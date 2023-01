Frasi per San Valentino, le più romantiche e passionali da dedicare al partner

Fonte: iStock Le frasi più romantiche per San Valentino

Il giorno di San Valentino è dedicato all’amore, in ogni sua forma e colore: come da tradizione, gli innamorati si regalano qualche ora da trascorrere insieme e una bella cena per festeggiare la loro relazione. È un’occasione simbolica per sorprendere il proprio partner (anche se, lo sappiamo bene, l’amore lo si dimostra ogni giorno, anche nelle piccole cose). Tra un mazzo di fiori e una scatola di cioccolatini, c’è sicuramente un’altra cosa che non può proprio mancare: un bel bigliettino d’amore.

Se quest’anno vuoi lasciare a bocca aperta la tua dolce metà, preparane uno davvero speciale. Via libera alla fantasia, tra cuoricini e cartoncini colorati che celebrano l’amore. Ma soprattutto concentrati sulla ricerca di una bella frase da dedicare alla persona che ami. Vuoi un augurio particolare e indimenticabile? Su DiLei abbiamo raccolto alcune bellissime citazioni famose da cui trarre spunto, per essere sicuri di conquistare ancora una volta il tuo partner.

Frasi San Valentino brevi

Oggigiorno i social sono tutto: anche a San Valentino, moltissime coppie non perdono occasione per condividere una bella foto e catturare così l’attenzione dei propri follower. Impreziosisci il tuo scatto romantico con una bella citazione d’autore. Lasciati ispirare da queste frasi brevi per San Valentino, perfette come didascalia per il tuo post ricolmo d’amore.

San Valentino: un’opportunità in più per amare, amarsi e lasciarsi amare. (Jean-Paul Malfatti)

Se so cos’è l’amore, è grazie a te. (Herman Hesse)

C’è tutta una vita in un’ora d’amore. (Honoré de Balzac)

L’amore è il più grande ristoro della vita. (Pablo Picasso)

Le vere storie d’amore non hanno mai fine. (Richard Bach)

Quando si comincia ad amare si comincia a vivere. (Madeleine de Scudéry)

L’amore non è mai sbagliato. (Melissa Etheridge)

Che cosa resta della vita, se non l’aver amato? (Victor Hugo)

Quando non si ama troppo, non si ama abbastanza. (Roger de Bussy-Rabutin)

Eravamo insieme. Tutto il resto l’ho dimenticato. (Walt Whitman)

Abbiamo amato un amore che era più dell’amore. (Edgar Allan Poe)

Non ami qualcuno perché è perfetto. Lo ami nonostante non lo sia. (Jodi Picoult)

L’amore è composto da un’unica anima che abita due corpi. (Aristotele)

Ti amo più della mia stessa pelle. (Frida Kahlo)

Dove c’è amore, c’è vita. (Mahatma Ghandi)

Il cuore ha le sue ragioni di cui la ragione non sa nulla. (Blaise Pascal)

Amore è là dove si può dire tutto o non occorre dire nulla. (Henry Albert Harper)

Ogni volta che ami, ama profondamente come se fosse per sempre. (Audre Lorde)

Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare accanto a lui. (Albert Camus)

Il miglior tonico esistente è l’amore. (Jorge Amado)

L’amore è qualcosa di eterno. Il suo aspetto può cambiare, ma non la sua essenza. (Vincent Van Gogh)

Frasi San Valentino per lui

Vuoi far sapere al tuo uomo che è davvero speciale, che è l’unica persona che vorresti mai avere al tuo fianco, nei momenti belli e in quelli più bui? Ecco un’ampia scelta di bellissime frasi di San Valentino per lui, da dedicare al tuo partner e farlo sentire importante. Perché questo giorno è incentrato sul vostro amore, e in questo modo lo conquisterai sicuramente.

