarci al buonumore. Anche in questo caso, come per tutti gli altri colori speziati, la nuance è legata alla positività. Nelle dimore moderne e contemporanee, è ormai un grande classico per rendere più piacevoli gli ambienti.

Come usarlo e abbinarlo? Creatività è la parola d’ordine: del resto, stiamo pur sempre parlando di una nuance che va bene per il soggiorno – non solo per le pareti, ma anche per divani e poltrone – o ancora con lo stile vintage. E persino con il grigio! Invece, in sala da pranzo rende la zona molto più sofisticata, ed è qui che – forse – rende al meglio, poiché si può giocare con lo stile rustico e il mobilio in legno.

Paprika

Strong? Assolutamente. Ma è una tendenza spicy destinata a rendere un po’ più piccanti e frizzanti i nostri ambienti. E ci vuole davvero molto poco. Dal 2022, è uno di quei trend che si sono imposti, soprattutto per quanto riguarda le pareti di casa. La vernice color paprika dona un senso di comfort senza eguali, perché è speziata, ma anche ricca, non è banale ed è una tonalità neutra-calda.

A cosa si abbina, in questo caso? Le idee sono molteplici, considerando che rende alla perfezione con i materiali naturali, tra cui il legno, oppure il beige e il bianco, così da stemperare, senza creare ulteriori contrasti. In bagno rende al meglio, poiché non stona con i rubinetti in metallo: sì alla paprika per le pareti, così come per gli arredi. Oltre che per gli interni, si rivela l’alleato per il soggiorno all’aperto, per la terrazza o il patio.

Consigli per arredare casa con i colori speziati

La buona notizia è che, come abbiamo visto, i colori speziati si possono usare in tutti gli ambienti di casa: l’importante è abbinarli al meglio, senza fretta, prendendosi il proprio tempo per capire anche l’effetto che si desidera ottenere. Oltre a quelli citati, in realtà in questa categoria ne rientrano molti altri, come l’arancio e il caramello.

Come abbiamo visto, optare per i colori delle spezie significa rendere molto più calda e positiva la propria casa: l’immaginario è esotico, richiama un luogo lontano, ma, con un pizzico di fortuna, possiamo semplicemente portare il “sole” in casa nostra. Il suggerimento che diamo è di alternare i colori più strong alle tonalità neutre: è la soluzione migliore per non ottenere un effetto visivo che stoni con il resto dell’ambiente.

Al di là delle pareti, però, possiamo semplicemente considerare di comprare dei mobili color delle spezie, così da mantenerci sempre su un contrasto cromatico misurato. L’abbinamento tra mobili in legno e tende color noce moscata, per esempio, è super azzeccato; per il salotto, tappeti, plaid o federe zafferano rinvigoriscono l’area relax, dando una “pennellata di buonumore” senza eguali. Non rimane che scegliere la nuance più indicata sulla base delle proprie preferenze per rivoluzionare la casa.