L’arrivo di febbraio porta con sé uno degli appuntamenti più attesi per i nostri lettori romantici. Stiamo parlando del giorno di San Valentino, conosciuto anche come la festa degli innamorati per antonomasia.

C’è chi non gli dà poi così tanta importanza, del resto chi trascorre la quotidianità in compagnia della sua dolce metà sa bene che non c’è bisogno di un giorno in calendario per celebrare l’amore, e chi invece approfitta di questa ricorrenza per trascorrere del tempo con il partner tra dolcezze, romanticherie e cuori in ogni dove.

Immancabile, poi, è il regalo di San Valentino. Molto più di un semplice “pensiero”, ma un vero e proprio oggetto che suggella i sentimenti e le promesse nel giorno dedicato all’amore. E se credete che il vostro lui o la vostra lei non ha bisogno di un dono per avere conferma della relazione vi sbagliate: secondo una ricerca, infatti, il partner si aspetta un regalo, e anche piuttosto costoso.

Il regalo di San Valentino non è una convezione

I più ribelli alle regole dipingono San Valentino come l’ennesima festa figlia del consumismo. Pur non volendo infrangere i sogni dei più romantici, non possiamo negare che c’è un vero e proprio business intorno alla festa degli innamorati che comincia proprio con il regalo tanto atteso.

Che sia atteso e desiderato lo confermano anche alcune recenti indagini raccolte dal New York Post che hanno svelato qual è il prezzo medio per il regalo perfetto di San Valentino. E, vi anticipiamo, che almeno in questa occasione il pensiero davvero non basta da solo.

Secondo un sondaggio condotto da Trustpilot, il costo medio di un regalo è di circa 157 euro. E non è tutto perché, sempre secondo il sito web di recensioni, le persone sono destinate ad accumulare debiti sulla loro carta di credito pur di rendere questo giorno speciale.

Secondo Bureau of Labor Statistics, il costo medio di una serata romantica, con tanto di cena e brindisi, può arrivare a far spendere alla coppia, o al partner che si occuperà di questa sorpresa, circa 200 euro.

L’importanza di un regalo per celebrare l’amore

Secondo Gary Chapman, autore del best seller I 5 linguaggi dell’amore, i regali rappresentano una dimostrazione di amore e presenza all’interno della relazione. Certo, può sembrare un discorso superficiale, eppure per molte persone un dono può trasformarsi nella conferma o nell’espressione di ciò che si prova. Il motivo? Volendo essere romantici ipotizziamo che l’apprezzamento del gesto sia più legato all’impegno e al tempo che si è scelto di dedicare a una persona piuttosto che al regalo in sé.

Eppure, sempre secondo Trustpilot, c’è una percentuale di persone disposte persino a mettere in dubbio la propria relazione in assenza di questo. Il 10% delle persone coinvolte nel sondaggio, infatti, ha affermato che lascerà il proprio fidanzato se non riceverà un regalo. Non stupisce, dunque, sapere che un quarto degli intervistati si è detto disposto a sacrificare i propri interessi pur di organizzare una serata romantica.

Il rovescio della media c’è, e per fortuna. Secondo la piattaforma di recensioni, infatti, il 21% delle persone preferirebbe che il proprio partner spendesse i soldi per se stesso e non per un regalo da consegnare nel V-Day. Speriamo dunque che il vostro partner faccia parte di questa percentuale.