L’amore è un simbolo di eternità. In questo San Valentino la mia speranza e il mio desiderio è che il nostro amore sia per sempre. (Catherine Pulsifer)

Ti amo col respiro, i sorrisi e le lacrime di tutta la mia vita. (Elizabeth Barrett Browning)

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. (Emily Brontë)

Le tue parole sono il mio cibo, il tuo respiro è il mio vino. Sei tutto per me. (Sarah Bernhardt)

Io ti amo, tu mi ami, questo è ciò che vuole il mio cuore; tu mi ami, io ti amo, questa è la vera felicità. (Marie-Jeanne Roland de la Platière)

Ho visto che eri perfetto, e quindi ti ho amato. Poi ho scoperto che non eri perfetto e ti ho amato ancora di più. (Angelita Lim)

Non posso tenerti legato, anche se tu sei mio. Perciò tienimi legata tu, così che la terra e il cielo capiscano che io sono tua. (Christina Rossetti)

In tutto il mondo non c’è per me un cuore come il tuo. In tutto il mondo non c’è amore per te come il mio. (Maya Angelou)

La cosa più straordinaria che abbia fatto nella mia vita è stato innamorarmi di te. Non sono mai stata così completa, così appassionatamente amata e così ferocemente protetta. (Susan Kelechi Watson)

Il vero amante è un uomo che può emozionarti baciandoti la fronte o sorridendoti negli occhi o semplicemente fissando il vuoto. (Marilyn Monroe)

Sei il mio Valentino perché porti amore nella mia vita ogni giorno. Ti amo di più ogni giorno, in ogni modo. (Kate Summers)

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. (Frida Kahlo)

Ho trovato per la prima volta ciò che posso veramente amare. Ti ho trovato. (Charlotte Brontë)

Perché non era nel mio orecchio che hai sussurrato, ma nel mio cuore. Non sono state le mie labbra che hai baciato, ma la mia anima. (Judy Garland)

Fu il tuo bacio, amore, a rendermi immortale. (Margaret Fuller)

Frasi San Valentino per lei

Una frase romantica è tutto quello di cui la tua partner ha bisogno: fiori e cioccolatini sono solo un contorno (sicuramente gradito), ma è l’amore ad avere la meglio. Regalale allora uno di questi splendidi aforismi ricchi di passione e dolcezza, così da rendere speciale il vostro giorno di San Valentino.

Ti amerò finché il mare non verrà piegato in due e steso ad asciugare. (Wystan Hugh Auden)

Ti amo terribilmente. Se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno. (Khalil Gibran)

Se vivi fino a cento anni, io voglio vivere fino a cento meno un giorno, così non dovrò mai vivere senza di te. (A.A. Milne)

Tu sei il mio cuore, la mia vita, il mio unico e solo pensiero. (Arthur Conan Doyle)

Se ti ricordi di me, allora non mi importa se tutti gli altri dimenticano. (Haruki Murakami)

Non capirà mai nessuno quanto amore ci mettevo anche solo per guardarti negli occhi. (Erri De Luca)

L’amore può essere definito con una parola. Te. (Anthony T. Hincks)

Giuro di non poter amarti più di quanto ti amo in questo momento, eppure so che lo farò domani. (Leo Christopher)

Ti ho dato il mio cuore, ora dammi il tuo. Li richiuderemo insieme e getteremo via la chiave (Frederick Saunders)

Voglio tutto di te, per sempre, io e te, ogni giorno. (Nicholas Sparks)

Se avessi un fiore per ogni volta che ti penso… potrei camminare per sempre nel mio giardino. (Alfred Tennyson)

Forse sono le nostre imperfezioni che ci rendono così perfetti l’uno per l’altra. (Douglas McGrath)

Oh, sei più bella dell’aria della sera che veste la bellezza di mille stelle. (Christopher Marlowe)

Ti amo, non solo per quello che sei ma per quello che sono quando sono con te. (Roy Croft)

Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stata, tutto ciò che devi ancora essere. (Ernest Hemingway)

Il tuo amore è per me come la stella della sera e quella del mattino: tramonta dopo il sole e sorge prima di esso. (Johann Wolfgang von Goethe)

Tutto ciò che amo perde metà del suo piacere se tu non sei là a dividerlo con me. (José Ortega y Gasset)

Come ti vidi mi innamorai. E tu sorridi perché lo sai. (Arrigo Boito)

Sei insieme la quiete e la confusione del mio cuore. (Franz Kafka)

Frasi San Valentino d’autore

Molti grandi autori e scrittori hanno vergato frasi meravigliose che parlano d’amore. In questi aforismi famosi è racchiuso tutto il romanticismo di cui avrai bisogno per far colpo sulla tua dolce metà. Sorprendi il partner regalandogli un bigliettino per San Valentino, con una di queste citazioni d’autore che gli faranno sciogliere il cuore.

