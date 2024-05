Colori neutri nella camera, fattori da valutare e quali sono i migliori

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Quali colori scegliere per la camera da letto

È tempo di ridipingere le pareti della camera da letto? A meno che non vogliate optare per il classico – e mai banale – bianco, la scelta del colore è quanto mai importante: questa stanza è infatti il “nido” dove trovare riposo dopo una lunga giornata di lavoro, ed è dunque fondamentale riuscire a creare un ambiente rilassante, senza comunque rinunciare all’eleganza e al design. Come fare? Ci sono alcune semplici regole che possono aiutarvi: scopriamo quali sono i fattori da tenere in considerazione nello scegliere i colori per la camera da letto e gli abbinamenti migliori.

Camera da letto: come scegliere il colore delle pareti

Che si tratti della vostra nuova casa o di una “semplice” rinfrescata all’appartamento in cui abitate da anni, quando c’è da verniciare iniziano i primi dubbi: quali colori scegliere per le pareti? A meno che non vi rivolgiate ad un esperto, il fai da te può rivelarsi difficoltoso. Soprattutto per la camera da letto – vostra o dei bambini poco cambia. È infatti importante riuscire a creare un ambiente dove ci si possa davvero rilassare, lasciando da parte le tonalità più vivaci e intense che rischierebbero di eccitare troppo i sensi, rovinando il riposo notturno.

Meglio dunque optare per una palette di colori neutri, che si abbinano facilmente e non stancano la vista. Ma quali sono i migliori? Non esiste una risposta corretta: tutto dipende dal tipo di stanza con cui vi trovate a fare i conti. Le sue dimensioni e la luminosità, sia naturale che artificiale, sono due fattori importantissimi. E se la camera è già arredata, bisogna prestare attenzione anche alle sfumature già presenti sia per il pavimento che per i mobili. Senza dimenticare lo stile di questi ultimi, che magari ben si abbina a particolari nuance e non ad altre. Ecco come districarvi in questa ardua impresa.

Dimensione e luminosità della camera

Partiamo proprio dal tipo di stanza che dovete ridipingere. Se la vostra camera da letto è piccola, la scelta è scontata: dovreste optare assolutamente per i toni più chiari, che riescono a dare visivamente più aria all’ambiente. Lo stesso vale nel caso in cui i soffitti fossero bassi, perché i colori scuri rischierebbero di appesantire ancora di più l’atmosfera. Al contrario, se la camera è molto spaziosa, tonalità come il bianco o il beige possono farla diventare ancora più grande e “fredda”. Dal momento che questo ambiente dovrebbe restare il più intimo possibile, si può allora giocare con qualche contrasto o scegliere toni più scuri.

Anche l’illuminazione gioca un ruolo fondamentale, meglio ancora se si tratta di quella naturale. In presenza di ampie aperture da cui entra molta luce del sole, potete osare qualche colore più scuro e vivace senza rischiare di rendere la stanza troppo cupa. Se invece la camera è scarsamente illuminata, meglio andare ancora sulle tonalità chiare per alleggerire l’ambiente e vederlo immediatamente più luminoso. Potete aiutarvi anche con gli specchi, che sono un’ottima scelta per ampliare gli spazi e riflettere la luce – e in camera da letto non sono mai abbastanza!

Il colore degli arredi e del pavimento

Se la camera da letto è già arredata, dovrete tener conto dei mobili nello scegliere il colore da dare alle pareti. Un arredamento classico nelle tonalità più scure va assolutamente abbinato a colori chiari, per avere un ambiente elegante e raffinato. Qualsiasi altra scelta potrebbe rivelarsi azzardata e, soprattutto, far perdere di armonia l’intera stanza. Al contrario, un arredamento in tonalità chiare si abbina perfettamente a pareti dalle nuance un po’ più vivaci – o, se volete rimanere sui toni neutri, a dei colori pastello.

Stesso discorso per il pavimento, che contribuisce a rendere l’ambiente equilibrato già ad una prima occhiata. In presenza di legno chiaro, potete giocare con le tonalità più vivaci senza rischiare di “rompere” l’armonia, mentre con il legno scuro meglio optare per i colori chiari. Marmo e gres (ad esclusione dell’effetto legno) sono materiali più “freddi”, quindi spingono a scegliere tonalità calde – chiare o scure in base al colore del pavimento. Se avete delle piastrelle particolari e colorate, restate sul neutro o, al massimo, optate per una delle sfumature presenti su di esse per ricreare il giusto equilibrio.

Gli abbinamenti migliori da provare

Ora non ci resta che vedere alcuni abbinamenti da provare per dare nuova vita alla camera da letto. In presenza di un ambiente arredato in stile classico, dove a predominare sono i colori scuri, la scelta migliore è sicuramente una sfumatura neutra: vanno benissimo il bianco, il beige, il tortora e l’avorio, che non stancano mai e rendono l’ambiente più armonioso, alleggerendolo un po’. Lo stile nordico, invece, fa abbondante uso di legno e di materiali naturali, prediligendo stanze luminose e chiare: spazio allora al bianco e al grigio in tutte le sue sfumature, ma anche al beige e al tortora se preferite i toni caldi.

Molto di moda è lo stile shabby chic, che si presta perfettamente per la camera da letto. La parola d’ordine è romanticismo: mai come in questo caso i colori pastello fanno al caso vostro. Dal rosa al verde, passando per l’azzurro o il grigio perla, avete davvero l’imbarazzo della scelta. L’importante è abbinare bene i tessili della camera, per un effetto davvero wow! Amate lo stile industrial? Sebbene sia una scelta particolare per la camera da letto, nessuna paura: in questo caso le tonalità scure del marrone e del grigio sono perfette, meglio ancora se accompagnate da dettagli color oro o bronzo.

Un arredamento più rustico, invece, si presta a colori più classici: il panna, l’avorio e il beige sono la scelta ideale. Ma potete anche osare con una parete di mattoncini, meglio ancora se quella dietro la testiera del letto. Infine, per la cameretta dei bambini potete dare spazio alla fantasia. Oltre al classico rosa o azzurro, sono perfetti i colori pastello per rendere l’ambiente più rilassato. Ma se i mobili sono chiari e la stanza luminosa, osate anche con un bel corallo o un verde lime: trasformeranno la camera in una stanza da giochi strepitosa.