Frasi divertenti sulla coppia: per ridere insieme con amore

Tra innamorati c’è grande complicità e sintonia, ma ogni tanto è normale (e persino salutare) battibeccare un po’. Litigi e piccole crisi fanno parte della vita di ogni coppia, anche quella più affiatata. E cosa c’è di meglio che riderci su, così da stemperare la tensione e ritrovare il sorriso? Forse è proprio questo il segreto di un amore sincero e longevo, che sa affrontare i piccoli e grandi ostacoli quotidiani senza mai perdere un po’ di sana ironia. D’altra parte, sappiamo bene che la vita di coppia non è mai tutta rose e fiori, caratterizzata inevitabilmente da incomprensioni e compromessi.

Non è facile vivere sotto lo stesso tetto, imparare a sopportare le abitudini e i difetti di un’altra persona – anche se si tratta di quella che amiamo più di noi stessi. Ecco perché non desideriamo altro che trovare l’amore quando siamo soli, per poi scoprire che anche insieme al nostro partner non siamo sempre sereni. L’ironia è l’arma segreta per affrontare i momenti di crisi, per ritrovare una pazienza che sembrava quasi perduta e per finalmente riscoprirsi più innamorati che mai. Insomma, ridere è tutto ciò di cui abbiamo bisogno.

E allora concediti anche tu qualche sorriso in più con la persona che ami: su DiLei abbiamo raccolto le frasi e gli aforismi famosi più divertenti, che raccontano in maniera ironica cosa significa davvero amare e vivere insieme, passando anche per spassose descrizioni sulle differenze di genere che – anche se ricche di cliché – riusciranno sicuramente a risollevarti l’umore anche nei momenti più difficili.

Frasi coppia divertenti: le più simpatiche

Si dice che non è tutto oro ciò che luccica: allo stesso modo, essere innamorati non è sempre facile. Anche quando i sentimenti non sono in discussione, vivere accanto ad un’altra persona può essere persino estenuante. Tantissimi scrittori e autori comici hanno tratto spunto dalla realtà quotidiana di una coppia qualsiasi per tirar fuori aforismi che, in fondo, rispecchiano ciò che è davvero la vita di coppia.

Il libro della vita inizia con l’immagine di un uomo e una donna in un giardino. Termina con l’Apocalisse.

Gli uomini sposano le donne con la speranza che non cambieranno mai. Le donne sposano gli uomini con la speranza che cambino. Invariabilmente ne rimangono entrambi delusi. (Albert Einstein)

La coppia è per definizione un insieme di tre persone di cui una è momentaneamente assente. (David Riondino)

Se vuoi che tua moglie ti ascolti, parla con un’altra donna; sarà tutta orecchie. (Sigmund Freud)

La coppia aperta funziona benissimo purché l’ultimo chiuda la porta. (Francesca Mazzantini)

Il modo migliore per ricordare il compleanno di tua moglie è dimenticarlo una volta. (Herbert V. Prochnow)

Certe donne preferiscono non far soffrire molti uomini contemporaneamente, e si concentrano invece su uno solo: sono le donne fedeli. (Alfred Capus)

La bellezza serve alle donne per essere amate dagli uomini, la stupidità per amare gli uomini. (Coco Chanel)

Ci sono due modi per avere ragione quando si discute con una donna, ma nessuno dei due funziona. (Will Rogers)

Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nel suo armadio, una jaguar nel suo garage, una tigre nel suo letto, e un asino per pagare tutto. (Mae West)

In una coppia è importante raggiungere l’equilibrio. Una volta ha ragione lei, una volta ha torto lui.

Se la donna fosse una buona cosa, Dio ne avrebbe una. (Sacha Guitry)

Una coppia felice non è altro che il sodalizio tra due malati della stessa malattia. (Gianni Monduzzi)

Cos’è l’amore: frasi ironiche

Anche sull’amore si può fare dell’ironia, perché nella sua complessità si ripropone spesso su modelli ben precisi che è facile individuare. E che, volente o nolente, caratterizzano un po’ tutti noi: nonostante l’uomo (e la donna) sia sempre alla ricerca dell’anima gemella, una volta trovata fa fatica ad abituarsi e a limitare la propria autonomia, sacrificandola per il bene del partner. Dei lati negativi dell’amore, dunque, non si può che ridere un po’. D’altronde, da soli non potremmo proprio stare.

