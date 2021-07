Ballando con le Stelle, Milly Carlucci conferma la giuria su Instagram

editato in: da

Ballando con le Stelle, le coppie vincitrici dal 2005 a oggi

Ballando con le Stelle sta per tornare in onda e Milly Carlucci ha già annunciato una parte del cast che la accompagnerà per la nuova stagione del suo show. Su Instagram infatti la conduttrice ha svelato la giuria della sedicesima edizione della trasmissione, in programma come sempre su Rai 1 a partire dal prossimo ottobre.

La Carlucci ha postato sul suo profilo un video con Federico, il proprietario di un bar napoletano fuori dagli studi romani della Rai, intavolando un simpatico siparietto. Nel filmato la presentatrice ne ha approfittato per confermare i nomi dei giurati: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e la presidentessa Carolyn Smith siederanno di nuovo dietro il banco della giuria.

Milly ha quindi smentito le voci che volevano Bianca Guaccero al posto di Guillermo Mariotto: a lanciare l’indiscrezione era stato il settimanale Nuovo Tv, che aveva ipotizzato il possibile arrivo nello show della conduttrice di Detto Fatto. Ma lo storico giurato, dopo aver lasciato la giuria de Il Cantante Mascherato in favore di Costantino Della Gherardesca, è stato confermato per Ballando con le Stelle.

Se i nomi dei giurati sono stati dati per certi dalla stessa conduttrice, nel frattempo, la Carlucci ha già iniziato a selezionare i possibili concorrenti del programma. Da giorni infatti hanno cominciato a circolare i papabili partecipanti dello show. “C’è il primo nome della nuova edizione di Ballando con le stelle 2021 – aveva svelato un paio di settimane fa TPI -, ed è uno di quelli destinati a non passare inosservato: stiamo parlando di Morgan”. Pare che il musicista sia voluto fortemente da Milly Carlucci, dopo la sua partecipazione nel 2016 come “ballerino per una notte”.

Accanto a Morgan, secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, potrebbe esserci l’attrice Antonella Ferrari che ha commosso tutti al Festival di Sanremo, raccontando la sua lotta contro la sclerosi multipla. Sulla pista di Ballando potrebbero arrivare anche il presentatore Beppe Convertini e Valeria Fabrizi, grande attrice e star di Che Dio ci aiuti.

Ma non solo: voci di corridoio vorrebbero nello show anche Sabina Guzzanti e Federico Fashion Style. Nel frattempo sono arrivate le prime candidature da parte di alcuni vip: reduce dal GF Vip, Samantha De Grenet ha infatti chiesto alla presentatrice di prendere parte alla trasmissione, così come Maria Teresa Ruta.

Ma non sarebbero le uniche a voler salire sulla pista dello show. Anche l’influencer Beatrice Valli dalle pagine di Nuovo ha presentato la sua candidatura: “Come programmi posso dire che mi piacerebbe tanto partecipare a Ballando con le Stelle 2021. Trovo che Milly Carlucci sia una donna magnifica, chissà se prenderà seriamente il mio appello”.