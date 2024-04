Matrimonio in primavera: idee per gli inviti

Fiori, colori pastello e illustrazioni a tema: come realizzare dei perfetti inviti per un matrimonio in primavera

Fonte: 123rf Partecipazioni di matrimonio di primavera

Se avete deciso di organizzare un matrimonio in primavera, è necessario che ogni dettaglio della cerimonia sia in linea con la stagione del vostro “sì”. Non solo gli abiti e le decorazioni, ma anche gli inviti nuziali dovranno racchiudere quindi in sé lo spirito dello springtime.

Siete a corto di idee per la vostra wedding stationery? Ecco qualche suggerimento per realizzare degli inviti perfetti per un matrimonio in primavera.

Come realizzare degli inviti di matrimonio in primavera

La wedding stationery è una delle componenti più importanti nell’allestimento di un matrimonio. Gli inviti sono infatti un vero e proprio biglietto da visita per una cerimonia, e forniranno ad ospiti ed invitati indizi importanti sull’estetica nuziale prescelta.

Nel caso di un matrimonio in primavera, ad esempio, le partecipazioni nuziali dovranno racchiudere in sé lo spirito della stagione. Molti sposi si affidano quindi a colori pastello e delicati, insieme ad una cascata di decorazioni floreali su carta. Ma non solo: altre coppie, infatti, preferiscono nuance brillanti per le loro nozze dall’impronta moderna e contemporanea. In definitiva, poiché la primavera è tradizionalmente associata alla rinascita, le opzioni per celebrarla sono quasi infinite.

Il tipo di design prescelto per le vostre partecipazioni di primavera, in ogni caso, vi aiuterà a definire il tono per il vostro giorno del sì: dai colori ai dettagli più originali, ecco qualche idea per regalare un tocco originale ai vostri inviti.

Le opzioni per gli inviti di nozze più colorati

Giocare con la palette primaverile è uno dei modi più semplici per realizzare gli inviti perfetti per un matrimonio a tema: le nuance da scegliere sono infinite, così come i possibili accostamenti.

Intramontabili colori pastello

Azzurro, rosa e accenti neutri sono perfetti per la primavera. Utilizzate questa palette nei vostri inviti, meglio se abbinata ad un design minimal e semplice.

Un tocco di blu

Scegliete il blu, in tutte le sfumature, come protagonista assoluto delle vostre partecipazioni nuziali: puntate sulle variazioni più scure per il font, e selezionate un chiarissimo azzurro per la carta.

Sfumature di gold

Il dorato è sempre una buona idea. Anche in primavera. Se lo scegliete come colore predominante nella palette delle vostre partecipazioni, provate ad abbinarlo ad illlustrazioni relative al mondo animale, come api, farfalle e leoni.

Nuance brillanti

Le delicate sfumature pastello non sono l’unica opzione da considerare per i vostri inviti primaverili: per una cerimonia moderna, ad esempio, lasciatevi ispirare da font con colori sgargianti, illustrazioni floreali e nuance vivaci.

Mix and match

Amate i contrasti? Nulla vi vieta di affiancare ai colori pastello delle tonalità di diverso tipo. Qualche esempio? Accenti color oro e sfondo scuro potrebbero essere un ottimo abbinamento, soprattutto per una cerimonia industrial chic.

Decorazioni e dettagli in stile spring per le partecipazioni

Gli elementi e i simboli tipici della primavera possono essere integrati in un invito di matrimonio in modi molto differenti: lasciate che fiori ed elementi naturali diventino i vostri migliori alleati!

Flower power

Primavera è da sempre sinonimo di fiori e boccioli variopinti: perché, quindi, non renderli protagonisti assoluti dei vostri inviti nuziali? Provate ad aggiungere un tocco di colore (e profumo) con degli inserti di fiori essiccati o foglie da inserire sulle vostre partecipazioni nuziali.

Merletti e nastri

Accenti pastello, font eleganti ed illustrazioni a tema primaverile si sposano benissimo con bordi merlettati: un particolare perfetto per regalare un tocco spring e chic alla vostra wedding stationery.

Francobolli e sigilli vintage

Cercate delle partecipazioni che ricordino la primavera sotto tutti i punti di vista? Puntate su cera e sigilli colorati, magari abbinando un font delicato ed una busta esterna finemente decorata.

Un tocco di legno

I dettagli fanno la differenza. Anche quando si parla di inviti di nozze. Oltre a fiori e foglie, anche altri elementi naturali, come il legno, potrebbero rivelarsi degli ottimi alleati. Provate a posizionare dei piccoli inserti sui bordi, magari intrecciandoli con dei nastri colorati.

Oro e dettagli botanici

Sognate di integrare decorazioni colorate nei vostri inviti di nozze senza tuttavia esagerare con i toni brillanti? Puntate su una palette di sfumature dorate, ed abbinatela ad illustrazioni d’ispirazione botanica per un tocco minimal e retrò.

Inviti di matrimonio in primavera: le varianti minimal

Per quanto la bella stagione sia tradizionalmente associata ad un trionfo di profumi e colori, nulla vi vieta di ricorrere ad uno stile minimal per i vostri inviti. Che gli ospiti potrebbero decisamente apprezzare.

Il classico black and white

Se non siete affascinati né da colori brillanti né da dettagli elaborati, potete mantenervi sul semplice con uno sfondo bianco ed un font scuro, magari aggiungendo un tocco elegante grazie ad una calligrafia più elaborata.

Uno script neutro e delicato

Se state pensando di organizzare un matrimonio formale ed elegante, affidatevi allo stesso stile per i vostri inviti di nozze. Un font in toni neutri abbinato ad uno sfondo bianco restituirà ai vostri inviti un tocco elegante e delicato, assolutamente perfetto per la primavera.

Gli inviti con un tocco artistico

L’arte e la primavera sono sempre andate d’accordo, tanto che la bella stagione è stata spesso al centro delle opere di celebri pittori e fotografi. Perché non approfittare, quindi, per regalare un tocco più artistico alle vostre partecipazioni di nozze? Soprattutto se uno degli sposi se la cava bene con tavolozza e pennelli.

Il trionfo dell’acrilico

Gli inviti realizzati con colori acrilici riescono ad essere moderni e contemporanei allo stesso tempo, oltre che molto resistenti. Questa tecnica, inoltre, è perfetta per creare illustrazioni vivaci e dai colori brillanti, che ritraggano paesaggi e campi fioriti tradizionalmente associati alla primavera. Vi aiuterà, quindi, a realizzare delle partecipazioni dal tocco deciso e originale.

La delicatezza dell’acquerello

Se sognate degli inviti di matrimonio delicati e dall’allure evocativa, non potete che scegliere l’acquerello. Provate, ad esempio, a realizzare con questa tecnica dei fiori astratti o dei piccoli dettagli che ricordino la primavera, scegliendo una palette di colori che includa i toni del bianco e dell’azzurro. Abbinate quindi le partecipazioni ad una busta dalle tinte pastello, ed otterrete una wedding stationery degna delle migliori gallerie d’arte.