L’amore consiste nell’essere cretini insieme. (Paul Valéry)

L’unica differenza tra un flirt e l’amore eterno è che un flirt dura più a lungo. (Oscar Wilde)

L’amore? Comincia con un parolone, poi tira avanti con paroline e alla fine sono parolacce. (Édouard Pailleron)

Credevo di essere innamorato: mi fischiavano le orecchie, il cuore mi batteva, ero tutto rosso. Avevo la varicella. (Woody Allen)

Essere innamorati significa sopravvalutare sproporzionatamente la differenza tra una donna e l’altra. (George Bernard Shaw)

L’amore è per i coraggiosi, tutto il resto è coppia. (Barbara Alberti)

L’amore trionfa su tutto, eccetto che sulla povertà e sul mal di mare. (Mae West)

L’amore non ha niente a che fare con l’intelligenza. (Jean Renoir)

Ci si studia tre settimane, ci si ama tre mesi, ci si bisticcia tre anni, ci si tollera trent’anni e i figli ricominciano. (Hippolyte Taine)

La bigamia è avere una moglie di troppo. La monogamia anche. (Oscar Wilde)

L’amore è solo uno sporco trucco ai nostri danni per raggiungere la perpetrazione della specie. (William Somerset Maugham)

Amo è la parola più pericolosa per il pesce e per l’uomo! (Groucho Marx)

L’amore è lo scherzo più vecchio del mondo, eppure ci cascano tutti. (Eli Dodaj)

L’amore è uno sforzo che l’uomo fa di accontentarsi di una sola donna. (Paul Géraldy)

L’amore è quello che succede ad un uomo e una donna che non si conoscono. (William Somerset Maugham)

È meglio essere infelicemente innamorati che essere infelicemente sposati. Alcuni fortunati riescono in tutte e due le faccende. (Guy de Maupassant)

Credo che l’amore sia la cosa più bella, naturale e salutare che i soldi possano comprare. (Steve Martin)

Dove non c’è vino non c’è amore. (Euripide)

L’amore ti fa fare cose pazze. Io per esempio mi sono sposato. (Buddy Sorrel)

Gli amori eterni esistono. Peccato che non durino. (Roberto Gervaso)

L’amore è cieco, ma il matrimonio ripristina la vista. (Georg Christoph Lichtenberg)

Frasi divertenti lui e lei

Le donne sono vanitose, chiacchierone e inesorabilmente disastrose al volante, mentre gli uomini sono immaturi, non troppo intelligenti e decisamente incapaci di resistere al fascino femminile. Sono solo luoghi comuni? Ovviamente sì, ma da secoli ci si ride su. Senza contare che basta avere un pizzico di autoironia, e ciascuno di noi potrà identificarsi in almeno uno di questi cliché.

La donna è la rovina dell’uomo, ma resta il fatto che l’uomo senza la donna è rovinato. (Marilyn Monroe)

Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi ad un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi ad una donna. (Margareth Tatcher)

Gli uomini guardano le donne per vederle; le donne guardano gli uomini per essere viste. (Mabel Normand)

Essere donna è terribilmente difficile, perché consiste soprattutto nell’avere a che fare con gli uomini. (Joseph Conrad)

Molti uomini pensano che più grossi sono i seni di una donna, minore sia la sua intelligenza. Non penso che funzioni in questo modo. Al contrario, penso che più grossi siano i seni di una donna, minore diventa l’intelligenza degli uomini. (Anita Wise)

Io e mia moglie ci teniamo sempre per mano, altrimenti ci prendiamo a sberle. (Danilo Arlenghi)

Una donna che ha ragione ha ragione, un uomo che ha ragione è single.

Non sappiamo cosa fanno uomini e donne in paradiso. Sappiamo soltanto che non si sposano. (Jonathan Swift)

L’unico momento in cui una donna riesce veramente ad aver successo nel cambiare un uomo è quando lui è un bambino. (Natalie Wood)

In ogni relazione, la donna ha il controllo, le più furbe non lo fanno sapere agli uomini. (Groucho Marx)

Non penso che le donne siano migliori degli uomini, ma penso che gli uomini siano peggio delle donne. (Louis CK)

Gli uomini imparano ad amare la persona dalla quale sono attratti; le donne imparano ad essere attratte dalla persona che amano. (Woody Allen)

Nel paradiso terrestre la stupidità non esisteva, poi Dio creò la donna e infine mandò la strana coppia sulla terra. (Carl William)