San Valentino è un momento straordinario per ricordare il potere duraturo di un vero amore. (M.F. Moonzajer)

Bisogna amarsi, e poi bisogna dirselo, e poi bisogna scriverselo, e poi bisogna baciarsi sulla bocca, sugli occhi, e ovunque. (Victor Hugo)

Non conosco altra ragione di amarti che amarti. (Fernando Pessoa)

Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. (Antoine de Saint-Exupery)

Sai che sei innamorato quando non vuoi addormentarti perché la realtà è migliore dei tuoi sogni. (Dr. Seuss)

Il vero amore è camminare, mano nella mano, nella quotidianità di questo mondo. (James Russell Lowell)

Le cose più belle al mondo non possono essere viste e nemmeno toccate. Devono essere sentite con il cuore. (Helen Keller)

Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse… mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire. (William Shakespeare)

L’amore coglie sfumature invisibili a un occhio indifferente e ne trae conseguenze infinite. (Stendhal)

C’è solo una felicità nella vita: amare ed essere amati. (George Sand)

Essere amati profondamente da qualcuno ti dà forza, mentre amare profondamente qualcuno ti dà coraggio. (Lao Tzu)

Tieni l’amore nel tuo cuore. Una vita senza di esso è come un giardino senza sole quando i fiori sono morti. (Oscar Wilde)

Vorrei essere almeno la mano che ti protegge – una cosa che non ho mai saputo fare con nessuno e con te invece mi è naturale come il respiro. (Cesare Pavese)

L’amore è il nostro vero destino. Non troviamo il significato della vita da soli, lo troviamo con un altro. (Thomas Merton)

L’amore consiste in questo, che due solitudini si proteggono a vicenda, si toccano, si salutano. (Rainer Maria Rilke)

Ciò di cui abbiamo goduto una volta non lo possiamo mai perdere. Tutto ciò che amiamo profondamente diventa parte di noi. (Helen Keller)

Frasi San Valentino divertenti

San Valentino è la festa degli innamorati e, si sa, in amore conta molto anche l’ironia. Saper ridere insieme è forse il regalo più bello per una coppia: la sintonia di uno sguardo e una risata vale molto più di qualsiasi altra cosa. E allora inizia la giornata con un sorriso: dedica al tuo partner una di queste frasi divertenti per San Valentino, in modo da prendervi un po’ in giro e ritrovarvi più innamorati che mai.

Oggi è San Valentino o, come piace chiamarlo agli uomini, il giorno dell’estorsione! (Jay Leno)

Il vero amore arriva in silenzio, senza striscioni o luci lampeggianti. Se senti le campane, fatti controllare le orecchie. (Erich Segal)

L’amore è un fuoco. Ma se riscalderà il tuo cuore o brucerà la tua casa, non puoi mai dirlo. (Joan Crawford)

Tutto ciò di cui hai bisogno è l’amore. Ma un po’ di cioccolato ogni tanto non fa male. (Charles M. Schulz)

Voglio un uomo gentile e comprensivo. È chiedere troppo a un milionario? (Zsa Zsa Gabor)

L’amore è come una clessidra, con il cuore che si riempie mentre il cervello si svuota. (Jules Renard)

L’amore è molto simile a un mal di schiena. Non si vede ai raggi X, ma sai che c’è. (George Burns)

Oh, ecco un’idea: facciamo delle foto dei nostri organi interni e diamole ad altre persone che amiamo a San Valentino. Non è affatto strano. (Jimmy Fallon)

Adoro essere sposata. È così bello trovare una persona speciale che vuoi infastidire per il resto della tua vita. (Rita Rudner)

Senza San Valentino, febbraio sarebbe… beh, gennaio. (Jim Gaffigan)

San Valentino da soli, le frasi più belle

Non c’è bisogno di avere accanto una persona speciale per festeggiare San Valentino: la vera persona speciale sei tu, e stare bene con te stesso è tutto ciò di cui necessiti per guardare la vita con occhi diversi. Essere single durante il giorno dedicato agli innamorati potrebbe non essere facile, ma non dimenticare di sorridere e regalarti qualche ora solo per te. Ecco alcune bellissime frasi che ti ricorderanno quanto sei importante (e che magari ti strapperanno una risata).