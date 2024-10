Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Le migliori frasi e gli aforismi per augurare buon pomeriggio

Le frasi buon pomeriggio sono il modo giusto per iniziare alla grande la seconda parte della giornata. Pensieri e parole che danno la carica, da dedicare alle persone che sono importanti per noi.

DiLei ha raccolto le frasi più belle, originali e poetiche per augurare buon pomeriggio ad un’amica, un collega, i propri genitori oppure la persona che si ama.

Frasi buon pomeriggio meraviglioso: le più belle

A volte basta davvero poco per far spuntare il sorriso sul viso di qualcuno che è importante per noi e a cui vogliamo bene. Un messaggio del buon pomeriggio, ad esempio, si può usare per trasmettere un pensiero importante.

Frasi, messaggi e pensieri semplici, ma che colpiscono dritti al cuore. Citazioni e aforismi famosi che puoi usare per far scoprire alle persone a cui tieni che sono davvero importanti e uniche per te.

La stanchezza dei pomeriggi, con la patina dell’eternità nell’anima e il soffio della vertigine nel mezzo di un giardino toccato dalla primavera… (Emil Cioran)

Se volete che il mondo intero venga a bussare alla vostra porta, provate a fare un pisolino la domenica pomeriggio. (Sam Ewing)

Alle tre del pomeriggio è sempre troppo presto o troppo tardi per qualsiasi cosa tu voglia fare. (Jean-Paul Sartre)

Esiste un’ora del pomeriggio in cui la pianura sta per dire qualcosa; non la dice mai o forse lo dice un’infinità di volte e noi non la capiamo, o la capiamo ma è intraducibile come una musica. (Jorge Luis Borges)

Se la luce viaggia tanto in fretta, perché i pomeriggi sono così lunghi? (Sally Brown)

Non fare mai contrattazioni prima delle 10 di mattina o dopo le 4 del pomeriggio. Prima delle 10 penseranno che sei impaziente, dopo le 4 che sei disperato. (Arthur Bloch)

Fra ieri e oggi, l’unica cosa che puoi fare è vivere il presente. Oggi è tutto da scoprire, perciò prendi per mano questo pomeriggio e vai incontro al termine di questa giornata. Buon pomeriggio!

Ci sono giorni, ai margini dei pomeriggi striati negli abissi ricorrenti del tempo, in cui dalla luce all’ombra sembra trasmettersi un messaggio terribile. (Don Delillo)

Se il buongiorno si vede dal mattino, anche il pomeriggio è importante! Goditi la fine di questa grande giornata!

Nella vita ci sono poche ore più piacevoli dell’ora dedicata alla cerimonia del tè pomeridiano. (Henry James)

Non c’è nulla di così sbagliato in questo mondo che una donna di buon senso non possa sistemare nel corso di un pomeriggio. (Jean Giraudoux)

Che cosa facciamo questo pomeriggio? E che cosa facciamo domani? E nei prossimi trent’anni? (Francis Scott Fitzgerald)

Sii luminoso come il sole del pomeriggio e lascia che tutti quelli che ti vedono si sentano ispirati da tutte le grandi cose che fai. Hai una vita qui sulla terra. Falla contare in qualsiasi modo possibile. (Delna Rose)

Di pomeriggio bloccate ogni cosa, allungatevi e dormite. Dopo, tutto apparirà sotto una nuova luce. (Bruno Comby)

Ci sono pomeriggi lenti e pomeriggi normali e pomeriggi come questo, così veloci che quasi non sembrano essere accaduti. (Penelope Lively)

Fonte: DiLei

Se riesci a trascorrere un pomeriggio assolutamente inutile in modo assolutamente inutile, hai imparato a vivere. (Lin Yutang)

Guardo quanto è stato benefico per me trascorrere un pomeriggio tranquillo sotto il sole con le margherite? (Elizabeth von Arnim)

Ho tutti i soldi che potrebbero servirmi, se morissi entro oggi pomeriggio alle quattro. (Henny Youngman)

Pomeriggio. Quella parte del giorno che trascorriamo cercando di ricostruire come abbiamo sprecato il mattino. (Leonard Louis Levinson)

L’aspirazione all’assoluto può rovinare un pomeriggio. (Luigi Trucillo)

Non bevo mai caffè a pranzo. Mi tiene sveglio per tutto il pomeriggio.

