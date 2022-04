Frasi per dire “buongiorno amore” e inziare bene la giornata

Iniziare la giornata con il piede giusto, si sa, è una cosa fondamentale: anche i momenti più duri, infatti, si possono affronatre con un altro spirito se si parte con le prospettive e lo spirito migliori. E cosa c’è di più bello di un risveglio che faccia battere forte il cuore e che ci trasmetta tanto sentimento? Ci sono tantissime frasi per dire buongiorno al proprio amore e per trasmettere emozioni.

Parole di grandi pensatori, poeti e artisti, capaci di racchiudere lo spirito giusto per iniziare una nuova giornata. Citazioni e aforismi per dirgli che lo si pensa, oppure che si sente la sua mancanza e, ancora, per trasmettergli un pensiero speciale in grado di rallegrare la giornata appena iniziata.

DiLei ha selezionato alcune delle più belle frasi per dire buongiorno amore in maniera romantica, spontanea e piena di sentimento.

Frasi per augurare buongiorno al proprio amore

Immaginiamoci di svegliarci la mattina e di trovare sul cellulare un messaggio pieno di romanticismo: un buongiorno amore che ci fa sorridere ed emozionare. Oppure una citazione o un aforisma scritto su un biglietto, gesto ormai un po’ inusuale ma ancora bellissimo. La giornata inizierebbe decisamente con un altro spirito. E allora perché non fare la stessa cosa e inviare un pensiero dolcissimo al proprio amore per regalargli un momento di felicità? Ecco alcuni pensieri per augurare buongiorno al proprio amore.

Ti amo. Di questa parola so tutto il peso – l’orrore e la meraviglia – eppure te la dico, quasi con tranquillità. L’ho usata così poco nella mia vita, e così male, che è come nuova per me. (Cesare Pavese)

Di notte sogno che tu ed io siamo due piante che son cresciute insieme con radici intrecciate… e che tu conosci la terra e la pioggia come la mia bocca, perché di terra e di pioggia siamo fatti. (Pablo Neruda)

Non può essere ch’io abbia tanta felicità, dopo tanto dolore. È un sogno; un sogno di quelli che ho fatto spesso, di notte, immaginandomi di stringerla ancora una volta sul mio cuore, come faccio ora; credendo di baciarla e sentendo che mi amava e che non mi avrebbe lasciato mai. (Charlotte Bronte)

Non ti chiedo di amarmi sempre così ma ti chiedo di ricordartelo. Da qualche parte dentro di me ci sarà sempre la persona che sono stasera.” Francis Scott Key Fitgerald

Frasi per augurare buongiorno amore a distanza

Non sempre chi si ama risce a vivere ogni giorno il proprio sentimento, a volte si vive lontani e allora le parole diventano ancora più importanti se si vuole trasmettere ciò che prova il proprio cuore all’altra persona. Vi sono citazioni e aforismi famosi che riescono a far arrivare il proprio sentire lontano: frasi per augurare buongiorno amore a distanza.

È nella separazione che si sente e si capisce la forza con cui si ama. (Fëdor Dostoevskij)

A volte devi stare lontano dalle persone che ami, ma non significa che le ami di meno, a volte questo te le fa amare ancora di più. (Nicholas Sparks)

Due persone se sono fatte l’una per l’altra finiranno per trovarsi, a dispetto della distanza, del tempo e persino delle circostanze. (Nora Ephron)

Ci sono momenti nella vita in cui qualcuno ti manca così tanto che vorresti proprio tirarlo fuori dai tuoi sogni per abbracciarlo davvero! (Paulo Coelho)

Vorrei vivere nel tuo respiro. (Mentre ti guardo muoio per te, Il tuo sogno sarà di sognare me. Ti amo perché ti vedo riflessa in tutto quello che c’è di bello). Dimmi dove sei stanotte, ancora nei miei sogni? Ho sentito una carezza sul viso arrivare fino al cuore. (Pablo Neruda)

Frasi per dire buongiorno amore mi manchi

Stare per un periodo – più o meno lungo – separati da chi si ama è difficile e spesso può causare tristezza, per questo dirsi “mi manchi” è importante. Lo si può fare utilizzando frasi celebri per augurare il buongiorno al proprio amore, ma al tempo stesso trasmettergli quanto sia grande la mancanza.

È nella separazione che si sente e si capisce la forza con cui si ama. (Fëdor Dostoevskij)

Il dolore della separazione è nulla in confronto alla gioia di incontrarsi di nuovo. (Charles Dickens)

La mia notte mi soffoca per la tua mancanza. La mia notte palpita d’amore, quello che cerco di arginare, ma che palpita nella penombra, in ogni mia fibra. La mia notte vorrebbe chiamarti, ma non ha voce. (Frida Kahlo)

Ma quando un giorno sarai lontana e vedrai il cielo quando si colora, pensami almeno per un momento, pensami almeno per mezz’ora.

(Lorenzo Cherubini – Jovanotti)

(Lorenzo Cherubini – Jovanotti) Ovunque sarai, ovunque sarò. In ogni gesto io ti cercherò. Se non ci sarai, io lo capirò. E nel silenzio io ti ascolterò. (Irama)

Frasi per un buongiorno speciale al proprio amore

Nelle giornate più importanti dire buongiorno al proprio amore deve essere un gesto speciale, accompagnato da parole indimenticabili e che sappiano trasmettere la grandezza del sentimento. Quindi ecco una serie di citazioni e aforismi speciali, dolcissimi e d’effetto per un buongiorno unico ed emozionante.