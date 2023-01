Come pulire bene gli specchi: i trucchi per togliere gli aloni

Fonte: iStock Come pulire gli specchi senza lasciare aloni

Gli specchi sono complementi d’arredo molto importanti in ogni casa: non sono solamente utili per evitare di uscire senza essersi date almeno una rapida occhiata, ma anche perché donano ampiezza e profondità alle stanze più piccole e arricchiscono le pareti senza impegnare troppo. Insomma, oltre a quello – indispensabile! – del bagno, c’è una vera e propria arte nel disporne con cura in tutta casa. Al momento di pulirli, però, iniziano i problemi: per quanti sforzi ciascuno di noi faccia, è facilissimo ritrovarsi con antiestetici aloni. Vediamo allora alcuni trucchetti per pulire bene gli specchi senza fare fatica.

Come pulire gli specchi in modo naturale

Per pulire perfettamente gli specchi senza lasciare aloni, non c’è bisogno di ricorrere a detergenti chimici: è possibile ottenere ottimi risultati anche utilizzando qualche semplice soluzione naturale, spesso scegliendo ingredienti che sono già presenti nelle nostre case. Il vero segreto, poi, consiste in un vecchio rimedio della nonna che ormai da tempo quasi nessuno usa più: la carta di giornale. Per avere specchi brillanti, basta utilizzare un foglio di giornale (vanno benissimo i quotidiani) al posto del comune panno in microfibra. Provare per credere!

E ora vediamo alcuni ingredienti naturali per pulire gli specchi senza fatica.

Aceto

L’aceto di vino bianco è un vero e proprio alleato nelle pulizie domestiche. Merito delle sue mille proprietà: aiuta ad igienizzare, rende le superfici più brillanti, funge da anticalcare e assorbe persino i cattivi odori. Come usarlo sugli specchi? Basta aggiungere un bicchiere d’aceto in un litro d’acqua, mescolando bene. Ora strofinate con un panno morbido (o con un foglio di giornale piegato a metà) fin quando non avrete uno specchio lucido e pulitissimo. Se l’odore dell’aceto di vino vi sembra troppo forte, potete usare anche il più delicato aceto di mele.

Sapone di Marsiglia

Un’ottima alternativa all’aceto è il sapone di Marsiglia (o, se lo avete a disposizione, il classico sapone giallo). Utilissimo soprattutto per il bucato, visto che è un potente smacchiatore, lo si può impiegare in tantissimi modi diversi. Versatene un tappo in un litro d’acqua – o scioglietene qualche scaglia, se avete la versione in panetto – e mescolate con attenzione, quindi utilizzate la soluzione per pulire gli specchi. Questo rimedio è ottimo nel caso in cui ci siano macchie di grasso o di make up, che richiedono un po’ di cura in più.

Limone

Sapevate che il limone aiuta a rendere più brillanti gli specchi? Preparate un flacone spray versando al suo interno mezzo litro d’acqua e il succo di due limoni, agitando poi il contenitore per far sì che gli ingredienti si mescolino bene. Spruzzate sullo specchio la soluzione così preparata e strofinate accuratamente con un foglio di giornale. Per finire, asciugate ogni traccia rimasta con un secondo foglio di giornale pulito, in modo da non avere più aloni. Il limone è particolarmente utile per gli specchi del bagno, perché svolge anche un’importante azione anticalcare.

Tè e caffè

Volete darvi al riciclo delle bustine di tè o dei fondi del caffè? Utilizzateli per pulire gli specchi. Mettete in infusione un paio di vecchie bustine di tè (meglio se nero) in acqua calda, poi versate la bevanda in un flacone spray e impiegate questa soluzione per detergere tutte le superfici – specchio incluso. Oppure prendete i fondi del caffè e mescolateli con un po’ d’acqua, quindi spalmate il tutto sullo specchio e strofinate delicatamente con un foglio di giornale. Ricordate di sciacquare accuratamente per eliminare ogni traccia di caffè.

Alcol

Lo specchio del bagno è sicuramente il più facile a sporcarsi: gocce d’acqua, macchie di make up e di dentifricio sono praticamente all’ordine del giorno. Può dunque essere necessario utilizzare rimedi un po’ più “aggressivi”. L’ideale è l’alcol denaturato, che aiuta a sciogliere anche le macchie più ostinate. Versatene qualche goccia su un panno pulito e passate tutta la superficie dello specchio, insistendo in particolar modo sulle aree più sporche. Non avrete neanche bisogno di risciacquare, quindi questo rimedio vi permetterà di fare le pulizie in un attimo.

Bicarbonato di sodio

In caso di sporco particolarmente ostinato, il bicarbonato di sodio può venirvi in aiuto. Questo ingrediente è utilissimo nelle pulizie domestiche, e non fa eccezione anche in questa occasione. Preparate un composto a base di bicarbonato e acqua, al quale potete aggiungere a piacere un po’ di succo di limone (per un effetto anticalcare). Spalmate la crema così ottenuta su tutta la superficie dello specchio, lasciate agire per un quarto d’ora e quindi rimuovetene ogni traccia con un panno morbido. Risciacquate abbondantemente e asciugate con un foglio di carta di giornale.

Come pulire gli specchi del bagno

In bagno, lo specchio si sporca molto più facilmente che in altre stanze della casa. Ma, soprattutto, è soggetto ad una grande umidità che lo fa appannare: quante volte, dopo la doccia, avete faticato per farlo tornare al suo normale splendore? C’è un trucchetto davvero utile per evitare che ciò accada. Innanzitutto, spolverate bene lo specchio con un panno in microfibra o un panno antistatico. Quindi pulitelo normalmente, utilizzando dell’alcol (ottimo per rimuovere qualsiasi tipo di macchia).

A questo punto, dovrete andare con l’ingrediente segreto. Si tratta della schiuma da barba: spruzzatene un po’ su un panno morbido e strofinate delicatamente su tutta la superficie dello specchio, facendo attenzione a raggiungere anche i punti più difficili. Non vi resta poi che prendere un panno di daino per asciugare bene lo specchio e rimuovere eventuali tracce di schiuma da barba in eccesso. Alla prossima doccia, non dovrete più preoccuparvi degli specchi appannati.

Come pulire gli specchi senza aloni

Se gli aloni sono il vostro incubo, potete provare con una miscela speciale che vi aiuterà ad avere specchi sempre perfettamente puliti. Preparate un flacone spray con mezzo litro d’acqua tiepida, mezzo bicchiere di alcol e mezzo di aceto, aggiungendo qualche goccia di detersivo per i piatti. Spruzzate questa soluzione su tutto lo specchio e strofinate bene con un panno morbido per eliminare sporco e macchie.

Una volta pulito a fondo lo specchio, fate attenzione ad asciugarlo bene. Prendete un panno asciutto in cotone o in microfibra (due tessuti che non lasciano pelucchi) e strofinate bene procedendo in senso verticale, dall’alto verso il basso. Come ultimo tocco, fate un movimento a zig zag per eliminare qualsiasi traccia di alone. Con questi pochi accorgimenti avrete uno specchio perfettamente pulito e luccicante.