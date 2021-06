Ballando con le Stelle, addio a Mariotto e Milly chiama una conduttrice

editato in: da

Ballando con le Stelle, le coppie vincitrici dal 2005 a oggi

Milly Carlucci si prepara a tornare in tv con Ballando con le Stelle. Il format quest’anno subirà piccole e grandi rivoluzioni a partire dalla giuria dove, secondo alcune indiscrezioni, non ci sarà più Guillermo Mariotto. A svelarlo è Nuovo Tv secondo cui lo stilista, che fa parte del cast del programma dal 2005, non sarà nella sedicesima edizione.

Ballando con le Stelle, che ripartirà nell’autunno del 2021, avrà diverse novità, fra cui, spiega il magazine di Riccardo Signoretti, un nuovo giurato. Voci di corridoio parlano di un possibile arrivo nello show di Bianca Guaccero. La conduttrice di Detto Fatto è anche un’attrice e cantante, senza dubbio un’artista a tutto tondo perfetta per giudicare le performance delle coppie in gara. La presentatrice, stando a indiscrezioni, sarebbe già stata contattata da Milly per prendere parte alla trasmissione.

Per ora i diretti interessati non hanno confermato nè smentito. Già nell’ultima edizione de Il Cantante Mascherato, fortunato show di Milly, Mariotto era stato sostituito nella giuria. Al suo posto era arrivato Costantino Della Gherardesca, conduttore di Pechino Express ed ex concorrente di Ballando. La presentazione dei nuovi palinsesti Rai ha fissato il ritorno di Ballando con le Stelle per l’ottobre del 2021. La Carlucci avrebbe dunque già iniziato a selezionare i possibili concorrenti del programma.

Fra i nomi che circolano spunta quello dell’attrice Antonella Ferrari che ha commosso tutti al Festival di Sanremo, raccontando la sua lotta con la sclerosi multipla e la voglia di affrontare la vita con il sorriso. Sulla pista di Ballando potrebbero arrivare anche il presentatore Beppe Convertini e Valeria Fabrizi, grande attrice e star di Che Dio ci aiuti. Il sogno della Carlucci resta quello di portare nello show Francesco Totti e non è escluso che prima o poi ci riesca.

Nel frattempo sono arrivate le prime candidature da parte di alcuni vip. Samantha De Grenet ha infatti chiesto alla presentatrice di prendere parte alla trasmissione, mettendosi alla prova fra coreografie e sfide. L’arrivo nel cast di Ballando della De Grenet – ex concorrente del GF Vip e dell’Isola dei Famosi – potrebbe mettere fine a una regola della Carlucci. La conduttrice infatti non accetta nel programma personaggi che sono già stati in altri reality show.