(Ronald Reagan)

(Ronald Reagan) Il Pomeriggio in Sera profonda la sua Gialla brevità distillò. (Emily Dickinson)

Il pomeriggio conosce cose che la mattina non ha mai sospettato. (Jonathan Grimwood)

Vi è mai capitato di provare una grande sonnolenza nel pomeriggio? A me sì. È un pomeriggio che mi dura da venticinque anni. (Garfield)

Pomeriggio d’estate – pomeriggio d’estate; queste sono sempre state per me le parole più belle della mia lingua. (Henry James)

Torno a casa con una ragazza che ho portato fuori, e sei isolati prima di casa sua tira fuori le chiavi. Allora la porto sui gradini e le metto le braccia intorno alla vita e lei fa: «No, no. ti prego. Domani mattina mi odierò». E io le dico: «Basta che ti svegli al pomeriggio». (Woody Allen)

La noia della domenica pomeriggio, che spinse De Quincey a bere laudano, generò anche il surrealismo: ore propizie per fabbricare bombe. (Cyril Connolly)

Io non credo nel concetto di ‘prima cosa al mattino’. Io sono un tipo da ‘terza cosa nel pomeriggio’. (James Lileks)

Impara da ieri, vivi nell’oggi, guarda al domani, riposa questo pomeriggio. (Charles M. Schulz)

Quando non riusciamo a capire cosa fare, è il momento giusto per un sonnellino. (Mason Cooley)

Ecco, vorrei rivivere quel pomeriggio. E sai perché? Perché quella è stata una delle poche volte della mia vita in cui sono stato perfettamente felice, e me ne sono accorto mentre succedeva. (Gianrico Carofiglio)

Al mattino presto, il morale è più alto. Durante il giorno s’abbassa. A sera i pensieri volano a casa. (Sun Tzu)

Alle tre del pomeriggio è sempre troppo presto o troppo tardi per qualsiasi cosa tu voglia fare. (Jean-Paul Sartre)

Il pomeriggio conosce cose che la mattina non ha mai sospettato. (Jonathan Grimwood)

Sai… Non è la dimensione del pisolino, quella che conta. È quanti ne puoi infilare in un solo pomeriggio. (Garfield)

Sedersi con un cane sopra una collina in un glorioso pomeriggio è come essere di nuovo in Paradiso, dove non fare nulla non era noioso − era la pace. (Milan Kundera)

Di nuovo sono solo e voglio esserlo, solo col cielo puro e il libero mare; e, di nuovo, intorno a me è il pomeriggio. (Friedrich Nietzsche)

Lasciami un sorriso abbastanza caldo da passare un milione di pomeriggi d’oro. (Sanober Khan)

Fonte: DiLei

Come augurare un buon pomeriggio con una poesia

Non c’è niente di meglio di una poesia per augurare un buon pomeriggio. Componimenti poetici, ricchi di pathos e sentimento, capaci di descrivere un momento particolare della giornata.

Il pomeriggio distratto

si vestiva di freddo.

Dietro i vetri offuscati

i bambini, tutti insieme,

vedono un albero giallo

tramutarsi in uccello.

Il pomeriggio si stende

sulle rive del fiume.

E un rossore di mela

si dondola sui tetti.

(Federico García Lorca)

Meriggiare pallido e assorto

presso un rovente muro d’orto,

ascoltare tra i pruni e gli sterpi

schiocchi di merli, frusci di serpi.

(Eugenio Montale)

Il pomeriggio è il tempo intermedio.

Coloro che amano non hanno il coraggio di annunciarsi.

Coloro che sono amati si fanno aspettare.

L’attesa dilata innaturale le sedie,

schiaccia il telefono come un’alta temperatura,

i muri divengono pneumatici, tanto che invano

ci sbatti la testa, nessun dolore ti risveglia;

l’universo intero è anestetizzato.

(Nina Cassian)

Questa camera, come la conosco!

Questa e l’altra, contigua, sono affittate, adesso,

a uffici commerciali. Tutta la casa, uffici

di sensali e mercanti, e Società.

Oh, quanto è familiare, questa camera!

Qui, vicino alla porta,

c’era il divano: un tappeto turco davanti,

e accanto lo scaffale con due vasi gialli.

A destra… no, di fronte… un grande armadio a specchio.

In mezzo il tavolo dove scriveva;

e le tre grandi seggiole di paglia.

Di fianco alla finestra c’era il letto,

dove ci siamo tante volte amati.

Poveri oggetti, ci saranno ancora, chissà dove!

Di fianco alla finestra c’era il letto.

E lo lambiva il sole del pomeriggio fino alla metà.

…Pomeriggio, le quattro: c’eravamo separati

per una settimana… Ahimè,

la settimana è divenuta eterna.

(Konstantinos Kavafis)

Eran le sei del pomeriggio, un giorno

chiaro festivo. Dietro al Faro, in quelle

parti ove s’ode beatamente il suono

d’una squilla, la voce d’un fanciullo

che gioca in pace intorno alle carcasse

di vecchie navi, presso all’ampio mare

solo seduto; io giunsi, se non erro,

a un culmine del mio dolore umano.

