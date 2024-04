Abito da sposo: quali colori scegliere nel 2024

Fonte: iStock Abito da sposo

L’outfit nuziale della sposa è universalmente riconosciuto come il protagonista assoluto di ogni matrimonio che si rispetti. Tuttavia è importante che anche lo sposo scelga con cura il suo abito, e si appresti a vivere il giorno del “sì” con un look all’altezza della situazione.

Se per quanto riguarda i modelli da sfoggiare la scelta ricade spesso su completi eleganti e smoking, in fatto di colori la decisione potrebbe rivelarsi più ardua. Selezionare con cura la nuance del proprio outfit potrebbe rivelarsi per gli sposi un’impresa piuttosto ardua, soprattutto per i meno modaioli. Ma quali sono i migliori colori per un abito da sposo? Vi sveliamo quali scegliere nel 2024.

Come scegliere il colore per un abito da sposo

Esattamente come l’abito della sposa, anche quello dello sposo è chiamato a soddisfare una serie di criteri in vista del grande giorno. Il primo dilemma con cui ogni groom to be è chiamato a confrontarsi riguarda la scelta del colore: se le future mogli optano nella maggior parte per il bianco o sfumature simili, i loro consorti hanno invece a propria disposizione un ventaglio cromatico decisamente più ampio.

Le tonalità di un abito, infatti, possono farsi portatrici anche di significati particolari, e devono essere in linea con lo stile della cerimonia. Che abbiate organizzato un matrimonio in stile rustico o delle nozze industrial chic, il tema dei fiori d’arancio potrebbe influenzare non poco la scelta del colore del vostro abito.

Un secondo fattore da non sottovalutare è rappresentato chiaramente dal gusto personale e dall’aspetto dello sposo, che deve essere valorizzato con una palette ad hoc. Ad esempio, se avete una carnagione olivastra saranno maggiormante adeguati per voi abiti di colori caldi, mentre per un colorito più chiaro o un sottotono di pelle freddo sono consigliate nuance brillanti come blu o grigio.

Infine, alcuni groom to be potrebbero scegliere di puntare su nuance che siano in qualche modo complementari con l’abito della sposa o che riflettano lo spirito della stagione scelta per i fiori d’arancio. In ogni caso, la priorità assoluta è che ci si senta a proprio agio con il colore indossato, anche qualora non dovesse essere perfettamente in linea con i trend previsiti dagli esperti.

Quali sono i colori per l’abito da sposo nel 2024

Il 2024 è un anno particolare per il settore del wedding: le limitazioni imposte dalla pandemia Covid19 sono solo un lontano ricordo, e la voglia di sperimentare a 360 gradi è più forte che mai. Oltre che in fatto di bomboniere e torte nuziali, gli esperti parlano di grandi novità anche per quanto riguarda gli abiti degli sposi.

Se per le bride to be l’anno corrente vede un singolare mix di romanticismo e originalità, i futuri mariti si troveranno invece a scegliere tra colori molto differenti per il loro outfit nuziale: dalle opzioni intramontabili a quelle più sofisticate, ecco quali sono i trend del 2024.

I colori classici e tradizionali

Per un matrimonio tradizionale e senza tempo, colori come il nero, il blu navy o il grigio carbone sono dei veri e propri must. Si tratta infatti di nuance naturalmente eleganti, che contribuiranno a rendere il look dello sposo formale e impeccabile. Nel caso di cerimonie serali, si può optare anche per sfumature più scure.

Colori pastello per la primavera

Esattamente come la palette nuziale, anche gli abiti degli sposi di primavera sono destinati, secondo gli esperti, a sposare le tonalità pastello di stagione. Le più indicate? Azzurro o grigio chiaro, ideali per un look fresco e leggero. Gli sposi più “coraggiosi”, infine, potrebbero puntare anche su un soft pink, in piena linea con lo stile Barbiecore.

Toni rustici e naturali

I colori che si ispirano alla terra e alla natura come il marrone chiaro, il grigio chiaro o il verde muschio, sono perfetti se avete organizzato un matrimonio dallo stile rustico o in uno spazio aperto. Potete anche scegliere di personalizzarli, eventualmente, con accenti ed accessori dai colori brillanti per un tocco più vivace.

Nuance chiare per l’estate

State organizzando un matrimonio in spiaggia? Per l’occasione puntate su sfumature chiare come beige, color crema o azzurro. Queste tonalità non solo si adattano perfettamente all’ambiente marino, ma permetteranno agli sposi di mantenersi “più freschi” in presenza di temperature torride.

Colori moderni e contemporanei

Per una cerimonia moderna o dall’impronta contemporanea, lo sposo è chiamato a sfoggiare uno stile alternativo rispetto a quanto richiede la tradizione. Spazio, quindi, a colori sgargianti come il borgogna, il verde foresta o il blu cobalto, ideali per cerimonie organizzate in location come musei o spazi industrial chic.

Tonalità alternative al bianco

Per molti sposi è importante coordinare il proprio outfit a quello della sposa. Ciò non vuol dire che si debba puntare sul bianco, ma su colori che siano complementari e che non spostino l’attenzione dalla futura moglie. Su tutte, il marrone e le sue varianti. Fatta eccezione per i matrimoni in spiaggia, infatti, il galateo dei fiori d’arancio prevede che i groom to be rinuncino ad un look total white, da sempre considerato prerogativa assoluta delle spose.

Che colori scegliere per gli accessori dello sposo

Dopo aver selezionato il colore dell’abito, per gli sposi un’altra sfida potrebbe essere rappresentata dalla scelta degli accessori. La cravatta, il papillon, il fazzoletto da taschino o la boutonniere dovranno abbinarsi allo stile dell’outfit, e aggiungere anche un tocco di colore.

Le alternative sono due: si può giocare sulle scale di sfumature, abbinando dettagli in tonalità più scure rispetto a quella dello stesso abito, oppure puntare su colori neutri come il nero o il bianco. Per gli sposi che sono alla ricerca di un tocco originale, invece, c’è la possibilità di giocare con i contrasti: per un abito blu, ad esempio, scegliete dettagli arancioni; mentre per un completo grigio puntate su giallo e viola.

Infine, tra le nuance classiche per gli accessori, impossibile non citare l’oro e l’argento: il primo, da abbinare a tonalità calde, il secondo, invece, perfetto per completare nuance fredde come il blu. Anche in questo caso, bisogna sempre tenere in considerazione il tessuto e lo stile dell’abito per un ensemble pienamente riuscito.