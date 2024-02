Come realizzare un centrotavola per San Valentino

Candele rosse, petali di rosa e tanto romanticismo: ecco alcune idee originali e divertenti per realizzare un centrotavola per la sera di San Valentino

Fonte: iStock Idee originali per realizzare un centrotavola per San Valentino

San Valentino, la festa degli innamorati: se è vero che non serve un’occasione per celebrare l’amore, a tutti noi fa piacere essere un po’ più coccolati approfittando di questa giornata speciale. Come trascorrerla? C’è chi preferisce organizzare un viaggetto e chi invece non ha molte pretese: una passeggiata e poi una cenetta a lume di candela, meglio se in un’atmosfera romantica a casa propria, per vivere il momento in perfetta intimità. Se state preparando tutto per la sera di San Valentino, ecco qualche idea originale per realizzare un centrotavola fai da te.

Centrotavola fai da te: le idee per San Valentino

Se volete fare una sorpresa alla vostra dolce metà e organizzare una romantica cenetta per San Valentino a casa vostra, è importante prestare attenzione alla mise en place: approfittatene per mettere una bella tovaglia bianca, per tirare fuori il servizio “buono” di piatti e per creare un’atmosfera speciale. In questa serata speciale, dedicata agli innamorati, niente illuminazione elettrica. Potrete quindi sbizzarrirvi con le candele per rendere la vostra cena molto più romantica. E allora, perché non creare un bel centrotavola con le vostre mani? Vi servirà non solamente per fare un po’ di luce, ma anche per trasformare la vostra tavola. Vediamo come fare.

Vaso di fiori

L’idea più semplice, ma mai banale, consiste nel preparare un bellissimo vaso di fiori: è l’ideale per chi non sa mai cosa fare e non se la sente di cimentarsi in qualche attività manuale. Prendete dunque un vaso trasparente e decoratelo un po’, giusto per renderlo speciale. Potete semplicemente incollarvi sopra dei cuoricini realizzati con il cartoncino o con il feltro, aggiungendo un tocco di glitter qua e là. Infine, riempitelo a metà d’acqua e mettetevi dentro un mazzo di fiori, a scelta tra i vostri preferiti – anche se le rose, ovviamente, vanno per la maggiore. Posizionate il vaso a centro tavola e non dimenticate di aggiungere un paio di candele bianche. Il gioco è fatto!

Bouquet in scatola

Sicuramente più originale è l’idea di realizzare un bouquet in scatola: procuratevi una di quelle scatole rotonde di latta che solitamente contengono i biscotti, togliete il coperchio e rivestitela con della carta romantica. Al suo interno, inserite un tulle bianco facendo in modo che ne rimanga una buona parte in eccesso a penzolare di fuori. Ora potete riempire la scatola con boccioli di rosa, tagliando cortissimo il loro gambo. Se non riuscite a sistemarli come si deve, sagomate un pezzo di spugna per fiori a forma rotonda, inserendola dentro la scatola e infilandovi i boccioli con il loro gambo tagliato corto. Aggiungete un nastro sulla scatola e posizionate tutto sopra un vassoio, circondandola con delle piccole candele bianche.

Candele romantiche

Se non amate particolarmente i fiori e preferite le candele, procuratevene diverse di colore bianco e rosso. Potete così sbizzarrirvi nel creare delle composizioni romantiche, sistemandole a forma di cuore su un piatto o su un vassoio. Oppure, in maniera ancora più semplice, mettetele alternate a poca distanza l’una dall’altra, lasciando spazio tra di loro per aggiungere qualche altra decorazione (un rametto di lavanda profumata, o dei cuoricini ritagliati nel feltro, incollati su un bastoncino e infilati dentro un pezzetto di spugna per fiori).

Candele galleggianti

Un’altra idea super romantica consiste nel preparare un centrotavola con delle candele galleggianti: acquistatene alcune di piccole dimensioni, scegliendole bianche e rosse. Quindi preparate un contenitore di vetro piuttosto alto (un vaso va benissimo), riempitelo d’acqua per più di metà e sistemate le candele al suo interno. Accendetele al momento di sedervi a tavola per avere un’atmosfera estremamente romantica. Potete poi aggiungere qualche altra decorazione, come dei petali di rosa da far galleggiare sull’acqua.

Petali di rosa

A proposito di petali di rosa, perché non usarli in maniera originale? Dopo aver messo a tavola la tovaglia bianca, al centro create un bel cuore con tanti petali rossi – potete eventualmente aiutarvi con una sagoma di cartone per ottenere un risultato migliore. Al centro, accendete una candela bianca poggiata su un piattino o su un candelabro elegante. Se preferite, potete aggiungere anche un mazzolino di rose. L’idea è semplicissima da realizzare, ma è davvero molto romantica e di sicuro effetto.

Gabbietta romantica

Avete presenti quelle graziose gabbiette bianche per gli uccellini, che si trovano spesso nei negozi di oggettistica o in quelli d’antiquariato (e che nella maggior parte dei casi hanno solo scopi decorativi)? Potete sfruttarne una per preparare il vostro centrotavola: sistematela sopra la tovaglia, aprite lo sportellino e mettetevi dentro una manciata di petali di rosa, sopra i quali disporre delle candele bianche e rosse. Potete poi decorarla all’esterno con delle rose o un bel fiocco sulla cima. Se non trovate la gabbietta, potete realizzare un centrotavola simile usando una di quelle lanterne decorative che vanno tanto per Natale.

Cupola con rosa

Semplice, eppure molto romantica: procuratevi una cupola di vetro (anche questa si trova facilmente nei negozi di oggettistica, tra gli utensili per la cucina e la tavola), possibilmente abbastanza alta e stretta. Sistematela a centro tavola e, al suo interno, mettete una rosa in piedi, infilata con il gambo in un pezzetto di spugna per fiori. Mimetizzate quest’ultimo con qualche petalo di rosa e delle foglioline verdi, quindi coprite il tutto con la cupola. Accanto ad essa, mettete delle candele bianche per creare un’atmosfera romantica.

Fragole con panna

E se preparaste un centrotavola goloso? Prendete delle fragole, togliete i piccioli e sistematele “a testa in giù”, con la parte più larga su un piatto bianco di grandi dimensioni. Potete disporle creando un bel cuore, in modo da rendere tutto ancora più romantico. Con un coltellino, incidete le fragole facendo quattro “spicchi” e allargandoli leggermente verso l’esterno. Riempitele dunque di panna montata. Al centro del piatto, sistemate qualche candela rossa e bianca, da accendere quando sarete a tavola. Preparatevi a gustare questa prelibatezza.