Tra i sassi che prendevo per lanciare

nell’onda (ed una galleggiante trave

era il bersaglio), un coccio ho rinvenuto,

un bel coccio marrone, un tempo gaia

utile forma nella cucinetta,

con le finestre aperte al sole e al verde

della collina. E fino a questo un uomo

può assomigliarsi, angosciosamente.

Passò una barca con la vela gialla,

che di giallo tingeva il mare sotto;

e il silenzio era estremo. Io della morte

non desiderio provai, ma vergogna

di non averla ancora unica eletta,

d’amare più di lei io qualche cosa

che sulla superficie della terra

si muove, e illude col soave viso.

(Umberto Saba)

Fonte: DiLei

Frasi buon pomeriggio whatsapp

A volte la giornata non parte con il piede giusto e per raddrizzarla non c’è niente di meglio di un messaggio di buon pomeriggio. Un pensiero romantico, positivo e poetico per sistemare la situazione e ritrovare il sorriso in un momento “no”.

A volte d’altronde bastano poche parole per infondere i giusto coraggio e donare un pizzico di felicità alle persone a cui vuoi bene.

Bene, non c’è niente di meglio che mettersi a piedi in su una domenica pomeriggio ed afferrare un buon libro. (Chris Klein)

Buon pomeriggio! Questo messaggio è solo per augurarti un piacevole un piacevole proseguimento di giornata!

Ci sono pomeriggi lenti e pomeriggi normali e pomeriggi come questo, così veloci che quasi non sembrano essere accaduti. (Penelope Lively)

Prosegui alla grande la tua giornata! Spero di farne parte in questo pomeriggio!

Che il pomeriggio possa regalarti momenti di relax e di quiete. Rilassati e goditi il resto della giornata!

Impara da ieri, vivi nell’oggi, guarda al domani, riposa questo pomeriggio. (Charles M. Schulz)

Ti auguro che il tuo pomeriggio possa essere colmo di cose bellissimi e ricco di esperienze meravigliose e positive. Buon pomeriggio!

Buon pomeriggio, ma soprattutto buon tutto! Spero che passerai il resto della giornata come preferisci e che sarai felice!

Lavoro, studio o relax? Qualsiasi sia la tua attività ti auguro di trascorrere un pomeriggio davvero favoloso!

Che questo pomeriggio ti porti solo gioia e grande serenità. Trascorri ore felici!

Agisci nel pomeriggio. Mangia alla sera. Dormi di notte. (William Blake)

Buon pomeriggio di vero cuore! Un saluto affettuoso per farti sapere che ti sto pensando.

Che il tuo pomeriggio sia luminoso e meraviglioso. Un augurio sincero e poetico per una giornata da ricordare.

Buon pomeriggio! E ricorda che ogni momento può diventare una nuova e straordinaria opportunità.

Pensare a te è il mio passatempo preferito ogni pomeriggio. Il tuo amore è tutto ciò che desidero nella vita. Auguro alla mia amata un pomeriggio incredibile! (Jonathan Grimwood)

Spero con tutto il cuore che questo pomeriggio possa portarti ispirazione e tantissime nuove idee esaltanti.

Un momento alla volta, un passo alla volta e questo pomeriggio continuerai a brillare.

Buon pomeriggio! Ti auguro che ogni momento di questo pomeriggio possa avvicinarti ai tuoi sogni.

Il pomeriggio è il momento giusto per raccogliere ancora una volta tutte le forze e sorridere con fiducia alla vita.

Fonte: DiLei

Buon pomeriggio frasi canzoni

La frase del buon pomeriggio può essere un ottimo antidoto per combattere il malumore. Questo periodo della giornata infatti è quello in cui ci si trova a fare i conti con attività più impegnative e difficili. Augurare un buon pomeriggio – proprio come buongiorno e buonanotte – è un modo per far capire a qualcuno che lo stiamo pensando.

Azzurro. Il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. (Adriano Celentano)

Qualcuno ha messo il tuo stesso profumo, cambia il colore al pomeriggio però, è un pensiero profondo. (Giorgia)

Nel pomeriggio lasciamo la stanza. Io che non dormo sui voli Lufthansa. (Fedez)

Tutto quel che so è che morirei per un pomeriggio insieme. Basta poco e non ti lascio mai. (Irene Grandi)

Sempre vedevo l’alba. Dormivo di giorno e mi svegliavo nel pomeriggio

Ed era sera, quand’ero giovane. (Franco Battiato)

Ed era sera, quand’ero giovane. (Franco Battiato) Che brucia dentro di me, che è forte come il caffè. Un pomeriggio così, oh no, non voglio star qui. E poi mi fermo per guardarmi un istante. (Fiorella Mannoia)

Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli. (Fiorella Mannoia)

Quel pomeriggio si passava da un divano all’altro. Qualunque frase era ingombrante in pieno agosto. (Carmen Consoli)