Ballando con le stelle, la reazione di Milly Carlucci all’addio di Raimondo Todaro

Un po’ di amarezza si cela nelle parole di Milly Carlucci, che ha deciso di rompere il silenzio su Instagram in merito al recente annuncio di Raimondo Todaro. Quest’ultimo ha deciso di porre fine alla sua esperienza a Ballando con le Stelle, dopo tanti anni nel cast dello show di Rai1.

“Da stamattina sono assalita da messaggi riguardanti la decisione di Raimondo Todaro di lasciare Ballando” – ha scritto Milly in un lungo messaggio su Instagram – “Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente”. La conduttrice, nello spiegare quello che è accaduto “dietro le quinte” nelle ultime settimane, ha raccontato di aver provato a far scendere Todaro a più miti consigli.

“Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme” – ha proseguito Milly Carlucci. E forse non immaginava come questa storia si sarebbe conclusa: “Stamattina, con un po’ di delusione, ho visto il suo post”.

Raimondo Todaro è stato una delle colonne portanti di Ballando con le Stelle. La scorsa edizione, pur tra mille difficoltà a causa del Covid e degli infortuni che hanno funestato lui ed Elisa Isoardi, ha portato a casa un onorevole quarto posto. In molti pensavano che si sarebbe preso la sua rivincita quest’anno, ma a quanto pare il ballerino ha tutt’altra intenzione.

“Rai1, Ballandi, i miei autori ed io abbiamo la massima stima di Raimondo e abbiamo sempre creduto in lui, è diventato un volto della rete, ha fatto fiction, programmi vari oltre ai miei, e con il Mascherato è diventato anche coreografo, una storia importante e non scontata” – ha rivelato Milly – “Con questa esperienza nel suo bagaglio siamo certi che anche nella nuova avventura si farà valere come sempre. Non posso che augurargli tutto il bene del mondo“.

È con grande sportività, dunque, che la Carlucci ha incassato il colpo. Ma tra le righe del suo messaggio, al di là dell’affetto che non può fare a meno di provare per Raimondo, c’è anche un pizzico di delusione. D’altronde, un legame durato ben 15 anni non si può spezzare così facilmente, non senza lasciare cicatrici. E nel frattempo cresce la curiosità del pubblico: chi prenderà il posto di Todaro? Quale sarà la produzione che dovrebbe vederlo impegnato la prossima stagione? Non resta che attendere le inevitabili novità che, sicuramente, sarà lo stesso Raimondo a rivelarci.

Intanto, una prima risposta arriva proprio dal ballerino, che ha deciso di replicare al messaggio della Carlucci. “Leggo con molta tristezza il post di Milly. Di voci nel nostro ambiente ne circolano e anche tante, a volte sono vere e a volte no, e qualora vi fossero delle trattative in corso non vedo che male ci possa essere, anzi mi auguro che arrivino presto nuove opportunità” – ha spiegato Todaro – “Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicargli la mia decisione a voce (cosa che tra l’altro ci siamo ripromessi di fare appena io sarò guarito), ma 5 giorni fa sono risultato positivo al Covid e quindi sono in isolamento a casa. Ma forse questo le voci che circolano non l’hanno riportato”.

E ancora: “Ho preferito avvisarla subito della mia decisione perché spero di negativizzarmi in fretta, ma qualora così non fosse, le avrei comunicato troppo tardi rispetto all’inizio del programma la mia decisione, e ciò avrebbe causato, forse un disagio. Io comunque la ringrazio e senza rancore mi prendo i suoi auguri con tutto il cuore”.