Una donna senza un uomo è come un pesce senza una bicicletta. (Gloria Steinem)

Conoscendo le donne, si compiangono gli uomini; ma studiando gli uomini, si scusano le donne. (Achille Tournier)

Preferirei di gran lunga essere una donna piuttosto che un uomo. Le donne possono piangere, possono indossare abiti carini e sono le prime a essere salvate dalle navi che affondano. (Gilda Radner)

Ecco tutto quello che dovete sapere su uomini e donne: le donne sono pazze, gli uomini sono stupidi. E la ragione principale per cui le donne sono pazze è che gli uomini sono stupidi. (George Carlin)

Frasi spiritose per lui

Sono ancora i luoghi comuni a far da padrone alle frasi spiritose che parlano degli uomini, soltanto declinate al maschile. Facendo luce sui loro difetti e sulle peculiarità che li contraddistinguono, ci regalano un po’ di buonumore. Scegli la citazione famosa che fa più al caso del tuo partner e dedicagliela: in amore, vince chi… ride!

Se l’uomo è stato creato prima della donna, è stato per permettergli di piazzare una parola. (Jules Renard)

Per andare d’accordo con una donna il segreto è uno solo: riconoscere di avere sempre torto. (Achille Campanile)

Non è vero che i mariti, appena vedono una bella donna, dimenticano di essere sposati. Al contrario: proprio in quei momenti se lo ricordano dolorosamente. (Mark Twain)

Quando finalmente incontri la donna ideale, lei starà aspettando il suo uomo ideale. (Arthur Bloch)

“Lei è un tipo sveglio, mi pare. È sposato?”.

“Sì, sono sposato”.

“Allora non è sveglio come pensavo”.

Una donna impiega vent'anni a fare di suo figlio un uomo perché un'altra ne faccia uno sciocco in venti minuti. (Helen Rowland)

L’uomo più felice che io conosca ha un accendino e una moglie, ed entrambi funzionano. (Woody Allen)

Se un uomo apre la portiera dell’auto alla moglie, o è nuova l’auto o è nuova la moglie. (Filippo di Edimburgo)

Nessun uomo dovrebbe avere segreti con la propria moglie. Lei li scopre, inesorabilmente. (Oscar Wilde)

Quando le donne sono depresse mangiano o fanno shopping. Gli uomini invadono un altro paese. (Elayne Boosler)

Ogni uomo ama due donne: una è creata dalla sua immaginazione, l’altra non è ancora nata. (Kahlil Gibran)

Non permettere alla donna di cambiarti, quando l’avrà fatto si sarà stancata di te. (Hermann Hesse)

Tutti gli uomini cercano la donna ideale, specialmente dopo il matrimonio. (Helen Rowland)

Dio ha creato l’uomo, e non trovandolo sufficientemente solo, gli ha dato una compagna per fargli sentire più profondamente la sua solitudine. (Paul Valéry)

Per attirare gli uomini, io indosso un profumo che si chiama “Interno di macchina nuova”. (Rita Rudner)

Bisogna scegliere per moglie solo una donna che, se fosse un uomo, si sceglierebbe per amico. (Joseph Joubert)

Sposati: se trovi una buona moglie sarai felice; se ne trovi una cattiva, diventerai filosofo. (Socrate)

Conquistare l’anima di una ragazza è un’arte, sapersene liberare è un capolavoro. (Soren Kierkegaard)

Dietro ogni uomo di successo, c’è una donna che non capisce perché. (Maryon Pearson)

Gli uomini sanno leggere le cartine geografiche meglio delle donne. Perché solo la mente maschile può concepire che un centimetro equivalga a un centinaio di chilometri. (Roseanne Bar)

Non essere giù perché la tua donna ti ha lasciato: ne troverai un’altra e ti lascerà anche quella. (Charles Bukowski)

Frasi divertenti sulla vita di coppia

Infine, ecco alcune divertentissime frasi che spiegano la vita di coppia con grande umorismo. Dalle loro descrizioni, potrebbe quasi sembrare di essere finiti all’inferno. In realtà sappiamo bene che l’amore ha lati positivi e negativi: ridere di questi ultimi rende tutto più facile. Oltre a leggerle assieme al tuo partner, puoi farne regalo ad una tua coppia di amici che sta finalmente per sposarsi. In un attimo l’atmosfera si farà più rilassata, e tutti scoppieranno in una bella risata.