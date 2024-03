Arredare con il grigio: quale legno e quali colori stanno bene

Il grigio è un colore elegante e moderno, in grado di valorizzare qualsiasi ambiente: scopriamo come usarlo per arredare casa e quali abbinamenti scegliere

Scegliere la palette di colori da usare per arredare casa è un compito molto importante, e se in molti si rivolgono ad un esperto di interior design è pur vero che altrettante persone preferiscono fare in autonomia, ottenendo ugualmente risultati strepitosi. Una delle tinte più adatte per un’ampia varietà di stili di arredamento moderni è il grigio, nelle sue tantissime sfumature. È un colore neutro e al tempo stesso elegante, in grado di declinarsi sia in versione fredda che in quella calda. Come valorizzare con esso ogni ambiente e quali abbinamenti scegliere? Scopriamolo insieme.

Arredare casa con il grigio

Il grigio è il colore neutro per eccellenza, derivante dalla mescolanza di due “non colori” come il bianco e il nero: perché dovremmo sceglierlo per arredare casa? Il primo vantaggio è che si tratta di una nuance estremamente moderna, che si addice benissimo ad alcuni degli stili contemporanei più in voga. Basti pensare ad esempio allo stile nordico o a quello minimal, ma anche allo stile industriale o a quello mediterraneo. Insomma, il grigio diventa un passepartout da usare in qualsiasi situazione, per valorizzare la propria casa.

Un altro vantaggio è che il grigio si adatta con facilità alle diverse esigenze di arredamento: ad esempio, si può scegliere una tonalità più fredda per il soggiorno e una più calda per le camere da letto, senza bisogno di cambiare palette di colori e ottenendo comunque un risultato perfetto. Infine il grigio, proprio per via del suo essere una tinta neutra, si abbina a tantissimi altri colori e consente personalizzazioni infinite nella propria casa, diverse anche in ogni stanza. Basta solo avere un po’ di fantasia e, in alcuni casi, un pizzico di coraggio per trasformare completamente il proprio arredamento.

Quali nuance di grigio scegliere

Andiamo adesso un po’ più nel dettaglio, per vedere come usare il grigio nell’arredare casa. Abbiamo già detto che ci sono tantissime sfumature di cui approfittare, ciascuna delle quali si addice meglio a particolari esigenze. Le tonalità più chiare come l’argento, il grigio perla, il cenere e il platino sono perfette per dipingere le pareti: sono sfumature estremamente delicate e molto eleganti, che non impegnano eccessivamente e contribuiscono tuttavia ad uscire da quel bianco troppo comune che può facilmente stancare.

La particolarità dei toni più chiari del grigio è che possono essere usati anche sulle pareti di un’intera stanza: non scuriscono affatto, e anzi amplificano l’illuminazione naturale anche se ci sono poche finestre. È insomma l’alternativa perfetta al bianco, se si ha voglia di cambiare un po’. Anche le sfumature calde di grigio sono idonee ad impreziosire le pareti, offrendo una sensazione accogliente negli ambienti come il soggiorno e la camera da letto. Una delle più utilizzate è senza dubbio il taupe, ovvero il color talpa (che rientra anche tra le nuance del marrone).

Infine, i grigi più scuri come l’ardesia o l’antracite sono più adatti per l’arredamento, soprattutto in abbinamento a pareti dalle nuance chiare. Possiamo ad esempio scegliere queste tonalità per il divano, da impreziosire poi con qualche cuscino colorato o con un plaid per dare un tocco di vivacità. Anche i mobili della cucina si prestano molto ai grigi scuri, soprattutto quelli che tendono al nero: sono estremamente eleganti e moderni, da abbinare ad un legno più chiaro per chi ama i colori caldi o, al contrario, ad un bel piano in marmo per un effetto più freddo.

I colori da abbinare al grigio

Passiamo ai migliori abbinamenti da fare con il grigio. La premessa è che quasi tutti i colori stanno bene con le principali sfumature di grigio, proprio perché è una tinta molto neutra. Possiamo quindi dare libero sfogo alla fantasia e scegliere le nostre tonalità preferite per dare un tocco di colore ad ogni stanza. Uno degli abbinamenti più classici e intramontabili, in grado di valorizzare ogni ambiente, è quello con il bianco: l’effetto è molto raffinato, soprattutto con i grigi più scuri, e contribuisce ad illuminare la stanza, dando una sensazione di calore.

Chi ama le tinte neutre e rilassanti può scegliere il blu, da abbinare al grigio in ogni sua sfumatura. Va da sé che le tonalità più scure di blu stanno meglio con i grigi chiari e viceversa: un bell’azzurro si presta davvero moltissimo a fare da complemento ad una parete color ardesia. Particolarmente elegante è anche il rosa, sia nella versione pastello (si addice soprattutto ai grigi scuri) che in quella più fluo, perfetta per fare da contrasto contro una parete chiara. Il risultato è sicuramente molto raffinato anche in questo caso.

Sempre tra le tinte pastello, al grigio si abbina molto bene il verde salvia, che dona un effetto rilassante soprattutto in camera da letto e in bagno: provare per credere. Infine, si può osare con dei colori più vivaci, per chi ama i forti contrasti. Spazio allora a tonalità come il rosso bordeaux, il rosso fuoco e il giallo senape, che ravvivano l’ambiente anche se presente in pochi dettagli. Non c’è dunque che l’imbarazzo della scelta nel trovare la palette di colori giusta per ogni casa, se la tinta di base a cui abbinarla è il grigio in ogni sua variante.

Il legno più adatto per il grigio

Infine, non ci resta che scoprire qual è il legno migliore da abbinare al colore grigio. Che si tratti dei mobili o del parquet, questo materiale è uno dei più versatili in assoluto, in grado di valorizzare ogni stanza in maniera efficace. Ci sono diverse possibilità che soddisfano tutte le esigenze. Ad esempio, con un grigio chiaro si può optare per delle nuance di legno più scure, come il noce o il mogano: il contrasto è assicurato, così come l’effetto accogliente. Mentre ad una parete grigio scuro si può abbinare un legno dalle tonalità chiare, come il rovere sbiancato o il pino.

Per chi non teme l’effetto freddo, si può infine andare con una palette di grigi diversi sia per le pareti e l’arredamento che per il legno. Immaginate un soggiorno dalle pareti grigio perla, con un divano in tessuto color antracite e un parquet grigio chiaro: il risultato è estremamente elegante e raffinato, anche se forse non adatto proprio a tutti. L’ideale sarebbe, in questo caso, utilizzare dei colori caldi per i dettagli e ravvivare così un po’ l’ambiente.