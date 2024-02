Come allestire un matrimonio a tema San Valentino

Fonte: 123rf Matrimonio a tema San Valentino

Celebrare un matrimonio ispirato a San Valentino è la soluzione perfetta per le coppie più romantiche. Scegliere una data vicina alla festa degli innamorati regalerà un tocco ancor più poetico ai vostri fiori d’arancio, trasformandoli in una glorificazione dei sentimenti e della passione nel senso più ampio del termine.

È chiaro che delle nozze celebrate in prossimità del 14 febbraio debbano riflettere a pieno lo spirito della festa più romantica dell’anno, includendo decorazioni, palette nuziale e colonna sonora ad hoc. Come organizzare quindi un matrimonio a tema San Valentino? Ecco qualche consiglio per voi.

Come organizzare un matrimonio a tema San Valentino

Festa romantica per eccellenza, San Valentino è da sempre associata alla celebrazione dell’amore in tutte le sue forme. Una ricorrenza speciale e, all’occorrenza, anche un originale tema di matrimonio per le coppie più sentimentali. Organizzare dei fiori d’arancio ispirati al 14 febbraio potrebbe rivelarsi però piuttosto difficile: per districarsi tra le moltissime icone associate a questo giorno occorre un accurato brainstorming, accompagnato ad una pianificazione molto dettagliata.

Il consiglio degli esperti è di cominciare a lavorare su una palette di colori di riferimento, a cui abbinare non più di due simboli: potrebbe trattarsi dei classici cuori, ma anche delle lettere XO, tradizionalmente associate ai baci. Una volta stabiliti i dettagli principali, potrete quindi passare alla cura di fiori, wedding stationery e table setting.

Non perdete tuttavia di vista il fulcro della cerimonia: quello di celebrare la vostra storia d’amore nel modo più romantico possibile. La vostra relazione deve diventare protagonista assoluta dell’evento, e va raccontata attraverso dettagli e decorazioni. Ad esempio potete includere nel menù una pietanza che avete consumato la sera del vostro primo appuntamento, un drink personalizzato con i vostri nomi o dei piccoli gadget per gli invitati che parlino delle vostre passioni.

I particolari da curare per un matrimonio a tema San Valentino

Avete deciso di organizzare un matrimonio ispirato al 14 febbraio, ma non sapete quali dettagli curare per regalare un tocco extra di romanticismo alle vostre nozze? Ecco qualche consiglio per trasformare il vostro ‘sì’ in una grande festa di San Valentino.

La palette nuziale per l’occasione

Nell’organizzare un matrimonio a tema San Valentino, il primo particolare da curare è senza dubbio la palette nuziale: stabilire i colori di riferimento è infatti fondamentale per poter poi scegliere allestimenti e decorazioni. Le nuance di riferimento per delle nozze ispirate al 14 febbraio sono ovviamente il rosso ed il rosa, da usare singolarmente o abbinate. Nulla vi vieta, comunque, di mixare questi colori con delle tinte neutre: il bianco e le sue varianti si sposano molto bene con il pink & red.

Una cascata di fiori

Le rose sono tra i regali più gettonati nel giorno di San Valentino, e non possono che rappresentare anche il fiore più adatto per impreziosire un matrimonio ispirato al 14 febbraio. Scegliete boccioli rosa e rossi per gli addobbi in Chiesa ed i centrotavola, e non dimenticate di chiedere al vostro fiorista di fiducia di realizzare un arco da cerimonia che regali uno sfondo più romantico al vostro ‘sì’.

Concedetevi, infine, un tocco più originale per il bouquet della sposa. Un consiglio? Abbinate rose, peonie, ranuncolo e campanule rosa a fiori di scabiosa color borgogna. L’effetto ‘wow’ è assicurato.

Drink e menù a tema San Valentino

Sono i dettagli a fare la differenza. Soprattutto quando si parla di menù. Divertitevi a sperimentare con drink di colore rosa da servire per aperitivo, o delicati vini rosè da abbinare alle portate principali. Anche tartine e pizzette a forma di cuore contribuiranno a regalare un tocco più romantico al vostro banchetto di nozze.

Sono comunque soprattutto i dolci a giocare un ruolo da protagonisti per un matrimonio a tema San Valentino. Oltre ad una confettata rigorosamente pink & red, pensate ad un angolo da dedicare a macarons e cupcakes, da decorare sempre con i colori di riferimento. Infine, la torta, da impreziosire con disegni a forma di cuore o delicate roselline di pasta di zucchero.

I look nuziali ispirati al 14 febbraio

Un look ispirato all’amore passa attraverso molteplici declinazioni. Nel caso delle spose, la soluzione più gettonata riguarda abiti dall’inconfondibile sapore romantico: via libera, quindi, a tulle, maniche a sbuffo e gonne voluminose. Se volete includere degli accenti di rosa o di rosso al vostro outfit nuziale, sbizzarritevi con gli accessori: le scarpe colorate sono un vero e proprio must, ma anche fermagli e guanti in pizzo potrebbero rivelarsi degli ottimi alleati di stile.

Gli sposi, invece, potrebbero puntare su uno smoking color borgogna, oppure giocare con cravatte e papillon pink, magari impreziosendo il proprio look con una deliziosa bottoniera a forma di cuore. Il rosa potrebbe infine rivelarsi il colore perfetto per gli abiti delle damigelle: nelle sue varianti cipria e antico per le più sofisticate, oppure confetto per un look ispirato alle favole.

La wedding stationery red & pink

Non è necessario che i vostri inviti per il matrimonio siano ricoperti di cuoricini: sarà sufficiente optare per dei cartoncini di colore rosa e rosso, da impreziosire eventualmente con un font dorato. Per una wedding stationery che celebri l’amore a 360 gradi, un’idea carina potrebbe essere quella di includere nella busta di ciascun invitato una citazione romantica. Potete scegliere aforismi, versi di poesie famose o di celebri canzoni: gli ospiti non potranno far altro che apprezzare.

Decorazioni e allestimenti a tema love

In quanto alle decorazioni, tanto nella location del rito che in quella del banchetto, potrete passare al vaglio moltissime opzioni. Per una cerimonia eclettica e vivace, potete affidarvi a delle lettere con luci a led per comporre la scritta Love: un’idea romantica ed originale, che potrebbe fungere anche da perfetta postazione selfie per i vostri invitati. Anche dei piccoli palloncini a forma di cuore potrebbero rivelarsi un’ottima soluzione per regalare un tocco pop e romantico al tavolo degli sposi.

Una colonna sonora super romantica

Infine, la colonna sonora dell’evento non può che essere estremamente romantica. Se per il primo ballo degli sposi potete puntare su un brano a cui siate particolarmente legati, per completare la playlist potete farvi aiutare dai vostri invitati. Chiedete a ciascuno di scrivere la propria canzone d’amore preferita sulla response card di nozze: includerle tutte nella colonna sonora del vostro giorno più bello sarà uno splendido modo per omaggiare anche i vostri cari e i loro ricordi.